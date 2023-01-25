«Спасите наши души» он в ту ночь спел семь раз»: чем занимался Владимир Высоцкий после легендарного концерта в куйбышевском Дворце спорта

Владимир Высоцкий в Куйбышеве в 1967 году. Фото: Владимир Емец

25 января исполняется 85 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого. Пожалуй, мало найдется в России людей, которые хотя бы раз не слышали это имя. Талантливый автор-исполнитель, трудолюбивый гениальный актер. Он как никто умел в своих песнях передать настроение тех, о ком пел, стать своим и для фронтовиков, и для ученых. Пронзительно спеть о любви и дружбе, предательстве и верности. И до сих цитаты из его песен и стихов оказываются настолько актуальными, как будто Высоцкий жив.

Встреча с мамой и Волгой

А в 2022 году в Самаре (в советское время город назывался Куйбышев) отметили еще один юбилей. 29 ноября 1967 года во Дворце спорта города Куйбышев состоялся первый в жизни Высоцкого массовый концерт – сейчас бы сказали стадионный. В зале собрались шесть тысяч человек, наверное, еще столько же стояли на улице, в надежде услышать песни из репродуктора – в реальном времени. Но сам Владимир семенович не знал, что ждет его в городе на Волге.

Он уже бывал здесь в мае - сначала дал небольшой концерт для встретивших его 10-12 ребят из Городского молодежного клуба ГМК-63. Затем он выступал в филармонии – и зал на 1000 человек не был полон. Тогда с Владимиров Высоцким и познакомился представитель ГМК-62 Всеволод Ханчин. О своей первой встрече с бардом в куйбышевском аэропорту он рассказывал так:

-Я не встречался с ним до этого. У трапа самолета вижу молодоогго человека с гитарой, спортивной фигурой, в белой рубашке. Высоцкий. Представился ему. Он смеется: ну даешь, аж к трапу пробрался.

Второе майское выступление состоялось в клубе имени Дзержинского. Но в перерыве Владимиру Семеновичу удалось прогуляться по набережной. Он особо попросил: проводите до речного вокзала. Оказалось, что именно в это время на теплоходе в Астрахань плыла его мама, Нина Максимовна – для нее встреча с сыном была неожиданностью.

Второй концерт тоже прошел на ура – сам Высоцкий остался доволен приемом зрителей, очарован городом, Волгой.

Дворец спорта был полон

Здесь Высоцкий стал народным

С Всеволодом Ханчиным у Высоцкого завязались приятельские отношения. О молодежном клубе он не раз вспоминал с позитивом. В 1967 году Высоцкий много работал, снялся в фильме «Вертикаль», играл в театре. Писал новые песни. Становился все более известным, хоть и «опасным» и «нелюбимым» у властей. Ханчин вспоминал: к осени в клуб начали звонить и просить: «дайте Высоцкого». Но привезти в такой большой зал опального певца? Невозможно.

Помог решить вопрос первый секретарь Обкома партии Владимир Орлов- человек продвинутый, нетривиальный и довольно смелый в решениях. За Высоцким в Москву отправила Ханчина. Проблема была в том, что сам Владимир Семенович ни за что не соглашался выступать на такую огромную аудиторию: два концерта по 5-6 тысяч человек казались чем-то невозможным.

- Забирать актера из Москвы отправили меня, - рассказывает организатор гастролей Всеволод Ханчин. - Встретились с ним после спектакля на Таганке. Высоцкий как был в одних холщовых штанах, так и поехал. Лишь куртку накинул да сумку с гитарой захватил.

По дороге в поезде играли в карты, Высоцкий оказался сообразительным учеником и постоянно выигрывал. Поезд «Южный Урал» опоздал почти на час. К началу концерта около Дворца спорта уже собралась толпа. И ни один человек не ушел, когда объявили о задержке выступления.

Уже на перроне Высоцкий начал что-то подозревать, ведь его встречала человеческая река. Толпа около входа тоже говорила о неладном. Первым делом Высоцкий кинулся смотреть в зал.

- Видим, он нервничает. Слышим, ругается. Но как-то мягко, беззлобно, вспоминал Ханчин.

Но отказываться от концерта Высоцкий не стал – всегда очень уважал своих зрителей и слушателей. Вышел, спел все 31 песню. Очевидцы вспоминали, как это было трогательно: маленькая фигурка на сцене с гитарой в руках, полный зал людей – и тишина, каждое слово слышно.

- После перерыва, в десятом часу вечера, начали второй концерт, - вспоминает Ханчин. - Параллельно киевское «Динамо» играло в Кубке европейских чемпионов с поляками. Зрители из числа футбольных болельщиков сидели как на иголках. Из-за кулис мне сообщили, что наши повели 1:0. Подхожу к Высоцкому, говорю об этом. Он тогда объявил счет во всеуслышание. Зал на новость отреагировал взрывом аплодисментов...

