Зима - не повод отказываться от романтических прогулок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зима, холода и снегопады – не повод отказываться от романтических свиданий. Тем более, что в Самаре хватает красивых мест, куда можно пригласить свою вторую половинку. «КП-Самара» рассказывает, куда сходить на свидание зимой в Самаре, лучшие идеи и места.

Свидание на катке в Самаре 2023

Сходить вдвоем на каток - всегда романтично. Но негоже вести даму на каток в школьном дворе, лучше - на набережную возле ЦСК ВВС. Там красивый вид на Волгу, есть где купить кофе и другие напитки, и что ни маловажно, есть туалет. Также для свидания подойдут катки на площадях Куйбышева и Славы. Но днем в подходящую погоду там бывает много людей, что может стать минусом.

Где погулять с девушкой в Самаре 2023

Если погода позволяет, можно пригласить вторую половинку на небольшую прогулку. Главное - выбрать подходящее для этого место в городе. Самые топовые локации – Загородный парк, парк Гагарина, Струковский сад, старая набережная Волги.

Если влюбленные предпочитают активный отдых и не боятся зимних походов, то можно взобраться на заснеженную вершину горы Барсук или съездить погулять в зимнее Рождествено. К таким вылазкам надо готовиться основательнее: посмотреть прогноз погоды, расписание автобусов и судов на воздушной подушке, приготовить перекус и заварить чай в термосе.

Прогулка на снегоходах в Самаре 2023

Еще одна идея для встречи двух любителей активного отдыха. В Самаре несколько компаний предлагают такую услугу. Цены в будни стартуют от 2500 руб. в час, в выходные - от 3000 руб. в час. В цену входят в том числе и услуги инструктора и защитная экипировка. Можно купить сертификат на прогулку. Так, часовая прогулка на Красной Глинке вдвоем обойдется в 4200 руб. в час. Можно договориться о прогулке в любой живописной локации Самарской области.

Ресторан на крыше в Самаре 2023

Сводите свою вторую половинку в кафе или ресторан, но к выбору заведения отнеситесь серьезно. Например, можно остановиться на ресторане, который расположен на крыше или верхних этажах зданий, откуда открывается красивый вид на город. Можно поискать кофейню, где готовят необычный или редкий вариант напитка. Или найти место, в котором готовят очень редкое блюдо.

SPA и массаж в Самаре 2023

Можно провести встречу с пользой для организма. В Самаре нет недостатка в различных спа-центрах и массажных салонах, которые предлагают услугу «СПА вдвоем» и подобные. Можно выбрать расширенную программу, включающую в себя, например, сауну, массаж и бассейн.

Театр в Самаре 2023

В Самаре почти каждый день, кроме понедельника, можно ходить в театры. Главное - не ошибиться с выбором репертуара. Узнайте заранее, какой жанр по душе вашей второй половине. Не ведите того, кто любит комедии, на «депрессивные» постановки.

Барные викторины в Самаре 2023

Если влюбленные любят разгадывать загадки, то им понравится поход на одну из барных викторин в Самаре. Они проводятся в барах и ресторанах. Можно выбрать игру формата «обо всем», а можно тематическую - детективную, музыкальную или про кино.