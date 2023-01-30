Ходит по дворам, просит с ним поиграть: в Тольятти жители обеспокоились судьбой одинокого первоклашки

Маленький мальчик ищет материнской любви и заботы в местном магазине Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Жители микрорайона Шлюзовой в Тольятти бьют тревогу. В местный магазин частенько заходит мальчуган семи-восьми лет. Заходит всегда один, грязный, одетый не по погоде. У сердобольных продавцов он просит не хлеба или конфет - лишь поиграть с ним.

- Приходит к нам практически каждый день. Мы ему даем карандаши, чтобы рисовал, вместе с нами в перерывах он шьет, общается. Видно, что мальчик очень добрый и ласковый. Он может подойти к человеку и просто обнять, поцеловать. Говорит, что его зовут Влад и он учится в первом классе, - рассказывают местные жители.

Продавцы не на шутку переживают за ребенка - ведь магазин расположен недалеко от железнодорожных путей, а мальчик, судя по всему, приходит из общежитий, расположенных за переездом. За помощью обеспокоенные местные жители обратились в общественную организацию "Право на счастье". Волонтеры решили выяснить, что происходит с мальчиком и не грозит ли ему опасность.

"Не смогли добудиться"

Как удалось выяснить волонтерам, маленький Владик действительно живет в общежитии за железнодорожными путями. Район отдаленный, доехать туда на общественном транспорте и даже автомобиле непросто.

- Мы пришли в общежитие и застали маму ребенка дома с грудным малышом. Старший сын, который ищет ласки в местном магазине, в этот момент спал в соседней комнате. Женщина сама пригласила нас пройти в комнату, - рассказала журналисту "КП-Самара" руководитель общественной организации «Право на счастье» Марина Федотова.

Семилетний ребенок живет один в комнате, заваленной хламом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Как рассказали волонтеры, маленький мальчик лежал на кровати в довольно захламленной комнате. Мать сказала, что ее сын спит, но активистов обеспокоило бледное лицо ребенка.

- Лицо ребенка было очень бледным и отдавало синевой. В руках он крепко сжимал бутылочку с какой-то жидкостью, а ножки были согнуты в коленях. Мы попытались аккуратно разбудить малыша, чтобы узнать о его состоянии, но Владик не реагировал на голос и на прикосновения, - рассказывают волонтеры. – Он не шелохнулся даже когда мама резко выдернула из-под ребенка одеяло. Это было странно.

"Его запирают одного"

Вечером, когда волонтеры созвонились с мамой Влада, она сообщила, что сын все еще спит. Активисты решили на всякий случай проинформировать об увиденном компетентные органы и попросили проверить данную семью. Однако когда надзорные органы приехали в общежитие, мать ребенка написала отказ от проведения медицинской экспертизы.

Волонтеры пообщались с соседями семьи. Те рассказали, что мальчик якобы может страдать психическим заболеванием. Мать Владика вышла замуж во второй раз, родила нового ребенка, а старшего отправила жить в соседнюю комнату.

- Она его запирает одного, - рассказывали соседи волонтерам. - Иногда Владик сбегает, и его никто не ищет. Иногда мы видим мальчика спящим на лавочке возле дома или в подъезде, он ходит зимой в тонкой ветровке, иногда даже без шапки, весь грязный.

Как сообщили соседи, сотрудники ПДН несколько раз приводили его домой, а семья состоит на контроле у органов опеки.

Малыш один бродит по окрестностям через жд-пути Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Соседи уверяют: им приходилось слышать от матери мальчика, что она его хочет "сдать" в интернат или психоневрологический диспансер, однако полностью отказываться от ребенка не собирается. Соседи уверены, что все дело в пособиях, которые она не хочет терять. Неравнодушные местные жители всерьез обеспокоены судьбой мальчика, который гуляет сам по себе поблизости от железнодорожных путей.

Редакция «Комсомольской правды» направила запросы в компетентные органы, чтобы получить официальный комментарий по данной семье. Мы будет следить за развитием событий.

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