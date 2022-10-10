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Общество10 октября 2022 13:00

Дело не движется: о ситуации инвалида из Тольятти, у которого коллекторы забрали машину, узнали московские полицейские

Инвалид из Тольятти, у которого за долг в 40 тысяч рублей забрали машину, продолжает бороться за свои права
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Инвалид из Тольятти не оставляет попыток вернуть единственное средство передвижения

Инвалид из Тольятти не оставляет попыток вернуть единственное средство передвижения

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

История инвалида из Тольятти, у которого прямо со двора коллекторы силой забрали автомобиль, необходимый ему для визитов в больницу, произвела широкий общественный резонанс. В конце сентября 2022 года тольяттинцу пришла повестка в суд за долг перед кредитной организацией в 47 тысяч рублей, а уже 30 сентября коллекторы забрали на эвакуаторе в счет погашения долга единственное средство передвижения инвалида. Пострадавший не оставляет попыток вернуть машину, но дело на протяжении двух недель не двигается с места. Отчаявшийся доказать свои права инвалид дозвонился до столичных правоохранителей, чтобы хоть как-то повлиять на сложную ситуацию.

Сильно заболел и влез в долги

Житель Тольятти Сергей Ражев – инвалид третьей группы с редким заболеванием крови. Мужчина работал на автозаводе, обеспечивал семью, но неожиданно для всех в организме произошел сбой и здоровье пошатнулось. Для Сергея началась череда сложных операций, стационарное лечение и прием дорогостоящих лекарств. В трудной жизненной ситуации тольяттинец был вынужден оформить кредит в микрофинансовой организации. Это решение позже повлекло за собой череду неприятных событий.

- Коллекторы начали шантажировать меня, я пытался объяснить ситуацию и попросил отсрочку. Однако мои доводы не действовали на них, они требовали полную сумму здесь и сейчас, иначе, как мне сказали, они начнут действовать по-своему. Задолженность составила 47 тысяч рублей, я ждал суда в конце октября, но они прямо средь бела дня забрали мою машину, - рассказывает журналисту «КП-Самара» пострадавший.

Силой забрали единственное средство передвижения инвалида

Сергей пытался остановить коллекторов, доказать свои права, но те силой оттолкнули инвалида, погрузили отечественную легковушку на эвакуатор и уехали в Самару на специализированную стоянку. После того, как эту жуткую историю мы опубликовали на сайте «КП-Самара», руководство микрофинансовой организации связалось с Сергеем и предложило «урегулировать вопрос мирно». Тольяттинец отказался и подал заявления в полицию – на незаконное завладение чужим имуществом до решения суда, а также на нанесение побоев коллекторами, когда инвалид пытался остановить их беспредел.

Казалось бы, ситуация настолько прозрачная, что конфликт может быть решен быстро и достаточно мирно. По закону, никакое имущество коллекторы изымать не имеют права. Это может сделать только судебный пристав на основании решения суда. Однако вот уже более 10 дней с момента подачи заявления в 21 отдел полиции города Тольятти, машина все еще находится у коллекторов, а уголовное дело о незаконном завладении транспортным средством даже не возбуждено. Сергей Ражев всю неделю пешком ходил по инстанциям, стучался во все двери, но в ответ получал лишь отписки «о принятых мерах реагирования».

«Мне осталось немного, я надеялся прожить остаток своей жизни счастливо»

- Мое состояние здоровья с каждым днем ухудшается. Врачи мне и так отсчитали не более 7 лет, а с этими нервными срывами вторую неделю я уже не знаю, сколько протяну, - говорит Сергей Ражев. - Я надеялся прожить их спокойно и счастливо. Я готов был выплачивать задолженность частями, но коллекторы решили забрать у меня все, что осталось, сразу. Я не понимаю, почему дело не движется, ведь известны все данные коллекторов, место, где находится автомобиль, я подал все документы, которые у меня просили. В 21 отделе полиции вроде бы и приняли мое заявление, но никаких официальных документов с номером дела и подписью полицейского мне не дали.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства

«Комсомолка» направила запрос в ГУ МВД по Самарской области, чтобы полицейские разъяснили ситуацию с автомобилем Сергея Ражина. В официальном ответе на наш запрос, в главке рассказали, что в настоящее время отделом полиции №21 Управления МВД России по городу Тольятти проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. О результате проверки заявитель будет уведомлен в установленном законом порядке.

- Сегодня, 10 октября, мне позвонили из Главного управления МВД Москвы и начали расспрашивать о ситуации, которая произошла. Полицейский на том конце провода записал мои показания и спросил, какой отдел полиции занимается моим вопросом. После этого он посоветовать позвонить в региональное ГИБДД и уточнить, был ли мой автомобиль объявлен в розыск. Там мне ответили, что такое распоряжение должны дать в 21 отделе полиции, но никаких документов о моей машине в ГАИ оттуда не поступало, - рассказал потерпевший.

Сергей Ражев не останавливается, даже несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Каждое утро он на общественном транспорте добирается до больницы, а после едет в прокуратуру, полицию, управление собственной безопасности, пишет запросы в администрацию Тольятти, губернатору Дмитрию Азарову и в другие ведомства, но ответов на свои вопросы не получает, лишь только, что «Ваше заявление принято в работу». Сергей боится, что по истечении законного срока рассмотрения обращений граждан (30 дней – прим. ред.), о его сложной ситуации все уже забудут и машина, которая стоить намного больше, чем его долг коллекторам, уйдет с молотка, а инвалид остаток жизни будет ходить пешком по врачам, чтобы поддерживать свое и без того сложное состояние здоровья.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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