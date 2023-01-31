Разбавляли спирт скипидаром и не пускали женщин в пивные: как борьба с пьянством повлияла на высоту фонарных столбов в Самаре

Обратите внимание на высоту столба: любителям выпить спирт из фонаря приходилось залезать очень высоко

31 января считается «днем рождения русской водки». В этот день знаменитый химик Дмитрий Менделеев защитил диссертацию «О соединении спирта с водой». Впрочем, горячительные напитки были известны на Руси и гораздо раньше. Самара не была исключением.

Краевед Игорь Махтев в эфире «Радио КП Самара» рассказал самые яркие истории из жизни города, связанные с употреблением алкоголя.

Чтоб не пили из фонарей

В 1853 году начались работы по установлению в Самаре уличного освещения. Проблема была в том, что фонари тогда были спиртовыми. И у властей были резонные опасения, что спирт из фонарей некоторые горожане могут попросту воровать, чтобы употребить внутрь «для веселья».

Тогда губернатор Константин Грот распорядился для заправки фонарей использовать не хлебный, а древесный спирт, причем разбавлять его дурно пахнущим скипидаром. Но понимая, что кого-то и это может не остановить, Грот предложил еще одну меру: устанавливать столбы высотой не менее 2,5 метров, чтобы до фонарей было труднее добраться.

Именно с тех пор, с середины XIX века в Самаре все фонарные столбы были вот такими высокими.

Не то зерно

Винокурение в Самарской губернии исторически было не так развито, как в соседних регионах. Причина была в том, что на наших землях выращивали в основном твердые сорта пшеницы. А для производства водки традиционно использовалась рожь.

Вода с 72 метров

1-й казенный спиртоочистительный завод (будущий Куйбышевский ликеро-водочный на улице Льва Толстого) выделялся в самарских пейзажах огромной высоты трубой. Но кроме того, завод внедрился и глубоко под землю. На предприятии была скважина глубиной 72 метра, качавшая чистейшую мягкую артезианскую воду, что в том числе приносило славу самарскому напитку, выделяя его вкусовыми качествами среди конкурентов.

Самарский спиртоочистительный завод выделялся высоченной трубой и славился водой из глубокой скважины

Публичные дома и пивные

Когда городом руководил Петр Алабин, были выпущены правила обустройства пивных заведений. Одним из пунктов был категорический запрет на работу женщин в таких заведениях — в любом качестве. Более того, пивные запрещалось открывать в зданиях, в которых располагались публичные дома. Суть этих запретов: чтобы «разогретых» спиртным граждан не тянуло «на подвиги».

Улица в честь винзавода

На табличках в исторической части города можно увидеть прежнее название улицы Венцека — Заводская. Оказывается, называлась она так в честь частного винзаводика, располагавшегося на пересечении с улицей Николаевской (ныне — Чапаевская).

Завод открыл купец 1-й гильдии Егор Аннаев, позднее построивший в городе также здание кирхи. В Самару он был прислан в качестве приказчика винной лавки симбирским купцом Макке, с которым связана история возникновения Самарской губернии. Аннаев руководил постройкой, а затем восстановлением от пожара каменного дома Макке, в котором и прошли торжества по поводу образования новой губернии. Читайте подробнее об этом событии в материале «КП-Самара».