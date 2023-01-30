«Одним электробусом не ограничимся»: в ТТУ рассказали о новом для Самары виде транспорта

Самарский электробус - уникальный в своем роде. Фото: соцсети

В Самаре скоро возобновит работу электробусный маршрут между Губернским рынком и Южным городом. Но для этого необходимо выполнить ряд технических условий. О перспективах развития нового вида транспорта журналисту «КП-Самара» рассказал директор ТТУ г. Самары Михаил Ефремов.

Нужно согласование с электриками

Электробус производства белорусского предприятия «Белкоммунмаш» был выкуплен Самарой в конце декабря 2022 года. До этого машина в течение года проходила испытания на специально созданном маршруте № 108 «Губернский рынок — Южный город».

По окончании тестового периода полюбившийся жителям города и области ярко-желтый электробус долгое время стоял на «приколе» в троллейбусном депо № 1 и не эксплуатировался. Зарядные станции на конечных остановках были демонтированы.

По маршруту № 108, который начал пользоваться большой популярностью, ТТУ организовало автобусное сообщение. После того как выкупленный наконец электробус вернется на линию, старенькие «НефАЗы» и новенький «БКМ» будут интегрированы в единое расписание.

Пока же возвращению электробуса на маршрут мешает ряд организационно-технических условий, которые необходимо выполнить.

- Зарядная станция в Южном городе находилась там на временных условиях. Теперь, чтобы установить ее на постоянной основе, необходимо согласование с организацией, обслуживающей электросети в Южном городе. В течение этой недели должно наступить понимание по взаимодействию, - поясняет директор ТТУ Михаил Ефремов.

За рулем — водитель-ас

С водительскими кадрами проблем нет. Специально обучаться вождению электробуса нет необходимости, достаточно водительской категории D.

- Водители с такой категорией у нас есть. Некоторые сейчас как раз работают на «НефАЗах» на 108-м маршруте, - сообщает директор ТТУ.

Среди тех, кто может сесть за руль электробуса — и Сергей Василенко, который летом 2022 года завоевал «серебро» на Всероссийском конкурсе профмастерства, проходившем в Омске. Большая часть 108-го маршрута Сергею хорошо знакома, так как сейчас он водит троллейбус по 6-му маршруту, частично дублирующему 108-й.

Сергей Василенко может поменять троллейбус на электробус. Фото: администрация г.о. Самара

Уникальный экземпляр

Самарский электробус — в своем роде уникален. Это единственный экземпляр модели Е420, который эксплуатируется в России и который работает по своему прямому назначению. Всего собрано 4 машины этой модели, из них одна находится на территории предприятия, а еще две катаются по белорусскому Жодино в качестве ведомственного транспорта.

Во время тестовой эксплуатации в Самаре электробус несколько раз выходил из строя. Представители белорусской стороны устраняли неполадки. Теперь, когда электробус уже в собственности самарского предприятия, по мнению Михаила Ефремова, каких-то неразрешимых проблем с техникой возникнуть не должно.

- Во-первых, машину мы чинили своими силами. Белорусы приезжали устранять неполадки на зарядных станциях. Полагаю, что если возникнет какая-то проблема, нас не оставят с ней один на один. Все стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества. Я не думаю, что дело ограничится одним электробусом, мы будем развивать этот вид транспорта, - считает директор ТТУ.

К слову, «Белкоммунмаш» уже в первой половине 2023 года поставит Самаре 12 трамвайных вагонов нового поколения. Так что сотрудничество между самарскими транспортниками и БКМ действительно не прерывается.