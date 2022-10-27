Аленький цветочек из сказки Аксакова: самарские ученые пытаются возродить в дикой природе редкий красный пион

До недавнего времени пион тонколистный можно было встретить только в Ботаническом саду Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские ученые пытаются возродить прототип аленького цветочка из сказки Сергея Аксакова – пиона тонколистного. Это растение полностью исчезло в дикой природе нашего региона примерно полвека назад. А вот в Ботаническом саду Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева оно сохранилось. Теперь специалисты стараются увеличить популяцию прообраза сказочного цветка.

Исчез в дикой природе в 1970-е годы

– Пион тонколистный имеет крупные алые лепестки. Он самый раноцветущий из пионов. В степи он начинает цвести в первой половине мая. Думаю, Сергей Аксаков волне мог видеть его и запомнить как прообраз сказочного аленького цветочка, – рассказала начальник отдела флоры Ботанического сада Ирина Рузаева.

В Ботаническом саду пион тонколистный «поселился» в 1947 году. Его привезли из Кинельского района. Уже в 1960-е годы этот цветок стал реже встречаться в Самарской области, а спустя еще десяток лет он и вовсе исчез. Сотрудники Ботсада решили возродить это растение – переселить в дикую природу. Работа эта началась несколько лет назад. По словам специалистов, «аленький цветочек» – самый удачный объект переселения. Его популяция стабильна и постепенно увеличивается. Однако пока это растение встречается только там, где его сажали.

Сотрудники Ботсада высадили редкие растения в Кинельском районе / Фото: Самарский университет

«Великое переселение»

Очередное переселение, или по-научному реинтродукция, состоялось в октябре 2022 года. Сотрудники Ботсада единовременно высадили в Чубовской степи Кинельского района более 600 редких растений. Вместе с пионом тонколистным новое место жительства обрели можжевельник казацкий, ломонос цельнолистный, а также ирисы безлистный и солелюбивый.

– Площадки для посадки в Кинельском районе мы выбирали с точки зрения их малой посещаемости людьми и с учетом типичности условий природных экосистем для данных растений. Пришлось выжидать наступления благоприятной погоды, – отметила директор Ботанического сада Светлана Розно.

Специалисты выбрали для переселения места, которые почти не посещают люди - для сохранности растений / Фото: Самарский университет

По ее словам, специалисты благополучно высадили растения. В последующие дни их обильно полили дожди, что должно помочь саженцам успешно прижиться на новом месте. Первые результаты работы сотрудников Ботсада можно будет увидеть уже весной 2023 года.

Светлана Розно отметила, что растения, которые ученые пересадили в дикую природу в 2011-2013 годах, показали высокий уровень приживаемости – в среднем 85%.