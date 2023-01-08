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Общество8 января 2023 14:00

«Они всегда будут в наших сердцах»: в Самаре прощаются с погибшими при обстреле в Макеевке

В Самаре прощаются с погибшими бойцами при обстреле Макеевки 1 января 2023 года
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
В Самарской области провожают в последний путь земляков. Фото: Матвей Байгузин

В Самарской области провожают в последний путь земляков. Фото: Матвей Байгузин

2 января 2023 года Минобороны России сообщило о ракетных ударах киевского режима по ПТУ в Макеевке (ДНР), где в это время находились военнослужащие 44 полка. Первоначально сообщалось, что в результате обстрела погибли 63 российских военных, однако позже число погибших, по официальным данным Минобороны РФ, выросло до 89. Уже 2 января губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что среди погибших и раненных при обстреле Макеевки оказались и мобилизованные из 63-го региона.

В Самарскую область начали перевозить тела погибших бойцов, чтобы родственники смогли попрощаться с ними. В социальных сетях появляются некрологи, посвященные самарским военнослужащим, которые отдали свою жизнь за мирное небо над головой.

Открытый парень с добрым сердцем

8 января 2023 года в селе Языково состоялось прощание с рядовым Павлом Кузьминым. Молодой человек был открытым, честным и порядочным парнем, готовым всегда прийти на помощь. Павла в последний путь пришли провожать жители села – его родные, одноклассники, друзья, сослуживцы.

Указом Президента РФ Павел Кузьмин был награжден Орденом Мужества. Посмертно.

Рядовой Павел Кузьмин награжден Орденом Мужества (посмертно)

Рядовой Павел Кузьмин награжден Орденом Мужества (посмертно)

Работники «Автоваза» скорбят вместе с родственниками погибших

В Тольятти в этот день в последний путь проводили двоих солдат, которые погибли под ракетным ударом в Макеевке. Алексей Горюнов и Сергей Безалтычный вместе работали на заводе АО «Автоваз», вместе были призваны на службу по мобилизации и вместе погибли в новогоднюю ночь.

- Призванные на военную службу вазовцы честно и достойно исполнили воинский долг, защищая будущее нашей страны, будущее наших детей, приближая победу. Волжский автомобильный завод, также как город Тольятти и Самарская область, будет оказывать всю необходимую помощь родным и семьям наших погибших товарищей. А имена наших коллег, наших героев Алексея Горюнова и Сергея Безалтычного навсегда останутся в памяти работников завода, - сказал на похоронах вице-президент по персоналу и социальной политике АО «Автоваз» Дмитрий Михаленко.

Проводить в последний путь тольяттинских бойцов пришли родные и близкие, друзья, соседи, коллеги по работе и боевые товарищи. На похоронах присутствовал глава Тольятти Николай Ренц.

Тольяттинцы вместе работали на "Автовазе"

Тольяттинцы вместе работали на "Автовазе"

Похоронили с почестями

В Елховском районе простились с Никитой Курунтяевым, который встал на защиту Родины. На похоронах рядового присутствовало более 200 человек – родные, близкие, друзья и знакомые - все, кто знал Никиту.

Рядового из Елховки похоронили со всеми воинскими почестями. Собравшиеся запомнили бойца как доброго, отзывчивого и трудолюбивого парня. Никита Курунтяев был награжден Орденом Мужества. Посмертно.

Никита Курунтяев родился и вырос в Елховском районе

Никита Курунтяев родился и вырос в Елховском районе

Не скрывали слез

В Самаре простились с Георгием Ложкиным и Владиславом Иноземцевым, которые погибли в Макеевке. На похоронах присутствовали военные, родственники и друзья молодых парней. Женщины не скрывали слез и признались – погибшие бойцы навсегда останутся в их сердцах.

Родственники и друзья не могут поверит в случившееся. Фото: Матвей Байгузин

Родственники и друзья не могут поверит в случившееся. Фото: Матвей Байгузин

С готовностью встал на защиту Родины

Самарские пограничники простились со своим боевым товарищем из Сухой Вязовки Евгением Ёркиным. Мужчина служил срочную службу в Хабаровском пограничном отряде с 1997 по 1999 год. 43-летний Евгений работал на НПЗ в Новокуйбышевске, а когда ему пришла повестка, он с готовностью встал на защиту своей Родины. Евгения в последний путь провожали родные, близкие, супруга и дочь, а также все, кто лично был знаком с ним.

Самарские пограничники простились с боевым товарищем

Самарские пограничники простились с боевым товарищем

«КП-Самара» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших солдат.

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