«Там тараканы и плесень на стенах»: жильцы сгоревшего дома на Некрасовской отказываются от предлагаемых квартир

В дом по Некрасовской 25А его жильцы больше не вернутся Фото: Евгений ЕГОРОВ

Прошло полмесяца с момента пожара в доме по улице Некрасовской, 25А в Самаре. Корреспондент «КП-Самара» выяснил у тех, кто жил в этом доме, что происходит с ними сейчас.

«Кричали МЧСникам снизу, где что лежит»

Ольга Вахонина была старшей по дому. Утром 11 января она ушла на работу. Узнав о случившемся, попала в больницу с сердечным приступом. Оправившись, вернулась к активной деятельности, ходит по инстанциям, помогает жильцам из своего дома — теперь уже бывшего.

Работодатель и коллеги женщины на ее работе по собственной инициативе помогли со средствами на проживание, организовали сбор вещей. Собрали столько, что хватило и на других погорельцев — по приглашению Ольги люди приходили, разбирали подходящие им вещи.

- Приносили все: от носков и трусов до пальто и шапок, постельное белье, матрасы… У нас же все это оказалось залито водой: и вещи, и мебель, и техника, ничего забрать уже нельзя. Хорошо хоть документы какие-то удалось найти, - рассказывает Ольга.

Сотрудники МЧС уже после тушения забирались в уцелевшие квартиры, находили и выносили людям документы.

- Мы же примерно знаем, где что лежало, снизу кричали, где искать, - описала Ольга, как это происходило.

Сбежал от тараканов и клопов в котельную

Сама женщина с семьей сейчас сняла комнату неподалеку от сгоревшего дома и ждет, какое жилье ей предложат власти. То, что предлагают сейчас, она называет издевательством.

- Нам знаете куда предложили заселиться? В двухэтажный барак на Вольской/Воронежской, вчетвером в одну комнату! Говорят: это же временно! Но где временно, там и навсегда, - возмущается Ольга Вахонина.

Другим погорельцам предлагают варианты не лучше. В том числе и пресловутый маневренный фонд в поселке Озерный.

- Один мужчина у нас согласился на Озерный. Одну ночь там переночевал и сбежал! Потому что там жить невозможно, там клопы и тараканы, - передает Ольга впечатления бывшего соседа.

Как рассказывают жильцы, сейчас этот сосед ожидает других вариантов, поселившись в помещении котельной в слесарной мастерской - производственное помещение он предпочел в квартире маневренного фонда.

«Будем внимательно смотреть, кто в соседях»

Помимо условий проживания, для многих семей с Некрасовской имеет значение и удаленность от центра города. Как минимум, чтобы можно было возить детей в школу, детсад — все это осталось в старом городе. Да и с работы в тот же Озерный после восьми вечера на общественном транспорте уже практически не попасть.

По закону у Ольги Вахониной осталось еще «две попытки». Отказаться от вариантов, предоставляемых комитетом по имуществу, можно только трижды. После этого надо соглашаться на то, что дают.

- Хотелось бы, чтобы это было нормальное жилье. Особенно нужно будет смотреть на соседей, не хотим жить с кем попало и снова рисковать. Одного достаточно… - с горькой иронией замечает Ольга.

«КП-Самара» публиковала рассказ Ольги Вахониной о том, что сосед, злоупотреблявший спиртным, неоднократно до злополучной даты 11 января мог поджечь дом, и только по счастливой случайности какое-то время удавалось избежать трагедий.

Двор дома после тушения пожара до сих пор под толстым слоем льда Фото: Евгений ЕГОРОВ

«Все стоит во льду»

Семья Кузнецовых — многодетная. Младшей девочке — всего три месяца. Утром 11 января Елена с грудным ребенок и 16-летним сыном уехали в больницу. Дома в квартире на втором этаже оставались муж Виктор с 12-летней дочкой.

- Когда погас свет, дочка выглянула в окно и увидела, что на улице бегают и кричат люди. Подъезд уже горел, через него было не выйти. Их вывели пожарные из окна по пожарной лестнице. Через нашу квартиру протянули шланг, чтобы тушить огонь в горевшей части дома, - рассказала Елена подробности того страшного утра 11 января.

Квартира Кузнецовых не сгорела, но пользоваться вещами из нее уже не получится.

