«До сих пор живем как в прошлом веке»: жильцы дома Челышева показали, в каких условиях ждут капремонта

Доходный дом Челышева наконец дождется капремонта
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Знаменитому доходному дому Челышева в Самаре в 2023 году исполнится 120 лет. Здание было заложено в июле 1899 года, завершилось строительство в 1903-м. Теперь, спустя 120 лет, дому впервые предстоит серьезный капитальный ремонт. Но не все так просто и однозначно. Корреспондент «КП-Самара» выяснял подробности.
Сама фигура Михаила Челышева была противоречивой. Начнем с написания. В официальных документах тех времен его фамилию писали «Челышевъ», сам он подписывался «Челышовъ».
Происходил из крестьянской старообрядческой семьи, в Самаре стал купцом. Свою фирму зарегистрировал на отца, по факту управлял бизнесом сам. Строил огромные здания, а сам с семьей жил в относительно небольшом деревянном доме.
Дмитрий и Михаил Челышевы до приезда в Самару были крестьянами-старообрядцами
На посту городского головы и депутата Госдумы прославился как активный борец с пьянством и торговлей алкоголем. Но, по мнению его недоброжелателей (в их числе был владелец самарского пивзавода Альфред фон Вакано), Челышев, не платя зарплату сотрудникам своих бань, провоцировал их поставлять в номера клиентам выпивку и женщин.
Когда у него воспалился аппендикс, отказался от помощи самарских врачей, опасаясь, что по заказу Вакано они его убьют. И, пока ждал эскулапа из Саратовской губернии, скончался от перитонита.
Похожая противоречивая судьба и у самого знаменитого челышевского детища - доходного дома на Красноармейской. Здание строилось на века — в раствор для кладки кирпича замешивались яйца, перекрытия делались из влагостойкой лиственницы. Дом предназначался для тогдашнего городского «среднего класса» - преподавателей, врачей, юристов, инженеров, то есть людей интеллигентных и вполне платежеспособных, но не настолько состоятельных, чтобы обзавестись собственным особняком.
Шесть подъездов с коридорной системой — во времена строительства дома это было инновацией, позволявшей оптимально обустроить коммуникации. В итоге через несколько десятилетий апартаменты для «элиты» превратились в густонаселенные коммуналки. А в первые годы советской власти в здании размещались различные ведомства, например, управление железной дороги.
Многочисленные и постоянно менявшиеся «хозяева» - от организаций до жильцов — переустраивали помещения, как им было выгодно. Разрешений на перепланировки никто ни у кого не спрашивал. Архитектурная и эстетическая ценность здания мало кого волновала. Благо кирпичный фасад не требовал даже покраски.
При бережном к нему отношении дом, строившийся на века, простоял бы еще десятилетия. Но отношение было по большей части наплевательским и потребительским, и дом неизбежно стал ветшать и приходить в негодность — особенно изнутри.
Стекла из огромных витражей могут упасть на головы прохожим
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В 90-е годы большинство жильцов приватизировали свои площади, не задумываясь о последствиях. А затем дом признали объектом культурного наследия. И по закону содержать его в надлежащем состоянии стали обязаны сами собственники жилья. Но у многих на это не было ни возможностей, ни зачастую желания.
«Добивали» дом частями то провалившаяся крыша, то периодические пожары. Все шло к тому, что дом признают аварийным, а жильцов расселят. Кого-то такой ход событий вполне устраивал. Правда, они опять же не задумывались о последствиях.
- Почему-то некоторые жильцы уверены, что им уже вот-вот должны были принести ключи от новых квартир. Но сейчас в Самаре дают новое жилье тем, чьи дома были признаны аварийными до 2017 года. До нашего дома очередь дошла бы через несколько лет. К тому же собственникам дают не новое жилье, а денежные компенсации. На какую квартиру хватит компенсации за комнату в коммуналке в аварийном доме? - удивляется Владимир Лаптев, взявший на себя обязанности старшего по дому.
Владимир — один из тех жильцов, которые считают, что исторический дом можно и нужно спасти от разрушения. С единомышленниками он создал инициативную группу, которая на нынешний момент добилась все-таки капитального ремонта дома, что еще недавно казалось невозможным.
Старший по дому Владимир Лаптев уверен, что при сознательном отношении жильцов историческое здание простоит еще много лет
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
- Еще несколько лет назад, когда встал вопрос об устранении протечек с крыши, вдруг выяснилось, что у нашего дома нет управляющей компании! И оказывается, мы сами отказались от УК на собрании жильцов! Ничего подобного не было, никто не собирался и не отказывался. Вот с выяснения этого момента и началась наша деятельность, - рассказывает Владимир.
