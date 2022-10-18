Из районного отдела в главк: кто такой Дмитрий Урюпин, которого назначили начальником Управления МВД России по городу Самаре

Дмитрий Урюпин работал начальником ОП-3 в Советском районе

19 октября 2022 года начальник ГУ МВД по Самарской области представил личному составу нового начальника УМВД по городу Самаре – полковника Дмитрия Урюпина. «КП-Самара» выяснила, чем до назначения на высокий пост занимался полковник.

Дмитрий Урюпин родился 17 мая 1975 года в Куйбышеве. Службу в органах внутренних дел он начал в 1999 году в должности милиционера. Работал Дмитрий Урюпин в Ленинском районе Самары. В 2004 году получил высшее образование в Самарском филиале Саратовского юридического института по специальности «Юриспруденция».

Полковник работает в органах с 1999 года

В феврале 2012 года Дмитрия Урюпина назначили на должность исполняющего обязанности заместителя начальника ОП-6 в Самаре, а в 2013 году полковник возглавил отдел полиции №3 в Советском районе. За годы службы полковник был удостоен многими наградами, в том числе медалями МВД России «За отличие в службе» 3 и 2 степени.

- Дмитрий Алексеевич службу в МВД начал с должности милиционера-водителя, прошел весь путь от рядового милиционера до руководителя одного из городских отделов полиции Самары. Он хорошо владеет оперативной ситуацией в городе, где родился и вырос. Желаю полковнику полиции и вверенному ему коллективу успехов в решении поставленных задач, - обратился руководитель регионального МВД Игорь Иванов к новому начальнику городской полиции.

В октябре 2022 года Дмитрий Урюпин стал начальником городской полиции

В свою очередь Дмитрий Урюпин поблагодарил начальство за оказанное доверие и пообещал приложить все усилия, чтобы на должном уровне обеспечить охрану правопорядка и безопасность граждан в Самаре.

Напомним, ранее должность начальника УМВД по городу Самара занимал 53-летний Вадим Ятайкин. В конце сентября 2022 года стало известно, что приказом президента Владимира Путина полковника из Самары перевели на должность заместителя начальника ГУ МВД по Нижегородской области.

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