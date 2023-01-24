«Для меня он всегда останется живым»: волонтер привезла из Макеевки флягу погибшего солдата и отдала его матери

Татьяна Плотникова лично привезла вещи погибшего в Макеевке солдата его маме. Фото: Татьяна Плотникова

2 января 2023 года Минобороны России сообщило о ракетных ударах киевского режима по ПТУ в Макеевке (ДНР), где в это время находились военнослужащие 44 полка. По официальным данным Минобороны РФ в Макеевке погибло 89 военнослужащих, в том числе ребята из Самарской области. Волонтер из Самары Татьяна Плотникова, которая сама возит гуманитарную помощь нашим ребятам на СВО, приехала на развалины, чтобы почтить память павших за Родину земляков. На месте трагедии самарчанка нашла личные вещи одного из мобилизованных и решила передать реликвию его семье.

Возит гуманитарную помощь на СВО

Татьяна Плотникова из Самары уже несколько месяцев занимается перевозкой гуманитарной помощи солдатам на СВО. Женщина купила грузовую ГАЗель и сама за рулем начала развозить тяжелые коробки с продуктами и одеждой мирным жителям Донбасса, а также солдатам, которые встали за защиту нашей Родины. В январе 2023 года Татьяна вновь отправилась на передовую, чтобы передать продукты и другие необходимые на фронте вещи солдатам 45 полка. По пути волонтер заехала в Макеевку, где в новогоднюю ночь под обстрелом погибли самарские парни.

Самарские волонтеры почтили память погибших солдат в Макеевке. Фото: Татьяна Плотникова

Случайно увидела флягу и крышку с надписью

Татьяна признается: находиться на месте бомбежки ей было очень тяжело. Татьяна возложила венок и сказала добрые слова в память о погибших. Проходя мимо развалин, волонтер случайно заметила на земле военную флягу и крышку от котелка.

- На крышке была надпись: «Андросов Александр Сергеевич» и буква Z. Я не могла не забрать это с собой. После поискала в Интернете, и оказалось, что это вещи нашего самарского солдата, который погиб при обстреле в Макеевке, - рассказывает Татьяна Плотникова.

Татьяна нашла на развалинах флягу и крышку от солдатского котелка. Фото: Татьяна Плотникова

Самарчанка опубликовала на своей странице пост с фотографиями находки. Татьяна призналась, что отдать флягу и крышку родным Александра у нее, вероятно, не хватит духу. Однако в комментариях самарцы настояли, что личные вещи необходимо отдать родственникам, а не сдавать в музей.

Передала личные вещи солдата в руки его матери

Через некоторое время на связь с Татьяной вышла сама мама Александра Андросова. Татьяна Плотникова призналась, что всю дорогу в Пестравский район, откуда родом был Александр, она мысленно пыталась подобрать слова.

- Я не знала, что ей сказать, как смотреть в глаза матери погибшего воина. Почему-то я испытывала чувство вины за смерть этого парня, как будто от меня зависела его жизнь и жизнь еще сотен таких же парней, - говорит самарский волонтер.

Личные вещи принадлежали погибшему Александру Андросову из Пестравки Фото: из соцсетей

Подъехав к дому, Татьяна увидела Елену, которая уже встречала их на крыльце. Безутешная мать в черном платке пригласила волонтеров в дом. Разговор про сына Елена начала сама. Женщина рассказала, каким Саша был при жизни, как она гордится им. Во время обстрела в Макеевке в новогоднюю ночь самарец, пытаясь спасти раненых товарищей, был смертельно ранен осколком. У Александра Андросова из Пестравки осталась жена и маленькая дочь. За мужество и отвагу Александр был награжден орденом мужества посмертно.

- Я никого не виню в его смерти. Для меня он всегда останется живым. Я все еще жду, что когда-нибудь он вернется домой, - говорила Елена, а из ее глаз лились слезы.

Волонтеры тоже не могли сдержать слез, но то, что они сделали для родных погибшего Александра Андросова - просто бесценно.

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