Жильцам придется раскошелиться: в Самаре обсудили судьбу доходного дома Челышева

Судьбу дома Челышева решали на большом совещании Фото: Евгений ЕГОРОВ

В администрации Самары 1 февраля 2023 года решали судьбу доходного дома Челышева на улице Красноармейской. Здание признано аварийным и нуждается в капитальном ремонте, особенно после пожара в одном из подъездов в марте 2022 года.

В силу того, что здание это историческое и является объектом культурного наследия, оно после признания аварийным подлежит не сносу, а реставрации. Это создает ряд дополнительных сложностей. Потому для обсуждения судьбы дома в здании городской администрации собралось большое совещание.

«За год не управимся»

Глава Самары Елена Лапушкина и депутат Госдумы Александр Хинштейн собрали представителей всех организаций и ведомств, причастных к проведению ремонта, а также жильцов дома.

Выяснилось, что объем предстоящих работ таков, что уместить его в один календарный год нереально. Участники совещания сошлись на том, что в первую очередь в 2023 году необходимо отремонтировать крышу. Работы по укреплению фундамента и ремонту фасада переносятся на 2024 год.

Кроме того, в текущем году будет проведена экспертиза состояния межэтажных перекрытий. В зависимости от ее результатов будет принято решение, делать ли новые перекрытия деревянными или железобетонными.

За чей счет ремонт

Экспертизу оплатят сами жители дома. Последующая замена перекрытий, как выяснилось, не может осуществляться за счет средств фонда капитального ремонта. То есть тоже должна финансироваться из карманов собственников жилья. Но это уже достаточно внушительные суммы.

Жители дома сами оплатят экспертизу состояния межэтажных перекрытий Фото: Евгений ЕГОРОВ

- Возможны ли какие-то субсидии или участие в госпрограммах по восстановлению объектов культурного наследия? - задали вопрос жильцы.

Глава Самары Елена Лапушкина обещала подумать над имеющимися возможностями, но сразу сказала, что госпрограмм таких сейчас нет. Варианты будут искать, но в любом случае собственникам жилья придется в той или иной мере самим участвовать в оплате ремонта перекрытий.

- Капитальный ремонт за счет ФКР такого огромного дома обойдется минимум в 140-150 млн рублей. Такую сумму жильцы явно не накопили за предыдущие годы своими взносами в фонд. Мы ремонтируем этот дом вне очереди, потому что понимаем важность его как объекта культурного наследия, как исторического памятника. Жить в центре города в историческом доме — такая возможность есть далеко не у всех, и надо понимать, что она порой требует и участия жильцов в ремонте, и это справедливо- заметил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Всех выселять не нужно

Отдельно был поднят вопрос, потребуется ли выселение жильцов дома на время ремонтных работ. Дело в том, что в доме 6 подъездов, жильцов много, из разных социальных слоев, все они по-разному относятся к необходимости ремонта, у кого-то жилье в собственности, кто-то занимает квартиры и комнаты (в доме много коммуналок) на условиях социального найма.

Выяснилось, что временное выселение если и понадобится, то не слишком масштабное. Например, для усиления фундамента может потребоваться вскрытие полов в квартирах первого этажа. Вопрос проведения «агитационной работы» среди жильцов их представители, пришедшие на совещание, взяли на себя.