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27 января 2023 7:00

Загадка Чивруайского перевала: почему 50 лет назад на Кольском полуострове замерзли насмерть 10 туристов из Куйбышева

Туристы из Куйбышева погибли на Чивруайском перевале при загадочных обстоятельствах 50 лет назад
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
Туристы из Куйбышева погибли на Чивруае в загадочных обстоятельствах

Туристы из Куйбышева погибли на Чивруае в загадочных обстоятельствах

Тайна Чивруайского перевала уже полстолетия волнует умы современников - загадочную историю гибели 10 студентов называют вторым перевалом Дятлова. Но есть ли в ней на самом деле тайна и загадка? И почему трагедию так и не могут забыть и ищут в ней загадочную подоплеку?

Дома их не дождались

50 лет назад 10 лыжников, студентов и аспирантов из Куйбышева отправились в зимний поход на Кольский полуостров, так они решили отметить окончание сессии. Группу собирали опытные походники: Миша Кузнецов, Валентин Землянов, им было 24 и 23 года. Компанию им составили ровесники Илья Артшуллер и Лида Мартина. А еще шестеро ребят – студенты-первокурсники, все выпускники одной школы - Александр Новоселов, Юрий Ушков, Артем Лекант, Сергей Гусев, Юрий Кривов, Анатолий Пирогов. У всех был опыт зимних путешествий, все дружны между собой.

25 января группа вышла из поселка Ревда и пошли на лыжах в сторону Чивруайского перевала. К 31 января по согласованному маршрутному листу они должны были вернуться в Кировск. Но 27 января группа пропала. Ребята прошли по Сейдозеру, поднялись по реке Чивруай, остановились передохнуть. А потом – неизвестно зачем – в ночь пошли вверх, на плато. Больше на связь группа не выходила, а через день этим же маршрутом шли лыжники из Московского авиационного института. Они и увидели страшную картину: из сугроба торчала замерзшая рука. Это был руководитель пропавшей группы Михаил Кузнецов. Походники начали копать и обнаружили еще четыре тела в растянутой на снегу палатке – Михаил придерживал полог рукой, будто прикрываясь от стихии.

Схема того трагического похода

Схема того трагического похода

О трагедии на Чивруае группа сообщила, как только добралась до ближайшего города. Первыми на место трагедии прибыли московские спасатели, с ними были студенты МАИ – те, кто еще собирался идти в поход. В Куйбышеве о гибели друзей узнали в начале февраля, официально поиски уже закончили, не найдя все тела. И тогда на Колыму полетели товарищи пропавших, такие же туристы.

- Я был в самой первой группе, человек семь нас было, наверное. Я летел до Ленинграда в самолете, я сидел с мужчиной, когда он узнал, что я еду на поисковые работы, то сказал: «Мы долго будем помнить этот день». И объяснил, что в этот день к ним из Москвы приехала хоккейная команда на станцию Апатиты. И они после работы поехали на игру, и после игры стала падать температура, поднялся ветер, и многие люди даже обморозились, - рассказывает Виктор Кривошеев, один из участников той поисковой экспедиции.

Тела остальных участников похода нашли не сразу. В марте за камнями обнаружили Лиду Мартину и Юрия Ушкова, примерно в трехстах метрах от палатки. В трех километрах от основной группы нашли через три месяца Валю Землянова и Артема Леканта – они, по мнению спасателей, шли вниз в сторону Умбозера. Тело Ильи Альтшулера родные увидели только летом, через полгода. Оно лежало внизу, у подножия склона, прямо под палаткой.

Зачем они разделились?

Конечно же, история Чивруайского перевала тут же начала обрастать легендами. Уже широко обсуждалась трагедия, произошедшая с группой Дятлова – и вновь гибнет огромная группа, 10 человек. Просто замерзли из-за ошибки руководителей? Скорбящим родственникам и друзьям верить в такое не очень хотелось.

- Никаких не было предчувствий, ничего такого. Нормально готовились к походу, подали заявление с маршрутом, дождались утверждения. Туда, на Кольский полуостров тянет туристов, там ведь очень красиво. Сначала ты идешь по тайге, среди елей, потом выходишь в тундру, в горы, там затяжной подъем и дальше спуск к Умбозеру. Мы ведь там с ребятами и познакомились. Мы со своей группой за несколько лет до этого были в походе, и нас догнали шесть человек, среди них и Михаил Кузнецов. Мы на подъеме столкнулись, а потом мы начали аккуратно спускаться змейкой, а они эту местность лучше знали, сели на лыжи, рюкзаки сзади и съехали вниз по более крутому спуску. Я хочу сказать, что для них был знаком этот маршрут, - делится Виктор Кривошеев.

Михаил Кузнецов, Валентин Землянов на собрании туристического клуба. Фото: предоставлено Виктором Кривошеевым

Михаил Кузнецов, Валентин Землянов на собрании туристического клуба. Фото: предоставлено Виктором Кривошеевым

- Я не знаю, с чего все началось, почему группа разделилась. Ребята не оценили опасность? Было бы логично остаться вместе, построить убежище. Получается, что Михаил остался с самыми слабыми, а те, у кого были силы, пошли искать варианты спуска или укрытия. Но не рассчитали силы. Илья, Валя и Артем смогли спуститься, но уже не поднялись. Почему же Лида и Юрий были за камнем – непонятно. Нам не хотелось верить, что они могли ругаться и спорить, - строит догадки наш собеседник.

