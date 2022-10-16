Кому должен не прощают: как отбиться от коллекторов и не потерять имущество и самоуважение

Не нужно бояться коллекторов, закон на вашей стороне Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сергей Ражин из Тольятти пару лет назад чуть не попрощался с жизнью: чтобы не умереть мужчине была нужна сложная и дорогая операция. Деньги на нее он взял в микрофинансовой организации, а потом стал инвалидом, лишился работы и вскоре не смог выплачивать кредит. Какое-то время он пытался изменить ситуацию, найти деньги. Но недавно в его телефонной трубке возникли коллекторы. Угрозы, шантаж, суд, назначенный на октябрь. Но за несколько недель до заседания во двор инвалида приехали плечистые молодцы с эвакуатором и забрали его машину – в счет долга 47 тысяч рублей. Сергею повезло - после публикаций в «КП» за дело взялась полиция, коллекторам, превысившим полномочия, грозит ответственность. Вот только вряд ли он последняя жертва. Сумма просроченных долгов россиян перед банками за год выросла на 8% за первые восемь месяцев. Но банки или компании выкупившие долг у финансовой организации, с деньгами расставаться не готовы. Что ждет тех, на кого обратили свой взор коллекторы, и можно ли рассчитывать, что новые законы полностью оградят должника от хамства, шантажа и угроз, рассказал представитель тех самых выбивателей долгов.

Не хамим, но пугать умеем

В агентстве я работаю уже пять лет и, честно говоря, такого количества работы у нас давно не было. История тольяттинского инвалида меня не удивляет: часто люди до последнего скрывают свои проблемы от банков, и понимают всю глубину ямы уже тогда, когда их долг продали. У нас львиная доля просрочек и непробиваемых клиентов – как раз те, кто взяли кредиты в микрофинансовых организациях. Иногда мне кажется, что люди думают – им платить не придется. Увы и ах. Если банки работают только с «белыми» и пушистыми коллекторами, не преступающими закон, МФО идут к «черным коллекторам», которые будут действовать жестче. Это, например, мы.

У нас в офисе сидят десяток человек, у каждого – монитор и гарнитура. Зарплата – оклад и процент обещаний. Наша задача взять обещание с должника, что в определенный срок он вернет заемные средства. Сегодня коллекторы – это не быки с мышцами, а циничная молодежь с подвешенным языком. По закону у нас связаны руки – нельзя хамить, угрожать, шантажировать, звонить по ночам. Принцип работы коллектора заключается в том, что нужно любым способом уговорить человека погасить долг. Это могут быть уговоры, предложение поискать другие способы вернуть деньги, например, занять у друзей или перекредитоваться в другом банке и т.д. Еще одним важным условием является мотивация должника – он должен сам захотеть погасить долг. Здесь коллектор может напомнить о последствиях, таких как попадание в «черный список» банков, отрицательная кредитная история, низкий рейтинг доверия и т.д. Чем страшнее опишем последствия – тем лучше.

Коллекторы - это не всегда грозные амбалы, а чаще простые люди с подвешенным языком Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Конечно же, мы не ограничиваемся только этими уговорами. Должнику, который попал в наш список, можно забыть о спокойствии в социальных сетях. И нужно быть готовым к публичному позору. Мы пробиваем странички должника, пишем его друзьям, родным, коллегам с работы. В целом это не совсем законно, но для этого у нас есть левые акки выдуманных людей и тот самый здоровый цинизм. Тронуть нас почти невозможно: поверьте, о своей трудной жизни рассказывает каждый второй. Каждый первый - о больных детях или родителях. Мне было стыдно один раз: пришлось звонить бабушке, которая взяла деньги на операцию мужа, а тот умер. С пенсии вернуть долг невозможно, дети не помогают. Конечно, я должен выключать любое сочувствие, но мы же тоже люди. Вот только и помочь я ничем не могу – только заплатить долг такого клиента самому.

