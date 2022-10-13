Не ждут повесток: в Самарской области ветераны боевых действий учат мобилизованных военному делу

Жители Тольятти и Жигулевска проходят Курсы молодого бойца под руководством ветеранов военных действий Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В конце сентября 2022 года президент РФ Владимир Владимирович Путин объявил в стране частичную мобилизацию для мужчин, которые находятся в резерве. Россиянам начали приходить повестки о явке в военкоматы, откуда их направили на сборы в военные части для прохождения специальной подготовки. Согласно приказу Минобороны РФ, не все категории мужчин попали под частичную мобилизацию, однако они не стали оставаться в стороне в это непростое время и решили начать военную подготовку самостоятельно. В Тольятти ветераны спецподразделений начали бесплатно обучать всех желающих мужчин воинскому мастерству. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности.

Клуб молодого бойца

Фонд ветеранов спецподразделений правоохранительных органов «Гвоздика» города Тольятти сразу же после объявления частичной мобилизации организовали «Клуб молодого бойца». Здесь любой желающий может абсолютно бесплатно получить новые знания, либо освежить свою память о военной подготовке, а также потренироваться вместе с бывшими военными, которые в свое время уже принимали участие в геополитических конфликтах. Журналист «КП-Самара» поговорил с одним из организаторов Клуба молодого бойца в Тольятти и Жигулевске Сергеем К. и узнал, зачем отставные самарские офицеры взяли на себя ответственность в обучении гражданских лиц военному мастерству.

На Курсы приходят мужчины, женщины и даже целые семьи Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- В первый день запуска нашего проекта оказалось, что это востребовано среди мужчин, некоторые даже искали подобные Клубы в регионе. На первую встречу в Тольятти пришли порядка трехсот человек, а в Жигулевске – около 40 мужчин разных возрастов. За время работы Клуба молодого бойца все чаще начали приходить подростки и даже женщины, которые тоже хотят изучать военное дело, помогать солдатам на фронте, либо приходят, чтобы просто понимать ситуацию. Кто-то из организаторов участвовал в Афганской войне, кто-то проходил службу на Кавказе и Чечне, есть и те, кто уже был на Украине в рамках специальной военной операции. Ветераны СОБРа и УБОП при ГУ МВД по Самарской области делятся своим опытом, наблюдениями. Кроме того в Клубе все желающие могут потренироваться как в физическом плане, так и узнать подробнее об оружии, которое используется в армии сейчас, - рассказывает журналисту Сергей.

Ветераны показывают мастер-классы и учат обращаться с оружием Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Не только физподготовка, но и военные тактики

Фонд ветеранов спецподразделений правоохранительных органов «Гвоздика» ведет свою военно-патриотическую деятельность в Тольятти уже долгие годы. За это время учредители благотворительно фонда зарекомендовали себя с положительной стороны, принимая участие в различных акциях, мероприятиях, сборах гуманитарной помощи. Сейчас, когда некоммерческий фонд создал Клуб молодого бойца, их поддержали ведомства и руководителя на разных уровнях. Так, Клубу были выданы в качестве демонстративного учебного материала охолощенные автоматы, которые учатся разбирать и собирать молодые бойцы, а также образцы мин и снарядов.

На курсах в качестве образцов используется охолощенное оружие и даже настоящие мины Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Вместе помогают фронтовикам

- Помимо военной подготовки мы также занимаемся сбором гуманитарной помощи. К нам обращаются люди, которые хотят помочь российским солдатам, которые сейчас находятся в военных частях в рамках мобилизации, а также нашим военным в районе проведения специальной военной операции. Мы сотрудничаем со многими предприятиями и учреждениями Тольятти и Жигулевска, в настоящее время в рамках гуманитарной помощи наш фонд предоставил материалы для пошива теплых шапок и балаклав. В городе Жигулевск в этом нам помогает общественная организация «Многодеткино», а также производственные организации в Тольятти, - рассказывает председатель фонда ВСПО «Гвоздика».

Местные жители и предприятия помогают фонду шить шапки и балаклавы для солдат Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Жители Тольятти и Жигулевска совместно с фондом ветеранов боевых действий «Гвоздика» объединились и общими усилиями стали помогать фронту в это непростое для всех время. Военные чрезмерно благодарны за активную помощь своих земляков.

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