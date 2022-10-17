«Главу города должны знать и жители, и бизнес»: кто может занять пост мэра Самары после выборов 2022

Имя нового градоначальника Самары должны назвать в конце 2022 года. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В конце 20232 года в Самаре должны пройти выборы мэра. У главы города Елены Лапушкиной заканчивается срок пятилетнего контракта. Нового главу города будут определять в несколько этапов: сначала специальная комиссия проведет первичный отбор среди заявившихся кандидатов, а уже потом депутаты городской думы выберут среди них наилучшую кандидатуру. «КП-Самара» подробно написала как пройдут выборы мэра в декабре 2022 года. Также мы спросили у экспертов, кто, по их мнению, может возглавить город и занять пост мэра Самары после выборов 2022.

«Это не выборы, а назначение»

Возможную смену градоначальника самарцы активно обсуждают в социальных сетях. Фамилии называют разные – горожане прочат на это место и бывшего главу Октябрьского района, ныне мэра Чапаевска Александра Кузнецова, и первого вице-мэра Владимира Василенко, и даже депутатов Госдумы Михаила Матвеева и Александра Хинштейна. Однако опрошенные журналистов «КП-Самара» эксперты высказали другие предположения.

Руководитель Фонда социальных исследований Владимир Звоновский отметил, что говорить о выборах мэра в Самаре как о процедуре с участием жителей неверно.

- Понятия не имею, кто станет следующим мэром Самары, - признался социолог журналисту «КП-Самара». - Если честно, я не особенно замечал нынешнего мэра как самостоятельную политическую фигуру. А вообще мэра должны замечать, мэр должен формулировать стратегию развития, вести диалог с бизнесом, с жителями. Я уверен, что если объявить прямые выборы главы города в Самаре, такие фигуры обязательно появятся.

Аналогичной позиции придерживается депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев.

- Вопрос выборов мэра в Самаре неактуален с момента отмены прямой процедуры, - отмечает Михаил Матвеев. – По сути это не выборы, а назначение. Поэтому фамилия может быть совершенно любой, даже малоизвестной. Это наглядно показало недавнее назначение нового главы Октябрьского района, когда до последнего никто не знал даже имен возможных претендентов. Однако в случае с главой города я предполагаю, что, скорее всего, срок полномочий Елены Лапушкиной будет продлен. Но, повторюсь, все будет зависеть от позиции губернатора, а не от мнения жителей.

«Подойдет любой из глав районов»

Тем не менее, некоторые эксперты отметили: не исключена вероятность кадрового роста Елены Лапушкиной. А если нынешний градоначальник уйдет «на повышение», городу понадобится новый мэр.

- В Самаре серьезно налажена командная работа, и для меня Елена Лапушкина – хороший руководитель городской команды, - сказал журналисту «КП-Самара» зампредседателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский. – Но если она уйдет на повышение, то ее сможет заменить любой из глав районов, у них достаточно компетенций.

Член ОНФ Самарской области Вадим Нуждин считает, что скорее всего Елена Лапушкина останется на месте градоначальника.

- Однако если ее заберут, например, на работу в региональное правительство, то скорее всего ее место займет кто-то из глав районов города, - считает Вадим Нуждин. – Все они достаточно грамотные и компетентные. Например, одним из удачных кандидатов мог бы стать нынешний глава Кировского района Игорь Рудаков. В хорошей форме и как специалист, и как управленец находится и первый вице-мэр Самары Владимир Василенко. Однако сам он говорил о том, что не стремится занять пост главы города, и я не думаю, что он этого хочет.

Действительно, недавно в эфире радио «Комсомольская правда» Владимир Василенко заявил, что не собирается подавать заявку на конкурс по выбору главы Самары.

Сколько будет претендентов и за кого проголосуют депутаты гордуммы, жители города смогу узнать уже до конца года.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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