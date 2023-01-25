Грузовик под елочку: самарчанка попросила у президента большую машину на Новый год, чтобы возить помощь на СВО

Татьяна Плотникова продала бизнес ради помощи солдатам на СВО Фото: Наталья АРТЯКОВА

Татьяна Плотникова из Новокуйбышевска продала свой бизнес, чтобы купить грузовую ГАЗель и помогать мирным жителям и солдатам на Донбассе. Сильная духом женщина собирает гуманитарную помощь по всей Самарской области и сама за рулем едет «за ленточку», чтобы передать продукты и одежду на фронт. Татьяна загружает в свою ГАЗель коробки с провизией от предпринимателей, организаций и просто неравнодушных граждан, но уместить ее «железный конь» может только 1,5 тонны, а остальное откладывается на следующие рейсы на Донбасс.

Впервые загадала желание на Новый год

В канун Нового года Татьяна Плотникова решила загадать желание Деду Морозу. В качестве новогоднего волшебника был выбран Президент РФ Владимир Путин, который исполнял мечты россиян с «Елки желаний».

- Я никогда раньше не просила никого о помощи. Вместе с друзьями мы решили написать письмо Президенту, но, конечно, не особенно надеялись на ответ, ведь мы не единственные нуждаемся в помощи, - поделилась с журналистом «КП-Самара» волонтер из Новокуйбышевска.

Самарчанка обратилась за помощью к Президенту РФ Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Однако через несколько дней Татьяне пришел ответ из администрации Владимира Путина. Столичные чиновники предположили, что с данной просьбой смогут разобраться в областном правительстве и перенаправили письмо волонтера губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

- Письмо в нашем правительстве получили 22 декабря, но пока ответа от них нет, - говорит Татьяна Плотникова. – Многие самарцы, которые верят в волшебство, посоветовали обратиться к миллиардеру-меценату Леониду Михельсону, который очень многое сделал для Самары в рамках благотворительности. Но я не писала ему писем.

Самарчанка за рулем ГАЗели ездит из Самары на Донбасс. Фото: Татьяна Плотникова Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Не хватает места для вещей

По словам Татьяны Плотниковой, автомобиль большей грузоподъемности ей крайне необходим. Ее грузовая ГАЗель вмещает всего 1,5-2 тонны гуманитарной помощи, но самарцы собирают намного больше. Иногда Татьяна загружает свои машину даже тремя тоннами коробок с провиантом, но это потом приводит к значительным поломкам, а, значит, увеличивает время простоя в автосервисах.

Самарцы собирают продукты, вещи и медикаменты и отдают Татьяне, чтобы отвезти помощь на СВО. Фото: Татьяна Плотникова Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- В одну машину часто не помещается все то, что хотелось бы увезти одним рейсом. Приходится чаще ездить, а это дополнительные затраты на топливо, да и время. У меня весь двор завален мешками для мирных жителей Донбасса, не успеваю вывозить, так как в первую очередь грузим для военных. Постоянно перегруз машины, из-за этого большая амортизация, часто приходится в сервис ездить. От перегруза то стойка сломается, то еще что-то. Да и нагрузка на двигатель при этом значительно выше, - сетует Татьяна Плотникова.

Приходится перегружать машину, чтобы увезти как можно больше. Фото: Татьяна Плотникова Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Татьяна мечтает об инжекторном пятитоннике, чтобы делать меньше рейсов, но больше привозить солдатам гуманитарной помощи. Девушка уже много раз обращалась в местную администрацию с просьбой выделить ей дополнительную машину, но пока положительного ответа не получила. Также Татьяна поднимала вопрос о компенсации затрат на топливо, но ответа также пока нет.

Перегруз плохо влияет на состояние авто. Фото: Татьяна Плотникова Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Конечно, хочется верить в новогоднее чудо. Я стала волонтером по зову сердца и помогаю нашим солдатам и жителям ДНР и ЛНР совершенно бескорыстно и от души. Большая грузоподъемность автомобиля для перевозки гуманитарной помощи поможет делать один рейс вместо 2-3 на моей ГАЗели. Я думаю, это достойное новогоднее желание, которое может исполнить добрый «Дед Мороз», - с надеждой говорит Татьяна Плотникова.

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