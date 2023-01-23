Плакали даже мужчины: самарская певица Зоя Воловикова записала песню для защитников Отечества

Первым делом Зоя исполнила новую композицию перед военнослужащими в Рощинском.
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
«Он, припав к сырой земле, сбросил пыль с плеча… Наконец-то, дом родной…». Трогательные строчки в исполнении самарской певицы Зои Воловиковой уже успели проникнуть во множество сердец. В январе текущего года девушка выпустила новую песню «Солдат», которая никого не оставила равнодушным. Во время прослушивания матери и жены бойцов плакали, и даже мужчины роняли скупую мужскую слезу. «КП-Самара» пообщалась с певицей и выяснила, как создавалась берущая за душу композиция.
Песня «Солдат» пробирает слушателей до мурашек, однако история ее создания не менее удивительная. Будучи верующей, Зоя Воловикова регулярно посещает святые места. Одно из знаковых – остров Залита в Псковской области, где ранее жил старец протоиерей Николай Гурьянов. Девушка часто ездит на остров, но прошлым летом попасть туда не довелось из-за беременности. В результате в Псковскую область поехала Наталья Озекина – подруга и, по совместительству, концертный директор Зои. Оттуда она вернулась с необычной идеей.
– Там Наталья общалась с верующими, военными. Она рассказала им про меня. И у них возникла идея: пусть Зоя запишет песню про солдата! Но я на тот момент работала над другой композицией на подобную тему, поэтому пока отложила этот вариант, – поделилась с «КП-Самара» Зоя Воловикова.
Однако спустя несколько дней тема песни о солдате вновь всплыла. Причем пришла совершенно из другого места – Казахстана.
– Мне позвонил автор-композитор Ислам Рахимжанов, с которым я давно работаю. Он живет в Казахстане. Ислам мне говорит: знаешь, я записал для тебя песню, она называется «Солдат». Я была в шоке, – смеется Зоя. – Он прямо по телефону спел мне эту песню под гитару. Тут я поняла: это однозначно моя песня, я обязана ее записать!
Песня «Солдат» – это собирательный образ военнослужащего, попавшего в зону боевых действий. В ней рассказывается о снах, которые видят бойцы на поле боя, мечтах о победе, воспоминаниях о Волге и скором возвращении домой. Эта история, наполненная грустью, печалью и радостью, но со счастливым концом: война окончена и защитник возвращается к своим родным.
Композиция была записана накануне Нового года. Первыми ее услышали те, кому она была посвящена – военнослужащие. Зоя выступила перед мобилизованными в Рощинском 12 января 2023 года.
– Я первым делом исполнила песню для военнослужащих, до выпуска на площадки. Во время прослушивания плакали даже мужчины – для меня это было шоком, – признается исполнительница. – Но я поняла, что песня получилась очень проникновенной.
На площадки песня «Солдат» попала 21 января 2023 года. Сейчас Зоя Воловикова работает над двумя новыми композициями и готовится к сольному концерту.
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