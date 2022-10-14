Первыми по эстакаде проехали КАМАЗы с флагами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 14 октября 2022 года прошло открытие развязки на ул.Ново-Садовой в месте пересечения с ул.Советской Армии. Около 12.00 по местному времени по эстакаде проехали первые автомобили. Журналист «КП-Самара» побывала на месте событий. Показываем, как прошло открытие движения.

Неожиданное открытие

О том, что развязку Ново-Садовой готовят к открытию, стало известно уже несколько дней назад. На асфальте нанесли разметку, а накануне, 13 октября, эстакаду протестировали скейтеры, прокатившись по новенькому покрытию.

Самарцы замерли в ожидании, однако все равно для многих их них открытие эстакады в пятницу, 14 октября, стало неожиданностью – точную дату до последнего держали в секрете от горожан.

Движение открыли 14 октября, на год раньше запланированного срока Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 14 октября в начале путепровода со стороны ТЦ «Апельсин» выстроилась целая колонна из ярких КАМАЗов, украшенных флагами. По сигналу они одновременно тронулись вперед, первыми проехав по новенькому мосту.

Сразу вслед за этим движение открыли и для остального транспорта. Теперь машины, которые следуют прямо по Ново-Садовой, смогут проследовать по эстакаде без задержек. А автомобили, которые поворачивают по ул.Советской Армии, смогут пользовать дублерами рядом с эстакадой и под ней.

Вслед за КАМАЗами по эстакаде поехали и автомобили горожан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Не верится, что построили так быстро»

Автомобилисты поделились впечатлениями от движения по новой эстакаде.

- Для меня открытие эстакады стало полной неожиданностью, - признается автомобилистка Елена. – Ездить здесь приходится часто, поэтому новую дорогу мы очень ждали. Даже не верится, что построили так быстро. Теперь буду добираться до места гораздо быстрее.

Для многих автомобилистов открытие развязки стало полной неожиданностью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правда, не обошлось без ложки дегтя. Из-за того, что об открытии никого не предупредили, многие автомобили и общественный транспорт ехали по прежним объездным дорогам. А поскольку приоритет в движении теперь оказался у транспорта, съезжающего с эстакады, у «Современника» образовалась пробка.

10 тысяч кубометров бетона

Напомним, двухуровневую развязку на ул.Ново-Садолвой начали строить в феврале 2021 года. Контракт на строительство заключили с ООО «Самаратрансстрой». Стоимость контракта составила 3,58 млрд рублей. Для строительства привлекли в том числе федеральные средства. С 3 февраля строители начали ограничивать движение. Дорогу закрывали постепенно – сперва перекрыли движение по дублеру, потом ограничили движение по половине основной проезжей части, и лишь потом перекрыли всю дорогу целиком. При этом движение трамваев не перекрывали во время всего строительства.

Теперь автомобили смогут без задержек следовать прямо по Ново-Садовой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Длина всего участка новой эстакады составила 1,19 км, а длина самого путепровода - 574, 35 метров.

В апреле 2021 года строители приступили к работам по установке буронабивных свай для опор моста. Всего для эстакады построили 19 монолитных железобетонных опор, на каждой опоре – 4 куста по 4 сваи в каждом. Общее количество свай превысило 300 штук. Диаметр каждой сваи составил полтора метра, а длина от 17 до 20 метров. Чтобы их залить, потребовалось около 10 тысяч кубометров бетона. Чтобы ускорить процесс, строители работали круглосуточно – днем бурили, а ночью заливали бетон.

На новой развязке обустроено шесть полос движения. Ожидается, что здесь сможет проезжать около 3,5 млн человек в год.

Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил строителей за проделанную работу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Построили на год раньше

Изначально предполагалось, что строительство эстакады продлится до конца 2023 года. Однако развязку строили с опережением графика и уже весной 2022 стало ясно, что движение получится открыть раньше срока. В итоге строителям удалось опередить график более чем на год.

- Строить быстрее графика уже стало традицией в нашем регионе, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Мы раньше открыли движение по Самарскому (Фрунзенскому) мосту через Самарку, мы на год раньше построили мост через реку Сок, сейчас в графике строим наш главный инфраструктурный объект - мост через Волгу. Мы понимаем, что люди очень ждали эту развязку на Ново-Садовой, поэтому старались приблизить день открытия.