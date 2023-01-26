«Он нас уже пять раз поджигал»: жильцы дома на Некрасовской рассказали о виновнике страшного пожара с двумя жертвами

Это дом мог сгореть и гораздо раньше, но уберегал случай Фото: Евгений ЕГОРОВ

11 января в Самаре произошел страшный пожар. Огонь охватил многоквартирный дом на улице Некрасовской, 25 А. Трагедия унесла сразу две жизни - пожилой женщины и маленькой девочки. Виновник пожара не стал скрываться - мужчина рассказал, что пытался отогреть замерзшие батареи и не смог сладить с огнем. Однако соседи рассказывают: мужчина уже не в первый раз разводил в своей квартире огонь. Об этом «КП-Самара» рассказала старшая по дому Ольга Вахонина.

Трагедии можно было избежать

- Когда начался пожар, я была на работе, а дома оставались два внука — 6 и 16 лет (у старшего была дистанционка в школе из-за морозов) и сын со снохой. Мы жили на втором этаже. Сын, когда все началось, рванул вниз, в ту квартиру, откуда пошел огонь, но не смог попасть внутрь, - рассказывает Ольга.

Со слов ее сына, жилец той квартиры Игорь (имя изменено - Прим.Ред.) только кричал: «За мной пришли! За мной пришли!» и не открывал дверь.

- Если бы удалось сразу попасть внутрь квартиры, возможно, удалось бы избежать трагедии таких масштабов, - уверена женщина

«Он нас пять раз уже поджигал»

Как выяснилось, пожар в злополучной квартире занимался уже неоднократно, но до 11 января жителей дома по Некрасовской спасали счастливые случайности.

- Он же нас пять раз уже поджигал! Было как-то в половине двенадцатого ночи, соседка Надежда с третьего этажа приехала на такси и увидела, что у него горит, спасла тогда. Потом днем как-то мимо этой квартиры проходил сосед (это у него в пожаре погибла внучка), почуял запах, а там кастрюля на огне стоит, дымится уже, а он спит, пьяный пришел, ничего не чувствует, - вспоминает Ольга.

Был случай, когда Игорь спал пьяный, у него задымилось в квартире от брошенной сигареты. Заметила девушка, жившая в этом подъезде, задымление ликвидировали.

- Мы неоднократно обращались к участковому. И звонили, и писали. Но он лишь разводил руками- мол, что с ним сделаешь. Так что делали, что могли, своими силами. Я на собраниях просила жильцов постоянно обращать внимание на запахи из этой квартиры и, если что, принимать меры. Пять раз удалось спастись, на шестой — не убереглись, - рассказывает Ольга.

Пророчество матери

В настоящий момент предполагаемый виновник пожара Игорь находится в СИЗО. По версии адвоката, его подзащитный пытался отогреть холодные батареи горючим веществом. Соседи же уверяют, что тот в очередной раз злоупотребил алкоголем.

- Еще когда его мать была жива, она говорила: меня не будет — он вас подпалит, и сгорите. Два года назад она умерла, и так и вышло, - с горечью констатирует Ольга Вахонина.

Малышка задохнулась в дыму, на женщину обрушилась лестница

Напомним, что пожар в доме по улице Некрасовской, 25А начался утром 11 января 2023 года. Огонь быстро охватил все этажи здания с деревянной лестницей и перекрытиями. Погибли 5-летняя девочка и 58-летняя женщина.

Девочка находилась в квартире на втором этаже и не могла выбраться самостоятельно. К моменту, когда ее вынесли пожарные, малышка уже задохнулась в дыму и умерла в машине скорой помощи.

На этой детской площадке, обустроенной полгода назад, больше никто не играет Фото: Евгений ЕГОРОВ

Валентина Б., жившая на первом этаже, была в гостях у соседки на третьем. Как предполагают жильцы, когда начался пожар, она побежала в свою квартиру за вещами, а затем выбраться уже не смогла — на нее обрушилась пылающая лестница. Тело женщины обнаружили под завалами уже только вечером, когда огонь потушили.

В соцсетях родственники погибшей поблагодарили администрацию Самары и Самарского района, а также всех неравнодушных граждан за помощь в организации похорон.

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