«Соседка сказала – забирай детей, а то погибнут»: жительница ДНР приютила троих сирот и нашла новый дом в Самаре

Вынужденных переселенцев разместили в ПВР на базе отдыха "Дубки" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Восемь лет назад к Надежде Шаховой из небольшого городка Украинска Селидовской городской общины Покровского района ДНР привели троих соседских детей – Владика, Егора и Лизу. Мама детей сильно болела и уже не могла воспитывать малышей. Надежду попросили приютить детей на время, но, когда их мама умерла, они остались жить с доброй соседкой.

Метались между тремя странами

В мае 2022 года Надежда Шахова и трое сирот были вынуждены покинуть свой дом в ДНР. За девять месяцев скитаний по временным пунктам для вынужденных переселенцев женщина с детьми побывали на Западной Украине, в Польше, а сейчас они обосновались в Самаре. Надежда Шахова рассказала журналисту «КП-Самара» о своей непростой судьбе, и о том, с какими трудностями ей пришлось столкнуться в нашей стране.

- Я не могла оставить малышей в сложной ситуации. Мои кровные дети выросли, и я взяла опеку над соседскими малышами. Сейчас Владиславу уже 18 лет, Елизавете - 17, а Егору – 12 лет. Владик с Лизой родные брат с сестрой по отцу, а у Егора никогда не было папы, - рассказывает нам Надежда Шахова.

30 лет назад приютила подругу дочери

Как оказалось, сердобольная женщина уже не в первый раз брала под свое крыло чужих детей. Больше 30 лет назад родная дочь Надежды Шаховой привела к ним в дом подругу Марину. Женщина вспоминает, что эта девочка переночевала раз, два, а после и вовсе осталась жить с семьей. Надежда Шахова считает Марину своей дочкой. Сейчас девушка уже взрослая, живет в счастливом браке с мужем-шахтером. К сожалению, семья Марины не может покинуть ДНР по семейным обстоятельствам. Надежда очень переживает за них, они часто созваниваются и продолжают поддерживать связь уже очень много лет.

В мае 2022 года Надежда с детьми уехала из квартиры в Украинске. Сначала их переселили на Западную Украину, а после семья, по предложению знакомых, уехала в Польшу. Но детям было некомфортно в чужой стране, поэтому Надежде предложили отправиться в Самару.

- В Самаре нас очень тепло встретили, по настоящее время мы живем на базе отдыха «Дубки». Правительство Самарской области заботится о нас, вынужденных переселенцах. Я безмерно благодарна за помощь в оформлении российского гражданства для меня и детей, - говорит Надежда Шахова.

Надежда Шахова взяла опеку над тремя сиротами Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Мы граждане России, причем здесь Украина?»

Когда семья жила в ДНР, местные власти им помогали во всем, в том числе и в оформлении пособий. Глава города лично оказывал поддержку Надежде Шаховой, которая взяла под опеку соседских сирот. Однако в Самаре сердобольная женщина столкнулась с трудностями при оформлении документов.

- Выяснилось, что для получения пособий на детей, я должна представить какие-то документы из Украины. Но мы же теперь граждане России, причем тут наше место рождения, - недоумевает беженка.

В российском паспорте у Надежды и сирот стоит прописка в ДНР. Надежда считает, что именно по этой причине она не может получать пособия как опекун.

- Я вышла на работу, потому что детей нужно кормить и одевать. Хоть по документам это не мои дети, но как я могу их бросить после 8 лет совместной жизни. Владик недавно уехал к знакомым в Уфу, может он там найдет какую-то работу. К счастью, мне удалось забрать его документы об окончании 11 классов и в сентябре Влад уже пойдет учиться дальше, - рассказывает нам пенсионерка из ДНР. – Елизавета сейчас учится в 11 классе в школе №43. Мне очень нравится эта школа и директор. Администрация школы помогает детям, там к ним хорошо относятся, они получают отличные знания. Егор учится там же.

Кроме того, что Надежда не может оформить опекунство в России, сироты не могут встать здесь на очередь на получение квартиры. На днях представители Департамента опеки и попечительства позвонили уроженке Донбасса, чтобы уточнить некоторые данные. Чиновники обещали в скором времени перезвонить ей, но пока этого не произошло. Надежда остается в неведении и очень переживает за судьбу своих воспитанников в России.

Редакция «КП-Самара» направила запрос в министерство социально-демографической политики Самарской области с просьбой прокомментировать ситуацию с оформлением опекунства для Надежды Шаховой из ДНР. Мы будет следить за развитием событий.

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