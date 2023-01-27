Туристы из Куйбышева погибли на Чивруае в загадочных обстоятельствах

Тайна Чивруайского перевала уже полстолетия волнует умы современников - загадочную историю гибели 10 студентов называют вторым перевалом Дятлова. Но есть ли в ней на самом деле тайна и загадка? И почему трагедию так и не могут забыть и ищут в ней загадочную подоплеку?

Дома их не дождались

50 лет назад 10 лыжников, студентов и аспирантов из Куйбышева отправились в зимний поход на Кольский полуостров, так они решили отметить окончание сессии. Группу собирали опытные походники: Миша Кузнецов, Валентин Землянов, им было 24 и 23 года. Компанию им составили ровесники Илья Артшуллер и Лида Мартина. А еще шестеро ребят – студенты-первокурсники, все выпускники одной школы - Александр Новоселов, Юрий Ушков, Артем Лекант, Сергей Гусев, Юрий Кривов, Анатолий Пирогов. У всех был опыт зимних путешествий, все дружны между собой.

25 января группа вышла из поселка Ревда и пошли на лыжах в сторону Чивруайского перевала. К 31 января по согласованному маршрутному листу они должны были вернуться в Кировск. Но 27 января группа пропала. Ребята прошли по Сейдозеру, поднялись по реке Чивруай, остановились передохнуть. А потом – неизвестно зачем – в ночь пошли вверх, на плато. Больше на связь группа не выходила, а через день этим же маршрутом шли лыжники из Московского авиационного института. Они и увидели страшную картину: из сугроба торчала замерзшая рука. Это был руководитель пропавшей группы Михаил Кузнецов. Походники начали копать и обнаружили еще четыре тела в растянутой на снегу палатке – Михаил придерживал полог рукой, будто прикрываясь от стихии.

Схема того трагического похода

О трагедии на Чивруае группа сообщила, как только добралась до ближайшего города. Первыми на место трагедии прибыли московские спасатели, с ними были студенты МАИ – те, кто еще собирался идти в поход. В Куйбышеве о гибели друзей узнали в начале февраля, официально поиски уже закончили, не найдя все тела. И тогда на Колыму полетели товарищи пропавших, такие же туристы.

- Я был в самой первой группе, человек семь нас было, наверное. Я летел до Ленинграда в самолете, я сидел с мужчиной, когда он узнал, что я еду на поисковые работы, то сказал: «Мы долго будем помнить этот день». И объяснил, что в этот день к ним из Москвы приехала хоккейная команда на станцию Апатиты. И они после работы поехали на игру, и после игры стала падать температура, поднялся ветер, и многие люди даже обморозились, - рассказывает Виктор Кривошеев, один из участников той поисковой экспедиции.

Тела остальных участников похода нашли не сразу. В марте за камнями обнаружили Лиду Мартину и Юрия Ушкова, примерно в трехстах метрах от палатки. В трех километрах от основной группы нашли через три месяца Валю Землянова и Артема Леканта – они, по мнению спасателей, шли вниз в сторону Умбозера. Тело Ильи Альтшулера родные увидели только летом, через полгода. Оно лежало внизу, у подножия склона, прямо под палаткой.

Зачем они разделились?

Конечно же, история Чивруайского перевала тут же начала обрастать легендами. Уже широко обсуждалась трагедия, произошедшая с группой Дятлова – и вновь гибнет огромная группа, 10 человек. Просто замерзли из-за ошибки руководителей? Скорбящим родственникам и друзьям верить в такое не очень хотелось.

- Никаких не было предчувствий, ничего такого. Нормально готовились к походу, подали заявление с маршрутом, дождались утверждения. Туда, на Кольский полуостров тянет туристов, там ведь очень красиво. Сначала ты идешь по тайге, среди елей, потом выходишь в тундру, в горы, там затяжной подъем и дальше спуск к Умбозеру. Мы ведь там с ребятами и познакомились. Мы со своей группой за несколько лет до этого были в походе, и нас догнали шесть человек, среди них и Михаил Кузнецов. Мы на подъеме столкнулись, а потом мы начали аккуратно спускаться змейкой, а они эту местность лучше знали, сели на лыжи, рюкзаки сзади и съехали вниз по более крутому спуску. Я хочу сказать, что для них был знаком этот маршрут, - делится Виктор Кривошеев.

Михаил Кузнецов, Валентин Землянов на собрании туристического клуба. Фото: предоставлено Виктором Кривошеевым

- Я не знаю, с чего все началось, почему группа разделилась. Ребята не оценили опасность? Было бы логично остаться вместе, построить убежище. Получается, что Михаил остался с самыми слабыми, а те, у кого были силы, пошли искать варианты спуска или укрытия. Но не рассчитали силы. Илья, Валя и Артем смогли спуститься, но уже не поднялись. Почему же Лида и Юрий были за камнем – непонятно. Нам не хотелось верить, что они могли ругаться и спорить, - строит догадки наш собеседник.

