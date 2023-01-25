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Общество25 января 2023 10:30

Грузовик под елочку: самарчанка попросила у президента большую машину на Новый год, чтобы возить помощь на СВО

Самарчанка попросила у президента РФ на Новый год грузовик, чтобы возить помощь бойцам на СВО
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Татьяна Плотникова продала бизнес ради помощи солдатам на СВО

Татьяна Плотникова продала бизнес ради помощи солдатам на СВО

Фото: Наталья АРТЯКОВА

Татьяна Плотникова из Новокуйбышевска продала свой бизнес, чтобы купить грузовую ГАЗель и помогать мирным жителям и солдатам на Донбассе. Сильная духом женщина собирает гуманитарную помощь по всей Самарской области и сама за рулем едет «за ленточку», чтобы передать продукты и одежду на фронт. Татьяна загружает в свою ГАЗель коробки с провизией от предпринимателей, организаций и просто неравнодушных граждан, но уместить ее «железный конь» может только 1,5 тонны, а остальное откладывается на следующие рейсы на Донбасс.

Впервые загадала желание на Новый год

В канун Нового года Татьяна Плотникова решила загадать желание Деду Морозу. В качестве новогоднего волшебника был выбран Президент РФ Владимир Путин, который исполнял мечты россиян с «Елки желаний».

- Я никогда раньше не просила никого о помощи. Вместе с друзьями мы решили написать письмо Президенту, но, конечно, не особенно надеялись на ответ, ведь мы не единственные нуждаемся в помощи, - поделилась с журналистом «КП-Самара» волонтер из Новокуйбышевска.

Самарчанка обратилась за помощью к Президенту РФ

Самарчанка обратилась за помощью к Президенту РФ

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Однако через несколько дней Татьяне пришел ответ из администрации Владимира Путина. Столичные чиновники предположили, что с данной просьбой смогут разобраться в областном правительстве и перенаправили письмо волонтера губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

- Письмо в нашем правительстве получили 22 декабря, но пока ответа от них нет, - говорит Татьяна Плотникова. – Многие самарцы, которые верят в волшебство, посоветовали обратиться к миллиардеру-меценату Леониду Михельсону, который очень многое сделал для Самары в рамках благотворительности. Но я не писала ему писем.

Самарчанка за рулем ГАЗели ездит из Самары на Донбасс. Фото: Татьяна Плотникова

Самарчанка за рулем ГАЗели ездит из Самары на Донбасс. Фото: Татьяна Плотникова

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Не хватает места для вещей

По словам Татьяны Плотниковой, автомобиль большей грузоподъемности ей крайне необходим. Ее грузовая ГАЗель вмещает всего 1,5-2 тонны гуманитарной помощи, но самарцы собирают намного больше. Иногда Татьяна загружает свои машину даже тремя тоннами коробок с провиантом, но это потом приводит к значительным поломкам, а, значит, увеличивает время простоя в автосервисах.

Самарцы собирают продукты, вещи и медикаменты и отдают Татьяне, чтобы отвезти помощь на СВО. Фото: Татьяна Плотникова

Самарцы собирают продукты, вещи и медикаменты и отдают Татьяне, чтобы отвезти помощь на СВО. Фото: Татьяна Плотникова

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- В одну машину часто не помещается все то, что хотелось бы увезти одним рейсом. Приходится чаще ездить, а это дополнительные затраты на топливо, да и время. У меня весь двор завален мешками для мирных жителей Донбасса, не успеваю вывозить, так как в первую очередь грузим для военных. Постоянно перегруз машины, из-за этого большая амортизация, часто приходится в сервис ездить. От перегруза то стойка сломается, то еще что-то. Да и нагрузка на двигатель при этом значительно выше, - сетует Татьяна Плотникова.

Приходится перегружать машину, чтобы увезти как можно больше. Фото: Татьяна Плотникова

Приходится перегружать машину, чтобы увезти как можно больше. Фото: Татьяна Плотникова

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Татьяна мечтает об инжекторном пятитоннике, чтобы делать меньше рейсов, но больше привозить солдатам гуманитарной помощи. Девушка уже много раз обращалась в местную администрацию с просьбой выделить ей дополнительную машину, но пока положительного ответа не получила. Также Татьяна поднимала вопрос о компенсации затрат на топливо, но ответа также пока нет.

Перегруз плохо влияет на состояние авто. Фото: Татьяна Плотникова

Перегруз плохо влияет на состояние авто. Фото: Татьяна Плотникова

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Конечно, хочется верить в новогоднее чудо. Я стала волонтером по зову сердца и помогаю нашим солдатам и жителям ДНР и ЛНР совершенно бескорыстно и от души. Большая грузоподъемность автомобиля для перевозки гуманитарной помощи поможет делать один рейс вместо 2-3 на моей ГАЗели. Я думаю, это достойное новогоднее желание, которое может исполнить добрый «Дед Мороз», - с надеждой говорит Татьяна Плотникова.

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