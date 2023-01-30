Скулили от боли на белом снегу: жители поселка Новосемейкино пожаловались на массовую травлю собак

Жители Новосемейкино пытаются спасти отравленных собак. Фото: Нина Лихацких

25 января 2023 утреннюю тишину в поселке Новосемейкино под Самарой разорвал мучительный скулеж собак. Бездомные псы выли от чудовищной боли. Так действовал яд. Почти сразу стало понятно — здесь поработали догхантеры. Вскоре поселок был усыпан трупами отправленных животных. Зоозащитники и неравнодушные местные жители молчать о случившимся не собираются. Уже сейчас новость разлетелась по просторам социальных сетей. Свидетели жуткой картины и работники ветеринарной клиники «Четыре лапы» рассказали журналисту «КП-Самара» о произошедшем кошмаре.

Поселок был усыпан трупами собак

Все случилось в среду 25 января 2023 года. Жители Новосемейкино стали свидетелями страшной картины. В разных районах поселка были раскиданы трупы собак. На уловку живодеров попали и песики Нины Лихацких. Под опекой пенсионерки было шесть бездомышей. В живых осталось только двое. Пса по кличке Малыш женщина нашла еще живым. Нина Владимировна схватила собаку и рванула в местную ветеринарную клинику.

-Я пыталась его спасти. Тогда он еще подавал признаки жизни. Ветврачи провели реанимацию. Они сделали все, что могли, но организм Малыша не смог справиться с отравой, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Нина Лихацких.

Только при Нине Владимировне к ветврачам привезли еще двух собак. Симптомы были те же, что и у Малыша. 25 января телефон клиники разрывался от звонков. Одни молили ветеринаров спасти животное, другие же информировали о массовой травле. В этот день догхантеры забрали не только жизни бездомных собак, но и домашних любимцев.

-Мне звонили соседи, знакомые. Страшная участь постигла и их питомцев. Даже тех, кого выгуливали на поводке. Видимо, отрава была раскидана повсюду, - говорит ветврач клиники «Четыре лапы» Анна.

Тело Малыша отправили на медэкспертизу. Фото: Нина Лихацких

«Мы не понимаем, что это за яд»

Ветеринарные врачи боролись за жизни хвостиков, но напрасно. Живодеры добились своего. Специалист отметила: с такой отравой ветклиника еще не сталкивалась.

-Мы не понимаем, что это за яд. Это явно не мышьяк и не крысиный яд. Наш антидот не помог отправленным собакам, - объяснила Анна. Симптоматика была одна и та же. Сначала животное начинает быстро бегать по кругу, выть и скулить. После падает и начинает биться в эпилептических приступах. Все это сопровождается обильной пеной изо рта.

Ветеринары и Нина Владимировна приняли решение отправить тело Малыша на медэкспертизу, чтобы определить, что это была за отрава. Тогда ветеринары смогут найти антидот и в следующий раз помочь бедолагам. По словам Нины, результаты будут готовы в течение десяти дней.

Мертвые тела животных исчезли в тот же день

Зоозащитники серьезно обеспокоены случившимся. Они намерены добиться справедливости. По их словам, подобное обращение с животными неприемлемо. Виновники должны быть наказаны по закону.

-Это очень жестоко. Одна собака умирала рядом с детским садиком. Всю эту страшную картину наблюдали дети, - рассказывает Анна.

Местные жители уверены: это проделки целой группы догхантеров. В одиночку с такой задачей человек вряд ли бы справился.

-Трупы собак пропали вечером того же дня. Я предполагаю, что все было запланировано группой. Никогда не поверю, что один живодер смог такое провернуть, - говорит Нина.

Местные жители сетуют: в окрестностях Новосемейкино расположено сразу несколько крупных приютов, поэтому сюда везут бездомных собак со всего города.

- Их потом выпускают в окрестностях поселка, и у нас из-за этого бегает огромное количество беспризорных собак. Наверное, с этого все началось. Наши местные собаки никому не мешали, - говорит владелица клиники «Четыре лапы» Марина. - Почему у нас на федеральном уровне существует закон о жестком обращении с животными, а на местном уровне кто-то до сих пор прибегает к таким жестоким мерам?

-Нужно решать вопрос уменьшения количества бездомных собак более гуманным способом. Нужно быть милосердными, - говорит Нина Лихацких.

Редакция «КП-Самара» направила запросы в администрацию г.о. Самара и администрацию поселка Новосемейкино с просьбой прокомментировать сложившуюся в поселке ситуацию.

Мы будем следить за развитием событий.

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