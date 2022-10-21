Воспитание по понятиям: в Тольятти бывший зэк учит своих детей жить по блатным законам

Соседи обеспокоены нетрадиционным воспитанием детей Фото: из соцсетей

Говорят, что со своими законами в чужую семью лезть не стоит. Но иногда соседи начинают не на шутку опасаться за благополучие чужих детей. Так произошло и в Тольятти. Внимание соседей привлек местный житель Андрей К. (имя изменено - прим. ред.) Мужчина воспитывает двух детей-погодок, девочку и мальчика, вот только соседи уверяют, что воспитание у малышей не совсем традиционное. Андрей в прошлом проходил по этапу и некоторое время провел в тюрьме. Этот период его жизни, по всей видимости, сильно сказался на его психике, а в дальнейшем страдать стали его дети. Неравнодушные волонтеры рассказали журналисту «КП-Самара» подробности истории.

Семья на контроле компетентных органов

В редакцию «КП-Самара» обратились волонтеры самарской региональной общественной организации «Право на счастье», которые и забили тревогу. От того, что им рассказали соседи семьи Андрея К., волосы встают дыбом. Активисты написали письмо в департамент социального обеспечения, где им сообщили, что проблем в данной семье нет, однако за ними ведется контроль органов опеки и попечительства.

- В последнем ответе от департамента нам сообщили, что был произведен выход в семью и опрошены соседи. Однако мы сомневаемся, что это действительно так, потому что соседи рассказывают такое, за что Андрея уже давно лишили бы родительских прав, - говорит руководитель общественной организации Марина Федотова.

Старшая дочь не ходит в школу, а сын боится говорить правду

Соседи уверяют, что Андрей К. воспитывает своих детей в соответствии с тюремными понятиями. Он учит их блатным законам, а шестилетнему мальчику якобы даже сломал руку, когда тот капризничал.

- В больнице ребенок говорил, что это папа ему руку сломал, но потом испугался и не стал больше ничего говорить, - рассказывают знакомые неблагополучной семьи.

Старшая дочь Андрея не ходит в школу, потому что отец не считает нужным ее туда водить. Вместо этого отец водит детей за собой по сомнительным мероприятиям, а в социальных сетях «пускает пыль в глаза», выкладывая фотографии с детьми в разных частях города. Андрей даже берет с собой детей в сауну, где может купаться при них совершенно голый.

- Некоторые утверждают, что видели, как он заставляет детей делать «закладки» наркотиков. Ходили даже слухи, что дети Андрея якобы снимали на видео, как их отец справляет нужду «по большому» возле здания городской администрации. Но вся эта информация не подтверждена, - говорят волонтеры.

В гости приходят «блатные»

Однако точно установлен тот факт, что семья, где растут брат с сестрой, неблагополучная. Отец и мать часто употребляют алкоголь, а в квартире нет ремонта. Соседи говорят, что Андрей ночами кричит из своего окна, находясь явно не в трезвом состоянии, а дети находятся вместе с родителями в квартире и наблюдают процесс распития спиртных напитков. Но не все соседи готовы жаловаться на бывшего заключенного, так как к Андрею К. часто в гости приходят «блатные», которых боятся местные жители больше всего.

Волонтеры уверены, что дети рядом таким отцом несчастны. Старшей дочери нужно получать образование, а не бездельничать и посещать сомнительные места вместе с бывшим зеком. Что касается матери детей, то о ней известно немного, только то, что женщина вместе с мужем часто злоупотребляет алкоголем. Самарская региональная организация помощи детям и матерям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предложила помощь семье плане психологической поддержки, консультации по пособиям, а также продуктами и одеждой, но те даже не открыли активистам дверь, чтобы их выслушать.

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