Новая схема движения общественного транспорта организована на развязке на Ново-Садовой в Самаре

В Самаре открыто рабочее движение по эстакаде на Ново-Садовой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая схема движения общественного транспорта организована в районе развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре. Ранее было открыто рабочее движение по эстакаде. Рассказываем, как теперь будут ходить автобусы около новой эстакады на Ново-Садовой в Самаре.

Как будут ходить автобусы

Общественный транспорт по направлению из города следует по действующим сейчас схемам - автобусы съезжают с Ново-Садовой перед въездом на эстакаду, пересекая трамвайные пути. (Так же едут те, кто хочет повернуть направо на улицу Советской Армии).

По направлению в город автобусы маршрутов под номерами 21м, 50, 261 поедут по новому путепроводу. Автобус 21м доедет до улицы Потапова, где развернется, на Ново-Садовой съедет на дублер и повернет на улицу Советской Армии.

Автобус №61 продолжит ходить по действующей сейчас схеме, его маршрут не меняется.

Описанные схемы будут действовать до окончания строительных работ. В частности, сейчас в районе развязки продолжается благоустройство.

Автобусы маршрута № 35 проследуют по улице Советской Армии по своему обычному маршруту в обе стороны.

Где находятся остановки общественного транспорта

Временная остановка общественного транспорта сейчас находится на пересечении улиц Ново-Садовой и Солнечной, перед пешеходным переходом.

На пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии остановки не будет.

Новую остановку сделают около отеля «Ренессанс».

Как будут ходить автобусы после окончания строительства

После завершения всех строительных работ на путепроводе по направлению в город автобусы под номерами 21м, 50, 261 по эстакаде ходить не будут. Они поедут по дублеру улицы Ново-Садовой мимо ТЦ «Апельсин», затем по улице Советской Армии проедут под эстакадой и повернут налево, доехав до остановки «ДК «Современник» (около магазина «Турист»).

Остановки сделают около дома №184 на Ново-Садовой и около ТЦ «Апельсин».

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