Плакали даже мужчины: самарская певица Зоя Воловикова записала песню для защитников Отечества

Первым делом Зоя исполнила новую композицию перед военнослужащими в Рощинском. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Он, припав к сырой земле, сбросил пыль с плеча… Наконец-то, дом родной…». Трогательные строчки в исполнении самарской певицы Зои Воловиковой уже успели проникнуть во множество сердец. В январе текущего года девушка выпустила новую песню «Солдат», которая никого не оставила равнодушным. Во время прослушивания матери и жены бойцов плакали, и даже мужчины роняли скупую мужскую слезу. «КП-Самара» пообщалась с певицей и выяснила, как создавалась берущая за душу композиция.

На запись песни натолкнула судьба

Песня «Солдат» пробирает слушателей до мурашек, однако история ее создания не менее удивительная. Будучи верующей, Зоя Воловикова регулярно посещает святые места. Одно из знаковых – остров Залита в Псковской области, где ранее жил старец протоиерей Николай Гурьянов. Девушка часто ездит на остров, но прошлым летом попасть туда не довелось из-за беременности. В результате в Псковскую область поехала Наталья Озекина – подруга и, по совместительству, концертный директор Зои. Оттуда она вернулась с необычной идеей.

– Там Наталья общалась с верующими, военными. Она рассказала им про меня. И у них возникла идея: пусть Зоя запишет песню про солдата! Но я на тот момент работала над другой композицией на подобную тему, поэтому пока отложила этот вариант, – поделилась с «КП-Самара» Зоя Воловикова.

Однако спустя несколько дней тема песни о солдате вновь всплыла. Причем пришла совершенно из другого места – Казахстана.

– Мне позвонил автор-композитор Ислам Рахимжанов, с которым я давно работаю. Он живет в Казахстане. Ислам мне говорит: знаешь, я записал для тебя песню, она называется «Солдат». Я была в шоке, – смеется Зоя. – Он прямо по телефону спел мне эту песню под гитару. Тут я поняла: это однозначно моя песня, я обязана ее записать!

Первыми песню услышали солдаты

Песня «Солдат» – это собирательный образ военнослужащего, попавшего в зону боевых действий. В ней рассказывается о снах, которые видят бойцы на поле боя, мечтах о победе, воспоминаниях о Волге и скором возвращении домой. Эта история, наполненная грустью, печалью и радостью, но со счастливым концом: война окончена и защитник возвращается к своим родным.

Композиция была записана накануне Нового года. Первыми ее услышали те, кому она была посвящена – военнослужащие. Зоя выступила перед мобилизованными в Рощинском 12 января 2023 года.

– Я первым делом исполнила песню для военнослужащих, до выпуска на площадки. Во время прослушивания плакали даже мужчины – для меня это было шоком, – признается исполнительница. – Но я поняла, что песня получилась очень проникновенной.

На площадки песня «Солдат» попала 21 января 2023 года. Сейчас Зоя Воловикова работает над двумя новыми композициями и готовится к сольному концерту.

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