Именно этот момент – что тела были раскиданы по склону – и вызывал больше всего вопросов. Знакомые и родственники строили предположения, что они могли кого-то испугаться или же увидеть секретные воспоминания. Брат одного из пропавших туристов Анатолия Пирогова говорил, что мол историю засекречивали, в ней были и следы военных. А тела родным не показывали – хоронили в закрытом гробу.

Впрочем, специалисты говорят: а как иначе? Если тела так долго пролежали на морозе, показывать там было и нечего. А спасатели, участвовавшие в поисках, говорят, что военные были там именно для этого – искать ребят.

Резкое ухудшение погоды

Виктор Кривошеев вспоминает свои первые впечатления на месте поисков: абсолютно ровное снежное поле, все замело. Не видно ни палатки, ни людей, ни следов. Местные вспоминали, что погода - как в тех местах бывает - испортилась мгновенно. Температура упала почти на 20 градусов, поднялся мощный ветер. Один из первых спасателей, приехавших на место, в то время – студент МАИ Владимир Борзенков говорит, что это удалось установить с помощью метеорологов:

- Было резкое понижение температуры, до -28 градусов, при этом поднялся мощный ветер, порывы до 50 м/с. Под ним невозможно было устоять – а ребята оказались на открытом плато, выбились из сил. Может быть, кто-то пошел на разведку, но не смог вернуться, - рассказывает Борзенков.

О погоде говорит и друг пропавших лыжников Табрис Шарафиев, выпускник политехнического, специалист-метеоролог.

Это кадры из проявленной пленки - снято в тот день. Фото: предоставлено Виктором Ворошиловым

- Предупреждение о надвигающемся мощном циклоне в тот день было, но со временем определенности не было, поэтому группе позволили отправиться в путь. Может быть об ухудшении стало известно уже позже, после их выхода, либо они понадеялись на свой опыт. В те дни на Кольском полуострове был перепад от 10 до 45 градусов ниже ноля, и такой фронт может в тех краях двигаться с огромной скоростью со страшным ураганным ветром. Такие воздушные массы сбивают с ног, а видимость нулевая. Так что нет ничего удивительного, что группа могла так разделиться, их буквально разметало по разным местам.

А была ли загадка?

Долгое время волновала всех, кто пытался разобраться в трагедии, еще одна странная деталь: спасатели нашли 10 человек и 11 пар лыж. С группой был кто-то еще?

- Я думаю, все проще. Сначала я тоже сказал, что глупость, быть такого не может. А потом вспомнил книгу про «собачку». Так называли запасную пару лыж. Ее цепляли веревочкой через носок и тащили за собой – как собачку на поводке. Так делали, когда были тонкие деревянные лыжи, может быть, ребята решили также поступить, - говорит Виктор Кривошеев.

Говорили и о метеорологическом оружии: к ней привела мысль о том, что участники похода были так далеко друг от друга. О такой версии, например, рассказывала Тамара Муравьева, также близкая знакомая Михаила Кузнецова, опытная походница. Она отмечала, что слышала от коллег, что в те годы шли испытания метеорологических ракет, которые должны были регулировать погоду. Но первые испытания порой заканчивались неудачами, зонды отклонялись от курса и падали в незапланированных местах.

Эту версию проверял и брат одного из туристов Виктор Ворошилов. Он даже съездил на место трагедии. И услышал еще одну версию – виновата может быть арктическая истерия - меряченье. Этот странный недуг делает людей нечувствительными к боли, похожими на зомби. Правда в большую экспедицию Виктор отправиться не успел – он погиб от удара по голове за гаражами в Нижнем Новгороде. Правда, в смерти ничего загадочного не было – правоохранители нашли виновного, и им оказался покупатель, с которым встречался предприниматель.

Сейчас же основной официальной версией гибели 9 человек на Чивруайском перевале остается обморожение. И большинство специалистов только пожимают плечами: удивительным это может показаться только тем, кто сам в такие походы не ходил, с погодой не поспоришь.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему трагедию на Чивруайском перевале хотят считать загадкой?

Анна Кузьмина, психолог

- Это связано со способностью человеческого мозга отодвигать на задний план переживания. В том похоже люди потеряли родных и друзей, для них это страшный шок. Просто остановиться и смириться со смертью сложно, ведь даже нет возможности нормально попрощаться с родными, их хоронят в закрытых гробах. И тогда люди направляют свою активность на расследования тайны, на раскрытие загадок. Это - подмена горя действиями, человеку такое помогает смириться с утратой через попытки как будто предотвратить случившееся. Появляется цель – разобраться, найти виновников. И в жизни обретается новый смысл.

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