А на выезд отправляют мордоворотов

Как я уже говорил, мы связаны многими законами. В разговоре может проскользнуть что-то неправильное, поэтому представляемся в начале разговора мы невнятно. В таком случае запись телефонного разговора нужно еще идентифицировать, чтобы использовать в качестве доказательства для разбирательства. Еще по закону мы можем звонить не чаще 2 раз в неделю. Но можно сделать вид, что это разные фирмы. Опять же – кто докажет?

Есть, конечно, должники, которые хорошо прячутся: если живешь не по прописке, пользуешься телефоном, оформленным на чужое имя и чужой же кредитной карты, ты почти неуязвим. Но тогда берегись гнева родственников – звонки посыпятся им.

Коллекторы могут приезжать и к месту жительства, и к месту работы. Опять же, конечно, никакого физического воздействия – только уговоры, беседы. Поэтому в уличные группы чаще берут устрашающего вида мужчин: хоть граждане и знают, что их пальцем не тронут, им все равно страшно. А страх – это полдела. Ведь нам, на самом деле, все равно, где должник возьмет денег – пусть возьмет ссуду еще у кого-то и будет должен уже другим лицам.

Закон, кстати, предусматривает возможность письменного отказа от общения с коллекторами. Но с нами это не работает, даже не тратьте времени. А вот обращаться в полицию, если все же удалось зафиксировать угрозы или шантаж, можно – я знаю примеры положительных решений по такому формату. Но надо, чтобы звонящий вам прокололся и представился. А то, может быть, просто телефонный хулиган. И еще один важный момент: не стоит верить всему, что говорят по ту сторону трубки. Мы будем врать: нет, вам не грозит уголовная ответственность, а в последующем – при обращении в суд – никто не назначит вам заоблачных процентов – скорее всего сумма долга еще и снизится. Открою секрет – наши фирмы не горят желанием идти в суд и подавать на банкротство, нам запрещают о таком варианте даже говорить. Поэтому самое спокойное – самому объявить себя банкротом. В этом случае можно быть точно уверенным, что не отнимут единственное жилье, машину, учтут права детей. Если же просто долго прятаться, то могут и машину молча увезти, и в магазинах караулить, и двери обливать грязью, имущество портить – и за доказательствами придется побегать.

И второй совет – если есть хоть какие-то возможности достать деньги, то торгуйтесь. Если долг один, можно договориться о хорошей скидке – фирмы также покупают у банков долги не по номинальной стоимости, иногда за 30%-40% от суммы.

А самое простое, как успел понять я, либо не брать кредиты вовсе, либо на первых же этапах возникновения проблемы придумывать пути выхода вместе с банком. Все самые тяжелые случаи – те, кто думал, что вопрос уладится как-то сам. Если же уже удалось

Комментарий юриста

Максим Ткач, адвокат

- Важно знать, что ничего забирать по закону коллекторы не имеют права. Это может сделать только судебный пристав на основании решения судьи. Если подобные попытки предпринимаются, можно заявить в полицию о хищении личной собственности.

Если коллекторы звонят в неурочное время (звонить можно только в будни с 8:00 до 18:00), грубят, шантажируют, угрожают – обязательно просите их представиться и включайте запись вызова. Эти данные о нарушении можно отправить в прокуратуру и в федеральную службу судебных приставов. Также можно обратиться в следственный комитет РФ, если коллекторы откровенно вымогают денежные средства.

Полезные советы от «бывалых» должников

- не заискивайте перед коллекторами, не пытайтесь объяснить им положение. Вашу слабость используют для психологического давления.

- если не боитесь звонков родственникам и друзьям, можете вообще не отвечать на звонки. Или отвечайте, но через пару секунд сбрасывайте, чтобы был зафиксирован звонок, ведь набирать должника можно лишь ограниченное число раз,

- если долг продан коллекторам, поинтересуйтесь специальными условиями погашения. В этом случае можно договориться заплатить, например, половину долга, и от вас отстанут;

- если понимаете, что не можете закрыть долг, лучше не платите вообще ничего, иначе от вас никогда не отстанут. Прекратите выплаты и лучше сами обратитесь в суд - или запаситесь терпением и ждите обращения в суд банка,

- напишите в банк заявление об отказе от общения с коллекторами. В случае с МФО это не работает.

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