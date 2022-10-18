В Самарской области спортсмены пробежали марафон «Самарская лука»

Юбилейный экологический марафон пробежали 316 человек

«Самарская Лука» по праву считается природной жемчужиной нашей губернии. Национальный парк находится в красивейшем месте - на полуострове, образованном изгибом волжского русла. Бархатные Жигулевские горы - изумрудные летом и багряные осенью - это не только уникальный ландшафт, которым можно бесконечно любоваться в любое время года. Национальный парк «Самарская Лука» включает заповедник имени Спрыгина - здесь живут сотни животных и растений, занесенных в Красную книгу, в том числе и реликтовых. Сохранением этого природного богатства люди озаботились еще с советских времен, и с каждым годом понимание его важности и ценности растет. Не даром экологический марафон в поддержку проходит под слоганом «Сохраним Самарскую Луку для настоящих и будущих поколений!»

По серпантину - к финишной ленточке

В этом году спортсмены стартовали в тридцатый раз. Чтобы поддержать особо охраняемую природную территорию России и привлечь внимание общественности к проблемам сохранения уникального наследия, на красивейшую дистанцию вышли 316 марафонцев. Путь бегунов пролег через живописные места в Ширяево - мимо сел Зольное, Солнечная поляна и Богатырь. Для автомобилей 15 октября серпантин дороги был перекрыт с 8 утра, когда многочисленная группа стартовала, вплоть до финиша в полдень.

Живописная дистанция закончилась в Ширяево

Чтобы сказать свое слово в защиту природы, не обязательно быть спортсменом со стажем. Организаторы предусмотрели несколько дистанций от трех до 42 километров. Победителем марафона на дистанции 42 километра стал Сергей Семенов из Казани, «золото» также взяла Любовь Добровольская из Тольятти. На полумарафонском отрезке (21 км) первыми финишировали тольяттинцы Алексей Тимофеев и Александра Жаворонкова. Все победители награждены памятными грамотами, медалями, денежными призами и традиционным подарком от национального парка «Самарская Лука» – бочонками меда.

Экология в приоритете

Организаторами забега выступили администрация Жигулевска, спортивный комитет и национальный парк «Самарская Лука». Партнером марафона традиционно выступила Жигулевская ГЭС.

- Марафон в национальном парке объединяет всех людей, которые болеют душой за сохранение природных богатств нашей страны и бережно относятся к заповедным местам. Жигулевский марафон входит в десятку лучших марафонов России и является единственным экологическим, – отметил директор предприятия Олег Леонов.

Кроме медалей и дипломов, победители получили бочонки с медом

Жигулевская ГЭС (филиал компании РусГидро) поддерживает не только экологические проекты Самарской области. В сфере внимания предприятия также образование, здравоохранение, спорт, культура, социальные учреждения и организации, благотворительные фонды. Но экологическое направление - одно из приоритетных. Сейчас, например, энергетики участвуют в конкурсе федеральных экологических проектов, в номинации «ЭКОИНИЦИАТИВА». Победителей и значимость их вклада в сохранение природы определит интернетголосование.

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