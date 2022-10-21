«Если б знал ты, папа, как горжусь тобой»: самарская школьница записала песню в поддержку отца-военнослужащего

13-летняя Дарья посвятила отцу и всем военнослужащим невероятно трогательные строчки. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Невероятно трогательная история произошла в Самаре. Один из местных жителей отправился на военную службу. Дома его остались ждать любящие жена и дочка. 13-летняя Дарья скучала по отцу и решила записать для него песню. Искреннюю и нежную композицию девочка посвятила не только своему папе, но и всем военнослужащим. «КП-Самара» выяснила подробности.

Идея пришла после создания проекта «Жены героев»

Как рассказала «Комсомолке» мама девочки Елена, ее дочь уже давно занимается музыкой – Дарья с 1-го класса ходила в музыкальную школу. Тогда же начала заниматься вокалом. Сейчас девочка поет в вокальном коллективе «Олимпики». Показать свой талант в полной мере Дарья смогла в этом году. С момента начала СВО папа девочки отправился в зону спецоперации. Уже несколько месяцев он героически сражается за мир на Донбассе.

Дарья очень скучала по отцу. Недавно она и ее мама узнали о фотопроекте «Жены героев», инициатором создания которого выступила председательница женского совета 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии Екатерина Колотовкина. Героинями выставки стали 49 жен офицеров, майоров, сержантов, прапорщиков – они сделали фото в кителях своих мужей и поделились письмами, которые писали супругам. Позднее к проекту присоединились другие жены военнослужащих.

– Идея мне понравилась, но из-за своих личных соображений я не стала делать фото. А Дарье очень хотелось поддержать папу. Ей понравилась песня и она предложила сделать ему сюрприз, а также поддержать других отцов-военнослужащих, – рассказала Елена.

Дарья выучила песню и они вместе с мамой нашли студию звукозаписи. После записи композиции Елена обратилась к Екатерине Колотовкиной с просьбой о размещении песни на официальной странице общественного фонда «Звезда и Лира». Так песня в исполнении Дарьи получила широкое распространение.

«Поклонюсь тебе я низко, папа мой родной»

Выбранная девочкой композиция – малоизвестна. Однако этот факт не умаляет ее душевности. Напротив, каждая нота и строчка песни буквально проникают в самое сердце. Тем более, когда ее исполняет 13-летняя девочка, терпеливо, с трепетом ожидающая возвращения любимого отца.

– Для Дарьи это был первый опыт исполнения песни сольно. Так получилось, что на следующий день после ее публикации страна праздновала День отца. Мы не знали, но были удивлены, как символично все вышло, – поделилась Елена.

На отца Дарьи песня дочери произвела неизгладимое впечатление. Елена признается: слова растрогали его до глубины души.

– Когда наш папа увидел видео, первой его реакцией было молчание. Он не мог произнести ни звука, так сильно дрожал голос. Конечно, для него это было очень волнительно. После сказал, что ему очень понравилось, поблагодарил за поддержку. Признался: с такими детьми ничего не страшно, победа точно будет за нами, – улыбается собеседница «Комсомолки».