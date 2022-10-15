В Самаре может смениться глава. Или нет?

Выборы мэра Самары в 2022 году пройдут в декабре, в конце года. Именно в этом месяце истекает пятилетний срок полномочий нынешней главы города Елены Лапушкиной. Ее комиссия назначила на пост мэра в 2017 году. Ее выбрали среди трех финалистов: за место также сражались Антон Алимов и коммунист Константин Ряднов. Елена Лапушкина в свое время стала первой главой города - женщиной. Вот что писала о ней "Комсомольская правда" в Самаре в 2019 году, спустя два года после назначения.

Кто может участвовать в выборах мэра Самары 2022

Уже известно, что последнее заседание конкурсной комиссии должно пройти в 20-х числах декабря. Именно тогда должны объявить имя человека, который станет главой Самары на следующий пятилетний срок. Точную информацию о дате заседания комиссии сообщат за 20 дней до нее. Конкурс пройдет в несколько этапов. Сначала все желающие смогут подать заявки - предполагается, что сделать это можно будет с 20 ноября. Требования к кандидату: полное высшее образование, старше 21 года, управленческий опыт.

Далее со всеми кандидатами конкурсная комиссия проведет собеседование. Затем за рекомендованных кандидатов будет голосовать городская дума. Уже они выберут окончательного победителя.

Кто станет мэром в Самаре в 2022 году

Большинство экспертов придерживается мнения, что пока в команде губернатора не назрело время для смены городского сити-менеджера. Елена Лапушкина проявляет себя как управленец, способный выполнять поручения и указания, при этом не стремящийся к выпячиванию своей личности - идеальная находка для данного поста.

Как заявил недавно на радио "Комсомольская правда" в Самаре заместитель главы города Владимир Василенко, он не собирается подавать заявку на конкурс. Ожидается, что одним из претендентов может стать Александр Кузнецов, экс-глава Октябрьского района, нынешний мэр Чапаевска. \

Также в социальных сетях обсуждались кандидатуры таких депутатов, как Милеев и Матвеев, а также Хинштейн. Последнего, впрочем, постоянно также прочат на пост губернатора. Однако, таких планов ни один из них не высказывал.

В любом случае, кандидатуры на пост мэра станут известны уже скоро. Стоит также отметить, что ранее некоторые общественники и депутаты заявляли о необходимости вернуть прямые выборы мэра Самары.