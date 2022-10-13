«Враг хитер, но мы сильнее»: для мобилизованных из Самарской области провели военно-патриотические лекции

Для мобилизованных мужчин прочли мотивационные лекции о специальной военной операции

В воскресенье, 9 октября, в поселке Рощинский Самарской области было организовано военно-патриотическое мероприятие. В местном Доме культуры для мобилизованных мужчин прочли мотивационные лекции о специальной военной операции. Журналист «КП-Самара» побывал на мероприятии и узнал о настроениях резервистов региона.

Слова мотивации для мобилизованных

Мобилизованные, которые в настоящее время проходят подготовку в воинских частях региона, собрали в актовом зале Дома культуры поселка Рощинский в минувшее воскресенье. Для резервистов выступили с мотивационными лекциями депутат от партии «Единая Россия» Дмитрий Холин, учитель истории из Москвы, который на протяжении последних семи лет изучает военную тактику зарубежных стран, а также отставной самарский военный, принимавший участие в военных кампаниях в течение последних нескольких десятилетий.

- Я изучаю военные тактики разных стран много лет, и могу с уверенностью сказать, что враг хитер, но он подло хитер. Вы должны быть готовы ко всему, быть настроены только на победу, ведь мы сильнее, чем кто-либо, не забывайте об этом, - поддержал самарских резервистов столичный лектор.

Продолжил тему тактик и отставной офицер из Самары, который много лет отдал военной подготовке. Военный предостерег резервистов от необдуманных решений и действий в ходе службы, а руководящему составу дал напутствие на дальнейшую мотивацию своих подразделений, без которой победа над врагом невозможна.

Слова мотивации и поддержки подняли боевой дух самарцев. После лекции мужчины еще долго обсуждали между собой услышанное, а также делились впечатлениями и надеждами на будущее. Собравшимся в зале солдатам очень понравились напутственные слова приглашенных лекторов. В знак благодарности мужчины разразились аплодисментами на весь зрительский зал Дома культуры.

Кроме того, для резервистов со словами благодарности выступили переселенцы из Донбасса, а волонтеры провели анкетирование для выявления потребностей мобилизованных. В завершение собравшимся в ДК показали военно-патриотический фильм, а после резервисты продолжили проходить специальную подготовку на базе воинских частей.

Волонтеры готовы помочь семьям резервистов

В самом начале военно-патриотического мероприятия мобилизованным раздали бланки проекта #Мывместе, где каждый мог описать, какую помощь и поддержку ему хотелось бы получить от волонтеров. По словам активистов, граждане могут попросить помощи – от продуктов питания до получения психологической поддержки. В анкете указано девять категорий, по которым волонтеры проводят работу с мобилизованными и их семьями.

Так, волонтеры Победы и активисты ОНФ могут оказать бытовую помощь семьям мобилизованных, вплоть до замены перегоревшей лампочки, сводить детей в зоопарк или на выставку, чтобы не нарушать семейные традиции, пока отец исполняет свой гражданский долг, нарубить дрова или принести воды из колодца, если в отдаленных поселениях региона есть семьи, которые остались без мужской силы на время частичной мобилизации, также волонтеры могут помочь выгулять домашних животных, оказать психологическую поддержку.

Волонтеры готовы помочь семьям резервистов Фото: Наталья АРТЯКОВА

- Сейчас крайне необходимо сплотиться и помогать друг другу в это непростое время. Многие семьи на время частичной мобилизации остались без необходимой мужской силы, поэтому мы готовы помочь им в любых бытовых вопросах, - говорит куратор волонтеров ОНФ, студент Политеха, который состоит в Народном фронте уже более полутора лет.

Победа будет за нами!

«Волонтеры Победы» Самарской области также приехали поддержать военнослужащих. Молодые студенты самарских вузов принимают участие во всех патриотических акциях региона. По словам активистов, поддержка патриотических настроений среди местных жителей - важная составляющая жизни в нашей стране. Именно уверенность в силе своей страны будет помогать в решении непростых задач, которые, несомненно, приведут к победе. В подарок для мобилизованных одна из волонтеров, 18-летняя студентка первого курса самарского вуза, прочла эмоциональное стихотворение, которое не оставило равнодушным никого в зале.

После военно-патриотического мероприятия у военнослужащих явно поднялся боевой дух. Уже на улице среди резервистов началось бурное обсуждение тезисов, которые прозвучали во время лекций, а слова благодарности от переселенцев глубоко запали в душу резервистам. Военнослужащие поблагодарили организаторов – правительство Самарской области и министерство обороны РФ - за проведенное мероприятие, которое в это непростое время крайне необходимо для них.

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