Инициативная группа все-таки нашла управляющую компанию, которая согласилась взять на себя обслуживание проблемного дома. Жильцам пришлось походить по судам, чтобы снять с дома статус аварийного, ведь иначе ни о каком капремонте и речи не могло идти, только о доживании в разрушающемся здании, переезде в маневренный фонд и расселении неизвестно куда неизвестно через сколько лет.
- Но некоторые хлопали в ладоши, когда стало можно не платить взносы в фонд капремонта. Есть те, кто не платят ни за воду, ни за электричество, ни за тепло. И никаких рычагов воздействия на них нет. Квартиры же коммунальные, если отключить их от коммуникаций, пострадают те, кто платит добросовестно, - поясняет Владимир.
Жильцы жалуются: до сих пор живут как в прошлом веке. Вода в доме только холодная. Ставить водонагреватели не позволяла старая электрическая разводка. Но недавно ее обновили. Стиральные машины устанавливать тоже не рекомендуется.
- Есть люди, которые не следят за состоянием труб, шлангов, допускают протечки, из-за этого гниют перекрытия — даже лиственничные. Кто-то ставил себе душевые кабины, ванны, дополнительные санузлы легально, со всеми разрешениями на переустройство, с установкой гидроизоляции. А у кого-то поставлено самовольно, как придется, вода протекает, отсюда и состояние перекрытий, - сетует старший по дому.
За "красиво" отошедшим куском стены образовался склад пустых банок и бутылок
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В марте 2022 года в доме выгорел целый подъезд.
- Я совершенно случайно увидел дымок из квартиры — вышел во двор переставить машину. Захожу в подъезд, ловлю за ворот мужчину в неадекватном состоянии, в квартире распивали спиртное, что-то загорелось. Официальная версия — замыкание проводки. Если б я вовремя не успел вызвать пожарных, буквально несколько минут задержки — мы бы уже не жили в этом доме, - уверен Владимир.
Теперь пятый подъезд заперт и обесточен. Жившие в нем пока разъехались кто куда смог. Подъезд отремонтируют, а что будет с квартирами, в которых нельзя жить?
Большая многодетная семья жила в этом подъезде на первом этаже в муниципальной квартире. По закону им теперь должны предоставить другое муниципальное жилье. Но уже почти год семья снимает комнаты в других квартирах этого же дома. Уезжать им некуда, а другого жилья пока так и не дождались.
Социальная неоднородность населения дома налицо. Во дворе зимует чей-то катер, в части квартир — огромные пластиковые окна, явно сделан хороший ремонт. В то же время не только на черной лестнице (вход на которую зияет отсутствием дверей), но и в «парадных», запирающихся на ключ, видны следы «посиделок», окурки, пустые банки и бутылки.
На черной лестнице видны следы посиделок
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Уже принято решение, что в доме за 2023-2024 годы за счет средств фонда капремонта обновят крышу, фасад, усилят фундамент. От жильцов потребуются средства на экспертизу состояния перекрытий, а в дальнейшем — на их замену. Суммы для заказа экспертизы - не космические, по несколько тысяч рублей с квартиры (в зависимости от метража), вряд ли больше 10 тысяч. Но это сейчас.
- Возможность жить в историческом доме в центре города — это привилегия, которая накладывает на жильцов и обязанность участвовать в содержании дома. Сейчас фонд капремонта потратит минимум 140-150 миллионов рублей на реставрацию дома, причем внеочередную. Жильцы такие средства своими взносами явно не накопили. И дальше уже сами жители обязаны содержать памятник архитектуры в надлежащем состоянии, - справедливо отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн на недавнем совещании в администрации Самары.
Многие жители дома с этими словами согласны. Они готовы содержать свой дом и вкладываться в его эксплуатацию. Но у них возникает вопрос: а что будет дальше, после капремонта?
- Мы ни в коем случае не делим людей по социальному признаку. Кто-то и рад бы вложиться в содержание жилья, но объективно не имеет такой возможности. А у кого-то нет и желания. Люди, возможно, и переехали бы в лучшие условия, чем те, в которых они живут сейчас. Но нужно найти законные механизмы, которые позволяли бы им сменить жилье. Может быть, в рамках какой-то программы сохранения исторических зданий. Если такой программы нет, то было бы неплохо ее создать, - мечтает Владимир.
Этот вопрос инициативная группа задала на межведомственном совещании. Пока он остается открытым.