Именно этот момент – что тела были раскиданы по склону – и вызывал больше всего вопросов. Знакомые и родственники строили предположения, что они могли кого-то испугаться или же увидеть секретные воспоминания. Брат одного из пропавших туристов Анатолия Пирогова говорил, что мол историю засекречивали, в ней были и следы военных. А тела родным не показывали – хоронили в закрытом гробу.

Впрочем, специалисты говорят: а как иначе? Если тела так долго пролежали на морозе, показывать там было и нечего. А спасатели, участвовавшие в поисках, говорят, что военные были там именно для этого – искать ребят.

Резкое ухудшение погоды

Виктор Кривошеев вспоминает свои первые впечатления на месте поисков: абсолютно ровное снежное поле, все замело. Не видно ни палатки, ни людей, ни следов. Местные вспоминали, что погода - как в тех местах бывает - испортилась мгновенно. Температура упала почти на 20 градусов, поднялся мощный ветер. Один из первых спасателей, приехавших на место, в то время – студент МАИ Владимир Борзенков говорит, что это удалось установить с помощью метеорологов:

- Было резкое понижение температуры, до -28 градусов, при этом поднялся мощный ветер, порывы до 50 м/с. Под ним невозможно было устоять – а ребята оказались на открытом плато, выбились из сил. Может быть, кто-то пошел на разведку, но не смог вернуться, - рассказывает Борзенков.

О погоде говорит и друг пропавших лыжников Табрис Шарафиев, выпускник политехнического, специалист-метеоролог.

Это кадры из проявленной пленки - снято в тот день. Фото: предоставлено Виктором Ворошиловым

Это кадры из проявленной пленки - снято в тот день. Фото: предоставлено Виктором Ворошиловым

- Предупреждение о надвигающемся мощном циклоне в тот день было, но со временем определенности не было, поэтому группе позволили отправиться в путь. Может быть об ухудшении стало известно уже позже, после их выхода, либо они понадеялись на свой опыт. В те дни на Кольском полуострове был перепад от 10 до 45 градусов ниже ноля, и такой фронт может в тех краях двигаться с огромной скоростью со страшным ураганным ветром. Такие воздушные массы сбивают с ног, а видимость нулевая. Так что нет ничего удивительного, что группа могла так разделиться, их буквально разметало по разным местам.

А была ли загадка?

Долгое время волновала всех, кто пытался разобраться в трагедии, еще одна странная деталь: спасатели нашли 10 человек и 11 пар лыж. С группой был кто-то еще?

- Я думаю, все проще. Сначала я тоже сказал, что глупость, быть такого не может. А потом вспомнил книгу про «собачку». Так называли запасную пару лыж. Ее цепляли веревочкой через носок и тащили за собой – как собачку на поводке. Так делали, когда были тонкие деревянные лыжи, может быть, ребята решили также поступить, - говорит Виктор Кривошеев.

Говорили и о метеорологическом оружии: к ней привела мысль о том, что участники похода были так далеко друг от друга. О такой версии, например, рассказывала Тамара Муравьева, также близкая знакомая Михаила Кузнецова, опытная походница. Она отмечала, что слышала от коллег, что в те годы шли испытания метеорологических ракет, которые должны были регулировать погоду. Но первые испытания порой заканчивались неудачами, зонды отклонялись от курса и падали в незапланированных местах.

Эту версию проверял и брат одного из туристов Виктор Ворошилов. Он даже съездил на место трагедии. И услышал еще одну версию – виновата может быть арктическая истерия - меряченье. Этот странный недуг делает людей нечувствительными к боли, похожими на зомби. Правда в большую экспедицию Виктор отправиться не успел – он погиб от удара по голове за гаражами в Нижнем Новгороде. Правда, в смерти ничего загадочного не было – правоохранители нашли виновного, и им оказался покупатель, с которым встречался предприниматель.

Сейчас же основной официальной версией гибели 9 человек на Чивруайском перевале остается обморожение. И большинство специалистов только пожимают плечами: удивительным это может показаться только тем, кто сам в такие походы не ходил, с погодой не поспоришь.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему трагедию на Чивруайском перевале хотят считать загадкой?

Анна Кузьмина, психолог

- Это связано со способностью человеческого мозга отодвигать на задний план переживания. В том похоже люди потеряли родных и друзей, для них это страшный шок. Просто остановиться и смириться со смертью сложно, ведь даже нет возможности нормально попрощаться с родными, их хоронят в закрытых гробах. И тогда люди направляют свою активность на расследования тайны, на раскрытие загадок. Это - подмена горя действиями, человеку такое помогает смириться с утратой через попытки как будто предотвратить случившееся. Появляется цель – разобраться, найти виновников. И в жизни обретается новый смысл.

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