Толстые сурки лишили самарцев весны

Прежде чем залечь в спячку Иван и Ева накопили приличную жировую прослойку. Фото: Александр Кузовенко

2 февраля 2023 в Самарском зоопарке уже 12-й год подряд отмечали традиционный День Сурка. По народному поверью от пробуждения зверьков в это день зависит длительность зимы. Мол, если сурки проснутся, то весна придет рано, если продолжают спать – то холода затянутся. Журналист «КП-Самара» побывала на месте событий и выяснила, какую весну предскажут самарские сурки.

Вокруг вольера самарских сурков Ивана и Евы собрались взволнованные посетители, однако просыпаться зверьки не пожелали. Правда, в зоопарке говорят, что это вовсе не редкость – ведь День Сурка – американский праздник, а погодные условия в Штатах совсем другие.

-Давайте не забывать, что праздник американский. Погодные условия у нас и в Штатах сильно отличаются, почему там эта примета работает, а у нас нет. Наш российский сурок спит, пока не наступят теплые дни, а это примерно в апреле. Правда, в этом году один из сурков две недели назад все же нарушил спячку и вышел из домика осмотреться, после чего вернулся обратно – досыпать, - отметил заместитель директора по развитию научно-просветительской работе Самарского зоопарка Александр Кузовенко.

Иван и Ева живут в Самарском зоопарке уже 12 лет – возраст для сурков приличный. Живут дружно, хотя потомства у них нет. Животные уходят в спячку примерно в сентябре-начале октября, когда ночью начинается минусовая температура, предварительно накопив жировую прослойку, как медведи. Сурки по своей природе считаются крупными грызунами: вес самца может достигать 6-7 кг, так что они даже крупнее домашнего кота.

Александр Кузовенко отметил – если уж очень хочется предсказывать погоду по народным приметам, то лучше обратиться не к заморскому Дню сурка, а к отечественному Ефимову дню.

- Сегодня Ефимов день, если пасмурно, то зима продлится долго. На данный момент солнца не наблюдается, поэтому раннюю весну ждать не следует, - смеется Александр Кузовенко.