Именно здесь, в Куйбышеве, в ноябре 1067 года Высоцкий стал всенародным.

Вот что вспоминал очевидец Борис Чернышёв: «Он (Высоцкий) был сжат как пружина. Нервничал. До этого ему не приходилось выступать перед такой большой аудиторией. Успокоился, лишь когда вышел на сцену, начал петь и понял, что и здесь, в тысячном зале, его так же слушают и воспринимают. Это был настоящий триумф».

Список песен Владимира Высоцкого. Предоставлено музеем Владимира Высоцкого

Первая персональная афиша

Сам Владимир Высоцкий о том концерте вспоминал с трепетом. Наверное, он впервые понял, как много у него поклонников, готовых внимать каждому слову песен.

«…был в Куйбышеве. У них там есть молодёжный клуб и отличные ребята, которые такую развели свободу, что мне дали выступить во Дворце спорта... Ощущение жуткое. Громадное здание, и одна моя небольшая фигурка средь шумного зала. Но приняли грандиозно.»

А еще от того выступления в Куйбышеве осталась персональная афиша Владимира Высоцкого – первая, персональная, с фотографией. На которой он был назван автором-исполнителем. Афишу с автографами членов ГМК-62 хранил сам Высоцкий, а теперь она стала экспонатом в музее в Москве. Еще одна афиша с автографом Владимира Семеновича хранится в самарском музее.

Та самая афиша

Кстати, сами организаторы концерта вспоминали, как удивил их Владимр Высоцкий. О нем ходили слухи, как о человеке невоздержанном, склонном к употреблению алкголя. Но в Куйбышеве он от выпивки отказывался. А в перерыве между концертами успел выпить лишь кофе с молоком.

Удивил он и директора Дворца спорта. Тот поделился наблюдением: мол, так мало шапок на этой концертной площадке не крали никогда.

Писали песни на кассету

Конечно же, поспать Высоцкому не дали и после концертов. Уже в час ночи приехали в квартиру президента клуба ГМК-62 Артура Щербака на ул. Скляренко - здесь и прошел неофициальный ночной концерт Владимира Высоцкого, а песни писали на магнитофон «Грюндиг». «Спасите наши души» - песню о тонущей подводной лодке – Владимир Высоцкий перепевал 6-7 раз, добиваясь нужной ревербации

Но и этим не закончилось дело. Уже 30 ноября состоялся незапланированный концерт в Куйбышевском политехническом институте. Владимир Семенович согласился на такой шаг, узнав, что многие студенты не смогли попасть на концерт – им не хватило билетов.

Здесь прозвучала и песня студентов- физиков, и многие очень «опасные» с идеологической точки зрения песни, например, «Деревянные костюмы» - песня Бродского. Впрочем, за этот концерт Щербак получил партийный выговор.

В Куйбышеве поэта, который стал известным после выступлений здесь, помнят до сих пор. Его именем назван сквер в центре города, улица и Дворец спорта. На нем вскоре появится памятная табличка напоминающая о том памятном концерте. А в ноябре 2022 года в Дворце спорта прошло уникальное ледовое шоу под песни Высоцкого, посвященное юбилею концерта – сын Высоцкого Никита Владимирович отметил, что это шоу можно считать первым в череде мероприятий в честь юбилея Владимира Высоцкого.

Ну а 2023 год можно считать для Владимира Высоцкого особенным: это не только год его 85-летия. Он умер в 42, 5 года. И в июле 2023 года будет 42,5 года с момента его смерти. Моджно считать, что посмертие и жизнь поэта сравняются. Ну а жить в памяти людей, которые ценят и любят его творчество, он точно будет вечно.

КОНКРЕТНО

Какие песни исполнил Владимир Высоцкий во Дворце спорта в 1967 году

1.Братские могилы

2.Песня о госпитале

3.Звезды

4.Корабли

5.Дом хрустальный

6.Песня о новом времени

7.Песня о конькобежце на короткую дистанцию…

8.Песня о сентиментальном боксере

9.Профессионалы

10.Песня о друге

11.Здесь Вам не равнина…

12.Скалолазка

13.Военная песня

14.Она была в Париже

15.Прощание с горами

16.Парус

17.Марш студентов-физиков

18.Песня студентов-археологов

19.Солдаты группы «Центр»

20.Песня о вещем Олеге

21.Песня о вещей Кассандре

22.В далеком созвездии Тау Кита…

23.Пародия на плохой детектив

24.Как все, мы веселы бываем и угрюмы…

25.Песня про старый дом (музыка М. Таривердиева)

26.Про дикого вепря

27.Песня про нечисть

28.Песня о несчастных сказочных персонажах

29.Песня про джинна

30.Антисказка

31.Песня о подводной лодке

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

В творчестве Высоцкого есть песня, в которой упоминается наш город: это песня автозавистника - о машине "Жигули" со строчкой "Не дам позорить я советский городок, где пиво варят под названьем "Жигули".