- Вся мебель, вся техника - все было залито водой и теперь стоит во льду. В квартире был новый ремонт. Ущерб, конечно, большой у нас, - рассказывает Елена.

Лед на крышах, карнизах, лед в оставленных квартирах на всей мебели, технике, личных вещах Фото: Евгений ЕГОРОВ

«Помогали люди, которых не знаем»

Виктору пришлось собрать немало справок для федеральной выплаты размером 14 тысяч рублей, но пока она не поступила. Как рассказали погорельцы, региональная выплата в 70 тысяч рублей пришла к вечеру 24 января, через 13 дней после пожара. До этого помогали добрые люди.

- Мы написали о случившемся с нами в интернете, и с нами сразу созвонились два блогера. Они распространили информацию, и нам начали перечислять деньги и привозить вещи. Привезли коляску, кроватку — люди, которых мы даже вообще не знали, - благодарит Елена всех, кто не остался равнодушным.

Некоторые жильцы дома спасались по пожарной лестнице Фото: Евгений ЕГОРОВ

«Это лучшее, что у нас есть»

Главная проблема на сегодня — жилье. Семью с тремя детьми временно приютили родственники. Живут сейчас 8 человек в двухкомнатной квартире.

Утром 26 января появилась надежда переехать. Кузнецовым позвонили из департамента по управлению имуществом и предложили жилье площадью более 50 квадратных метров в пятиэтажке на 3-й просеке.

Оказалось, радоваться было рано. Виктор поехал смотреть квартиру и оказался шокирован увиденным.

- В квартире одна 16-метровая комната, вся остальная площадь — большая кухня, коридор и туалет с ванной. Располагается на 1-м этаже, вход в нее не из подъезда, а отдельный из-под балкона. Похоже, что это было техническое помещение, переделанное под жилое. И главное — по всем стенам внизу идет плесень, - пересказывает впечатления мужа Елена.

Вход в квартиру, предложенную многодетной семье, больше напоминает вход в техническое помещение. Фото предоставлено Виктором Кузнецовым

Жить в таком помещении семья с маленькими детьми не рискнула. Виктор вернулся в департамент управления имуществом с фотографиями жилья. Как рассказал погорелец журналисту "КП-Самара", сотрудница департамента забрала фотографии с плесенью, пообещала показать их начальнику и поискать еще варианты.

- Но это лучшее, что у нас есть, - заявила она и предложила взамен... поселок Озерный.

От такой альтернативы Виктор сразу же отказался. Получается, по закону у семьи осталось еще две попытки, после чего она теряет право на временное жилье.

Многодетной семье предложили жилье с плесенью на стенах. Фото предоставлено Виктором Кузнецовым

- Что же касается жилья постоянного, то нам объяснили, что сгоревший дом пройдет несколько экспертиз, его признают аварийным, после чего жильцов поставят в общую очередь на расселение, - расказл Виктор. - Но в 2024 году планируют начать расселять дома, признанные аварийными до 31 декабря 2022-го. Когда же очередь дойдет до нас? При этом по закону тем, у кого квартиры были в собственности, полагается не новое жилье, а денежная компенсация, размер которой исходит из рыночной стоимости. Какова будет рыночная стоимость квартиры в сгоревшем доме?

КОМПЕТЕНТНО

«Жильцы сами должны создавать правовую практику»

Артем Дулгер, старший преподаватель института права ТГУ, адвокат:

- Федеральная компенсация за сгоревшую недвижимость составляет 120 тысяч рублей. Но возможна помощь региональных властей. Например, насколько я знаю, жители сгоревших домов в Борском районе получили компенсацию, размер которой был достаточен для приобретения нового жилья.

Что же касается неудовлетворительного состояния жилья, предлагаемого гражданам из маневренного фонда, то законодательство в этой части несовершенно. Действительно, после трех отказов по закону граждане теряют право на предоставление им жилья из маневренного фонда. Но случаи, когда эти отказы мотивированы неудовлетворительными условиями предоставляемых помещений, никак в законодательстве не прописаны. Думаю, гражданам в этом случае нужно самим создавать право обращениями в разные инстанции, в первую очередь, в прокуратуру.

«КП-Самара» отправила запрос в администрацию Самары с просьбой прокомментировать ситуацию со сгоревшим домом и его жителями. На момент публикации ответа не поступило.

Редакция продолжит следить за развитием событий.