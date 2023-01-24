Бегали голышом и бросались на еду: в Тольятти опека забрала шестерых детей у матери, которая запирала их голодными в квартире

Три года назад волонтеры начали спасать детей, которых мать запирала в квартире с открытыми окнами Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Три года волонтеры самарской общественной организации «Право на счастье» наблюдали за многодетной семьей из Тольятти. Когда активисты впервые оказались на пороге квартиры, где проживали шестеро маленьких детей Полины, они пришли в ужас. Везде грязь, ремонта нет, дети бегают голые, а квартире настежь открыты окна. Оставлять малышей в такой обстановке неравнодушные жители никак не могли, а их мама не желала ничего менять. Тогда волонтеры организации «Право на счастье» во главе с Мариной Федотовой решили бороться за детей и их будущее.

Боролись за детей три года

За три года активистам удалось убедить органы опеки, прокуратуру и других заинтересованных лиц, что в семье Полины не все так хорошо, как она говорит сама. Горе-мать употребляла алкоголь и вместе со своим неоднократно судимым мужем часто уходила в загулы, оставляя шестерых детей запертыми в квартире. Когда волонтеры пришли к ним в дом и принесли еды, дети буквально разорвали пакет с продуктами и, не жуя, принялись глотать мясные котлеты. Это зрелище привело волонтеров в ужас, и они начали активную борьбу за лишение Полины родительский прав.

Суды продолжались несколько месяцев, на заседаниях присутствовала и руководитель общественной организации «Право на счастье» Марина Федотова. Волонтер рассказала на суде все, что знает об этой семье с 2019 года. Во время этого рассказа Полина демонстративно смеялась.

- По всей видимости, это была защитная реакция. Ответить ей было нечего, она была в шоке от количества собранной нами информации, - рассказывает Марина Федотова.

Дети жили в ужасных условиях Фото: Предоставлено "Комсомолке"

"С матерью жили как Маугли"

Судья после выступления Марины тяжело выдохнула: она тоже не ожидала такого количества собранных волонтерами доказательств. В суд пригласили также троих старших детей Полины, которым задали вопрос: «Хотят ли они жить с мамой?». Дети ответили утвердительно, но волонтеры уверены - это только потому, что они не хотели отправляться в детдом.

- Конечно, дети взрослые и понимают, что в детском учреждении им надо жить по правилам, а дома они предоставлены сами себе. Никакого надзора за ними нет. Может детский дом хоть чему-то научит их, ведь с матерью они жили как Маугли. Это особенно было заметно, пока мы в коридоре ждали заседания. Дети прыгали, бегали по коридорам, садились на пол, ругались матом, - рассказывают волонтеры.

Ограничили в правах и дали полгода на исправление

19 декабря 2022 года состоялось очередное заседание суда, где вынесли решение ограничить Полину в родительских правах на полгода. Горе-матери выставили требования, но если она их не выполнить в установленный срок, то ее лишат родительских прав, а детям начнут искать новые семьи.

- Полина, услышав приговор, была очень огорчена. Она пообещала, что исправится и вернет своих детей. Правда, ее уже лишали ранее родительских прав на двоих старших детей. Но после этого она не стала менять образ жизни. И в результате пострадали ее другие шестеро детей, - отмечают активисты.

За время пребывания в детском доме малыши выросли, окрепли и начали социализироваться Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Материнский инстинкт проснулся ненадолго

Поначалу женщина действительно демонстрировала стремление вернуть малышей и даже навещала их в детдоме, приносила им гостинцы. Однако, к сожалению, этого запала хватило ненадолго.

- Совсем недавно один из ее старших детей, попал в больницу. И для проведения диагностики и лечения нужно было разрешение матери. Но мама уже вне зоны доступа. И «подзабила» на своих деток, пропала в неизвестном направлении. Хотя на суде она еще изъявляла желание нести родительское бремя, - рассказали в общественной организации «Право на счастье».

Волонтеры продолжают следить за судьбой детей, которые сейчас находятся в детских домах. Одна из девочек, которую три года назад волонтеры нашли грязной, худой и невнятно мычащей, уже во всю читает стихи. Другие малыши тоже прибавили в весе и стали лучше себя чувствовать. Марина Федотова сообщила, что их организация будет продолжать отслеживать судьбу детей. Если Полина не выполнит требования суда в течение полугода, то ее деткам будут искать новую заботливую и любящую семью.

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