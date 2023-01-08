«Они всегда будут в наших сердцах»: в Самаре прощаются с погибшими при обстреле в Макеевке

В Самарской области провожают в последний путь земляков. Фото: Матвей Байгузин

2 января 2023 года Минобороны России сообщило о ракетных ударах киевского режима по ПТУ в Макеевке (ДНР), где в это время находились военнослужащие 44 полка. Первоначально сообщалось, что в результате обстрела погибли 63 российских военных, однако позже число погибших, по официальным данным Минобороны РФ, выросло до 89. Уже 2 января губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что среди погибших и раненных при обстреле Макеевки оказались и мобилизованные из 63-го региона.

В Самарскую область начали перевозить тела погибших бойцов, чтобы родственники смогли попрощаться с ними. В социальных сетях появляются некрологи, посвященные самарским военнослужащим, которые отдали свою жизнь за мирное небо над головой.

Открытый парень с добрым сердцем

8 января 2023 года в селе Языково состоялось прощание с рядовым Павлом Кузьминым. Молодой человек был открытым, честным и порядочным парнем, готовым всегда прийти на помощь. Павла в последний путь пришли провожать жители села – его родные, одноклассники, друзья, сослуживцы.

Указом Президента РФ Павел Кузьмин был награжден Орденом Мужества. Посмертно.

Рядовой Павел Кузьмин награжден Орденом Мужества (посмертно)

Работники «Автоваза» скорбят вместе с родственниками погибших

В Тольятти в этот день в последний путь проводили двоих солдат, которые погибли под ракетным ударом в Макеевке. Алексей Горюнов и Сергей Безалтычный вместе работали на заводе АО «Автоваз», вместе были призваны на службу по мобилизации и вместе погибли в новогоднюю ночь.

- Призванные на военную службу вазовцы честно и достойно исполнили воинский долг, защищая будущее нашей страны, будущее наших детей, приближая победу. Волжский автомобильный завод, также как город Тольятти и Самарская область, будет оказывать всю необходимую помощь родным и семьям наших погибших товарищей. А имена наших коллег, наших героев Алексея Горюнова и Сергея Безалтычного навсегда останутся в памяти работников завода, - сказал на похоронах вице-президент по персоналу и социальной политике АО «Автоваз» Дмитрий Михаленко.

Проводить в последний путь тольяттинских бойцов пришли родные и близкие, друзья, соседи, коллеги по работе и боевые товарищи. На похоронах присутствовал глава Тольятти Николай Ренц.

Тольяттинцы вместе работали на "Автовазе"

Похоронили с почестями

В Елховском районе простились с Никитой Курунтяевым, который встал на защиту Родины. На похоронах рядового присутствовало более 200 человек – родные, близкие, друзья и знакомые - все, кто знал Никиту.

Рядового из Елховки похоронили со всеми воинскими почестями. Собравшиеся запомнили бойца как доброго, отзывчивого и трудолюбивого парня. Никита Курунтяев был награжден Орденом Мужества. Посмертно.

Никита Курунтяев родился и вырос в Елховском районе

Не скрывали слез

В Самаре простились с Георгием Ложкиным и Владиславом Иноземцевым, которые погибли в Макеевке. На похоронах присутствовали военные, родственники и друзья молодых парней. Женщины не скрывали слез и признались – погибшие бойцы навсегда останутся в их сердцах.

Родственники и друзья не могут поверит в случившееся. Фото: Матвей Байгузин

С готовностью встал на защиту Родины

Самарские пограничники простились со своим боевым товарищем из Сухой Вязовки Евгением Ёркиным. Мужчина служил срочную службу в Хабаровском пограничном отряде с 1997 по 1999 год. 43-летний Евгений работал на НПЗ в Новокуйбышевске, а когда ему пришла повестка, он с готовностью встал на защиту своей Родины. Евгения в последний путь провожали родные, близкие, супруга и дочь, а также все, кто лично был знаком с ним.

Самарские пограничники простились с боевым товарищем

«КП-Самара» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших солдат.

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