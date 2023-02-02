«Ходит по улицам и просит ласки»: в Тольятти опека пришла к матери одинокого первоклашки

Маленький мальчик бродит один по улице и просит немного ласки и любви Фото: Предоставлено "Комсомолке"

История первоклассника Влада П. из Тольятти вызвала беспокойство у неравнодушных самарцев. Очевидцы рассказали: Владик живет в микрорайоне Шлюзовой, его дом находится за железнодорожным переездом, но каждый день мальчик приходит в местный магазин и просит продавцов, чтобы они с ним поиграли. Волонтеры самарской общественной организации «Право на счастье» пришли к маме одинокого мальчика и выяснили обстановку в семье. Выяснилось, что у матери есть новый муж и еще один ребенок - грудной малыш, а у Владика соседи подозревают наличие психического заболевания. Активисты опасаются, что в этой ситуации мать может начать воспринимать старшего сына как обузу и переживают за его судьбу. После тревожного сигнала в семью наведались органы опеки. Журналист «КП-Самара» разбиралась в резонансной истории.

Просит продавцов с ним поиграть

О Владике стало известно в ноябре прошлого года, когда продавец местного магазина в Шлюзовом «Рябинушка» рассказала в социальных сетях о необычном мальчике, который просит внимания и заботы у незнакомых людей.

- Приходит к нам практически каждый день. Мы ему даем карандаши, чтобы рисовал, вместе с нами в перерывах он шьет, общается. Видно, что мальчик очень добрый и ласковый. Он может подойти к человеку и просто обнять, поцеловать, - рассказывает неравнодушная женщина из магазина.

"Спал, обняв бутылочку с неизвестной жидкостью"

После получения тревожного сигнала волонтеры наведались в общежитие, где живет Влад со своей мамой.

- Ребенок во время нашего визита крепко спал в комнате, которая вся была заставлена вещами. Мы попытались разбудить малыша, но нам не удалось, - рассказала журналисту "КП-Самара" руководитель общественной организации Марина Федотова.

Его мама сначала сама пустила пришедших женщин в комнату к сыну, но потом попросила покинуть их дом. Однако за время короткой встречи активистов насторожило несколько моментов. Во-первых, Влад очень крепко спал, обняв бутылочку с неизвестной жидкостью. Во-вторых, он находился в запертой комнате совсем один, а мать с младшим ребенком и новым мужем была в другой комнате на этаже. Причем эта другая комната, по словам активистов, выглядела намного лучше.

Соседи уверяют: им приходилось слышать от матери мальчика, что она его хочет «сдать» в интернат или психоневрологический диспансер, однако полностью отказываться от ребенка не собирается. Соседи считают, что одной из причин могут быть пособия, которые она не хочет терять.

Неравнодушные женщины вызвали на место сотрудников полиции и опеку. Однако мать мальчика отказала правоохранителям в проведении медицинской экспертизы - женщина имела на это законное право. Волонтеры продолжили наблюдать за семьей и совсем недавно до них дошли слухи, что Владика поместили в психоневрологический диспансер.

Сообщения о семье поступали, но оснований для тревоги нет

«Комсомольская правда» сделала запрос в Министерство социальной и демографической политики Самарской области, чтобы получить официальный ответ по данной семье. Как выяснилось, часть того, что рассказали соседи, правда.

- В органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Тольятти, в том числе и органы опеки, поступали обращения о недостаточном контроле со стороны матери за поведением Влада П., связанным с особенностями в развитии ребенка. Влад П. имеет особенности в развитии, состоит на учете в медицинской организации, по рекомендации врачей получает лечение в стационарной форме, при необходимости, - ответили нам в департаменте социального обеспечения администрации Тольятти.

Органы опеки держать семью на контроле

Как выяснилось, семья, где воспитывается Владик, состоит на сопровождении в ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа» с 2020 года. По их данным, сейчас ребенок находится в семье и обучается по индивидуальной программе на дому. У ребенка имеется все необходимое для удовлетворения жизненно важных потребностей: разнообразное питание, одежда по возрасту и сезону, отдельное спальное место, игрушки, книги, школьные принадлежности.

- В период с 2020 по 2023 специалисты органа опеки и попечительства неоднократно посещали семью Влада П. Последний раз специалисты органа опеки и попечительства совместно с представителями служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Тольятти: прокуратуры Тольятти, ПДН ОП №23 по Тольятти, КЦСОН, посетили семью 31.01.2023. В ходе посещений семьи фактов, угрожающих жизни и здоровью ребенка, не выявлено, - сообщали чиновники.

Органы опеки будут продолжать держать семью на контроле, и если будут установлены факты ненадлежащего исполнения матерью Влада родительских обязанностей, то в отношении нее будут приняты необходимые меры.

«КП-Самара» будет следить за развитием событий.

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