Разработанная самарскими учеными «умная операционная» сведет к минимуму ошибки врачей

Ученые нашли способ повысить точность хирургических операций / Фото: СамГМУ

В Самаре ученые разработали концепцию «умной операционной». Она призвана упростить работу хирургов, а также свести к минимуму риски и врачебные ошибки. Это совместный проект Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) и компании «АнтенМед».

Повысит точность операций

— «Умная операционная» — это комплексное решение, предназначенное для повышения продуктивности работы хирурга и безопасности пациентов. Для его создания были разработаны и протестированы несколько инновационных аппаратно-программных продуктов, — сообщили в пресс-службе вуза.

Комплекс, разработанный самарскими специалистами, объединит в себе сразу несколько функций. Во-первых, все процессы во время операции будут выводиться на специальные мониторы. Во-вторых, будет обеспечен мониторинг и сбор медицинских показателей пациента. Также хирурги смогут проводить видеоконсультации с другими врачами.

— Предусмотрено единое управление видеопотоками, освещением, различными инженерным и климатическим оборудованием, — отметил директор Института инновационного развития СамГМУ Сергей Чаплыгин.

В помощь хирургам — нейронные алгоритмы

В «умную операционную» планируется интегрировать инновационную технологию навигации AUTOPLAN / Фото: СамГМУ

Избежать ошибок во время операции и минимизировать риски хирургам помогут специальные нейронные алгоритмы поддержки принятия врачебных решений. Кроме того, в «умную операционную» планируется интегрировать инновационную технологию навигации AUTOPLAN, которую разработали ученые самарского медвуза. Система помогает хирургам эффективнее планировать операции и проводить все вмешательства с особой точностью.

Что касается компании «АнтенМед», то она займется поставкой оборудования, в том числе медицинского. Также она возьмет на себя внедрение в «умную операционную» комплекса чистых помещений. Речь идет о системе помещений с определенной концентрацией химических паров, пыли и микроорганизмов на квадратный метр. Также там при необходимости можно контролировать параметры влажности, давления и температуры.

Концепция «умной операционной» предполагает внедрение и других полезных возможностей. К примеру, это бесконтактное управление оборудованием, биометрическая система контроля и управления доступом в операционную, система бесперебойного энергопитания и др.

Функционал шире, чем у аналогов

Насколько известно, попытки создания «умной операционной» уже были. Однако разработанные ранее комплексы в основном направлены на сбор, передачу и хранение видеопотоков с различных источников. Функционал проекта медицинского университета и «АнтенМед» намного шире. Сейчас специалисты занимаются воплощением своей концепции в жизнь. Первая «умная операционная» должна появиться в Клиниках СамГМУ уже в 2023 году.

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