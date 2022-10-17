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Общество17 октября 2022 12:45

«Главу города должны знать и жители, и бизнес»: кто может занять пост мэра Самары после выборов 2022

Эксперты назвали возможных претендентов на пост мэра Самары на конкурсе 2022 года
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Имя нового градоначальника Самары должны назвать в конце 2022 года.

Имя нового градоначальника Самары должны назвать в конце 2022 года.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В конце 20232 года в Самаре должны пройти выборы мэра. У главы города Елены Лапушкиной заканчивается срок пятилетнего контракта. Нового главу города будут определять в несколько этапов: сначала специальная комиссия проведет первичный отбор среди заявившихся кандидатов, а уже потом депутаты городской думы выберут среди них наилучшую кандидатуру. «КП-Самара» подробно написала как пройдут выборы мэра в декабре 2022 года. Также мы спросили у экспертов, кто, по их мнению, может возглавить город и занять пост мэра Самары после выборов 2022.

«Это не выборы, а назначение»

Возможную смену градоначальника самарцы активно обсуждают в социальных сетях. Фамилии называют разные – горожане прочат на это место и бывшего главу Октябрьского района, ныне мэра Чапаевска Александра Кузнецова, и первого вице-мэра Владимира Василенко, и даже депутатов Госдумы Михаила Матвеева и Александра Хинштейна. Однако опрошенные журналистов «КП-Самара» эксперты высказали другие предположения.

Руководитель Фонда социальных исследований Владимир Звоновский отметил, что говорить о выборах мэра в Самаре как о процедуре с участием жителей неверно.

- Понятия не имею, кто станет следующим мэром Самары, - признался социолог журналисту «КП-Самара». - Если честно, я не особенно замечал нынешнего мэра как самостоятельную политическую фигуру. А вообще мэра должны замечать, мэр должен формулировать стратегию развития, вести диалог с бизнесом, с жителями. Я уверен, что если объявить прямые выборы главы города в Самаре, такие фигуры обязательно появятся.

Аналогичной позиции придерживается депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев.

- Вопрос выборов мэра в Самаре неактуален с момента отмены прямой процедуры, - отмечает Михаил Матвеев. – По сути это не выборы, а назначение. Поэтому фамилия может быть совершенно любой, даже малоизвестной. Это наглядно показало недавнее назначение нового главы Октябрьского района, когда до последнего никто не знал даже имен возможных претендентов. Однако в случае с главой города я предполагаю, что, скорее всего, срок полномочий Елены Лапушкиной будет продлен. Но, повторюсь, все будет зависеть от позиции губернатора, а не от мнения жителей.

«Подойдет любой из глав районов»

Тем не менее, некоторые эксперты отметили: не исключена вероятность кадрового роста Елены Лапушкиной. А если нынешний градоначальник уйдет «на повышение», городу понадобится новый мэр.

- В Самаре серьезно налажена командная работа, и для меня Елена Лапушкина – хороший руководитель городской команды, - сказал журналисту «КП-Самара» зампредседателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский. – Но если она уйдет на повышение, то ее сможет заменить любой из глав районов, у них достаточно компетенций.

Член ОНФ Самарской области Вадим Нуждин считает, что скорее всего Елена Лапушкина останется на месте градоначальника.

- Однако если ее заберут, например, на работу в региональное правительство, то скорее всего ее место займет кто-то из глав районов города, - считает Вадим Нуждин. – Все они достаточно грамотные и компетентные. Например, одним из удачных кандидатов мог бы стать нынешний глава Кировского района Игорь Рудаков. В хорошей форме и как специалист, и как управленец находится и первый вице-мэр Самары Владимир Василенко. Однако сам он говорил о том, что не стремится занять пост главы города, и я не думаю, что он этого хочет.

Действительно, недавно в эфире радио «Комсомольская правда» Владимир Василенко заявил, что не собирается подавать заявку на конкурс по выбору главы Самары.

Сколько будет претендентов и за кого проголосуют депутаты гордуммы, жители города смогу узнать уже до конца года.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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