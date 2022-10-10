Дело не движется: о ситуации инвалида из Тольятти, у которого коллекторы забрали машину, узнали московские полицейские

Инвалид из Тольятти не оставляет попыток вернуть единственное средство передвижения Фото: Предоставлено "Комсомолке"

История инвалида из Тольятти, у которого прямо со двора коллекторы силой забрали автомобиль, необходимый ему для визитов в больницу, произвела широкий общественный резонанс. В конце сентября 2022 года тольяттинцу пришла повестка в суд за долг перед кредитной организацией в 47 тысяч рублей, а уже 30 сентября коллекторы забрали на эвакуаторе в счет погашения долга единственное средство передвижения инвалида. Пострадавший не оставляет попыток вернуть машину, но дело на протяжении двух недель не двигается с места. Отчаявшийся доказать свои права инвалид дозвонился до столичных правоохранителей, чтобы хоть как-то повлиять на сложную ситуацию.

Сильно заболел и влез в долги

Житель Тольятти Сергей Ражев – инвалид третьей группы с редким заболеванием крови. Мужчина работал на автозаводе, обеспечивал семью, но неожиданно для всех в организме произошел сбой и здоровье пошатнулось. Для Сергея началась череда сложных операций, стационарное лечение и прием дорогостоящих лекарств. В трудной жизненной ситуации тольяттинец был вынужден оформить кредит в микрофинансовой организации. Это решение позже повлекло за собой череду неприятных событий.

- Коллекторы начали шантажировать меня, я пытался объяснить ситуацию и попросил отсрочку. Однако мои доводы не действовали на них, они требовали полную сумму здесь и сейчас, иначе, как мне сказали, они начнут действовать по-своему. Задолженность составила 47 тысяч рублей, я ждал суда в конце октября, но они прямо средь бела дня забрали мою машину, - рассказывает журналисту «КП-Самара» пострадавший.

Силой забрали единственное средство передвижения инвалида

Сергей пытался остановить коллекторов, доказать свои права, но те силой оттолкнули инвалида, погрузили отечественную легковушку на эвакуатор и уехали в Самару на специализированную стоянку. После того, как эту жуткую историю мы опубликовали на сайте «КП-Самара», руководство микрофинансовой организации связалось с Сергеем и предложило «урегулировать вопрос мирно». Тольяттинец отказался и подал заявления в полицию – на незаконное завладение чужим имуществом до решения суда, а также на нанесение побоев коллекторами, когда инвалид пытался остановить их беспредел.

Казалось бы, ситуация настолько прозрачная, что конфликт может быть решен быстро и достаточно мирно. По закону, никакое имущество коллекторы изымать не имеют права. Это может сделать только судебный пристав на основании решения суда. Однако вот уже более 10 дней с момента подачи заявления в 21 отдел полиции города Тольятти, машина все еще находится у коллекторов, а уголовное дело о незаконном завладении транспортным средством даже не возбуждено. Сергей Ражев всю неделю пешком ходил по инстанциям, стучался во все двери, но в ответ получал лишь отписки «о принятых мерах реагирования».

«Мне осталось немного, я надеялся прожить остаток своей жизни счастливо»

- Мое состояние здоровья с каждым днем ухудшается. Врачи мне и так отсчитали не более 7 лет, а с этими нервными срывами вторую неделю я уже не знаю, сколько протяну, - говорит Сергей Ражев. - Я надеялся прожить их спокойно и счастливо. Я готов был выплачивать задолженность частями, но коллекторы решили забрать у меня все, что осталось, сразу. Я не понимаю, почему дело не движется, ведь известны все данные коллекторов, место, где находится автомобиль, я подал все документы, которые у меня просили. В 21 отделе полиции вроде бы и приняли мое заявление, но никаких официальных документов с номером дела и подписью полицейского мне не дали.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства

«Комсомолка» направила запрос в ГУ МВД по Самарской области, чтобы полицейские разъяснили ситуацию с автомобилем Сергея Ражина. В официальном ответе на наш запрос, в главке рассказали, что в настоящее время отделом полиции №21 Управления МВД России по городу Тольятти проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. О результате проверки заявитель будет уведомлен в установленном законом порядке.

- Сегодня, 10 октября, мне позвонили из Главного управления МВД Москвы и начали расспрашивать о ситуации, которая произошла. Полицейский на том конце провода записал мои показания и спросил, какой отдел полиции занимается моим вопросом. После этого он посоветовать позвонить в региональное ГИБДД и уточнить, был ли мой автомобиль объявлен в розыск. Там мне ответили, что такое распоряжение должны дать в 21 отделе полиции, но никаких документов о моей машине в ГАИ оттуда не поступало, - рассказал потерпевший.

Сергей Ражев не останавливается, даже несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Каждое утро он на общественном транспорте добирается до больницы, а после едет в прокуратуру, полицию, управление собственной безопасности, пишет запросы в администрацию Тольятти, губернатору Дмитрию Азарову и в другие ведомства, но ответов на свои вопросы не получает, лишь только, что «Ваше заявление принято в работу». Сергей боится, что по истечении законного срока рассмотрения обращений граждан (30 дней – прим. ред.), о его сложной ситуации все уже забудут и машина, которая стоить намного больше, чем его долг коллекторам, уйдет с молотка, а инвалид остаток жизни будет ходить пешком по врачам, чтобы поддерживать свое и без того сложное состояние здоровья.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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