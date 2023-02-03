«До сих пор живем как в прошлом веке»: жильцы дома Челышева показали, в каких условиях ждут капремонта

Доходный дом Челышева наконец дождется капремонта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Знаменитому доходному дому Челышева в Самаре в 2023 году исполнится 120 лет. Здание было заложено в июле 1899 года, завершилось строительство в 1903-м. Теперь, спустя 120 лет, дому впервые предстоит серьезный капитальный ремонт. Но не все так просто и однозначно. Корреспондент «КП-Самара» выяснял подробности.

Старообрядец, депутат, противник алкоголя

Сама фигура Михаила Челышева была противоречивой. Начнем с написания. В официальных документах тех времен его фамилию писали «Челышевъ», сам он подписывался «Челышовъ».

Происходил из крестьянской старообрядческой семьи, в Самаре стал купцом. Свою фирму зарегистрировал на отца, по факту управлял бизнесом сам. Строил огромные здания, а сам с семьей жил в относительно небольшом деревянном доме.

Дмитрий и Михаил Челышевы до приезда в Самару были крестьянами-старообрядцами

На посту городского головы и депутата Госдумы прославился как активный борец с пьянством и торговлей алкоголем. Но, по мнению его недоброжелателей (в их числе был владелец самарского пивзавода Альфред фон Вакано), Челышев, не платя зарплату сотрудникам своих бань, провоцировал их поставлять в номера клиентам выпивку и женщин.

Когда у него воспалился аппендикс, отказался от помощи самарских врачей, опасаясь, что по заказу Вакано они его убьют. И, пока ждал эскулапа из Саратовской губернии, скончался от перитонита.

Здание повторяет судьбу владельца?

Похожая противоречивая судьба и у самого знаменитого челышевского детища - доходного дома на Красноармейской. Здание строилось на века — в раствор для кладки кирпича замешивались яйца, перекрытия делались из влагостойкой лиственницы. Дом предназначался для тогдашнего городского «среднего класса» - преподавателей, врачей, юристов, инженеров, то есть людей интеллигентных и вполне платежеспособных, но не настолько состоятельных, чтобы обзавестись собственным особняком.

Шесть подъездов с коридорной системой — во времена строительства дома это было инновацией, позволявшей оптимально обустроить коммуникации. В итоге через несколько десятилетий апартаменты для «элиты» превратились в густонаселенные коммуналки. А в первые годы советской власти в здании размещались различные ведомства, например, управление железной дороги.

Многочисленные и постоянно менявшиеся «хозяева» - от организаций до жильцов — переустраивали помещения, как им было выгодно. Разрешений на перепланировки никто ни у кого не спрашивал. Архитектурная и эстетическая ценность здания мало кого волновала. Благо кирпичный фасад не требовал даже покраски.

При бережном к нему отношении дом, строившийся на века, простоял бы еще десятилетия. Но отношение было по большей части наплевательским и потребительским, и дом неизбежно стал ветшать и приходить в негодность — особенно изнутри.

Стекла из огромных витражей могут упасть на головы прохожим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Уже ждали ключей от новых квартир»

В 90-е годы большинство жильцов приватизировали свои площади, не задумываясь о последствиях. А затем дом признали объектом культурного наследия. И по закону содержать его в надлежащем состоянии стали обязаны сами собственники жилья. Но у многих на это не было ни возможностей, ни зачастую желания.

«Добивали» дом частями то провалившаяся крыша, то периодические пожары. Все шло к тому, что дом признают аварийным, а жильцов расселят. Кого-то такой ход событий вполне устраивал. Правда, они опять же не задумывались о последствиях.

- Почему-то некоторые жильцы уверены, что им уже вот-вот должны были принести ключи от новых квартир. Но сейчас в Самаре дают новое жилье тем, чьи дома были признаны аварийными до 2017 года. До нашего дома очередь дошла бы через несколько лет. К тому же собственникам дают не новое жилье, а денежные компенсации. На какую квартиру хватит компенсации за комнату в коммуналке в аварийном доме? - удивляется Владимир Лаптев, взявший на себя обязанности старшего по дому.

Владимир — один из тех жильцов, которые считают, что исторический дом можно и нужно спасти от разрушения. С единомышленниками он создал инициативную группу, которая на нынешний момент добилась все-таки капитального ремонта дома, что еще недавно казалось невозможным.

Старший по дому Владимир Лаптев уверен, что при сознательном отношении жильцов историческое здание простоит еще много лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Еще несколько лет назад, когда встал вопрос об устранении протечек с крыши, вдруг выяснилось, что у нашего дома нет управляющей компании! И оказывается, мы сами отказались от УК на собрании жильцов! Ничего подобного не было, никто не собирался и не отказывался. Вот с выяснения этого момента и началась наша деятельность, - рассказывает Владимир.

«Хлопали в ладоши, что не надо платить»

Инициативная группа все-таки нашла управляющую компанию, которая согласилась взять на себя обслуживание проблемного дома. Жильцам пришлось походить по судам, чтобы снять с дома статус аварийного, ведь иначе ни о каком капремонте и речи не могло идти, только о доживании в разрушающемся здании, переезде в маневренный фонд и расселении неизвестно куда неизвестно через сколько лет.

- Но некоторые хлопали в ладоши, когда стало можно не платить взносы в фонд капремонта. Есть те, кто не платят ни за воду, ни за электричество, ни за тепло. И никаких рычагов воздействия на них нет. Квартиры же коммунальные, если отключить их от коммуникаций, пострадают те, кто платит добросовестно, - поясняет Владимир.

Гниет даже лиственница

Жильцы жалуются: до сих пор живут как в прошлом веке. Вода в доме только холодная. Ставить водонагреватели не позволяла старая электрическая разводка. Но недавно ее обновили. Стиральные машины устанавливать тоже не рекомендуется.

- Есть люди, которые не следят за состоянием труб, шлангов, допускают протечки, из-за этого гниют перекрытия — даже лиственничные. Кто-то ставил себе душевые кабины, ванны, дополнительные санузлы легально, со всеми разрешениями на переустройство, с установкой гидроизоляции. А у кого-то поставлено самовольно, как придется, вода протекает, отсюда и состояние перекрытий, - сетует старший по дому.

За "красиво" отошедшим куском стены образовался склад пустых банок и бутылок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Если б не случайность, мы бы здесь уже не жили»

В марте 2022 года в доме выгорел целый подъезд.

- Я совершенно случайно увидел дымок из квартиры — вышел во двор переставить машину. Захожу в подъезд, ловлю за ворот мужчину в неадекватном состоянии, в квартире распивали спиртное, что-то загорелось. Официальная версия — замыкание проводки. Если б я вовремя не успел вызвать пожарных, буквально несколько минут задержки — мы бы уже не жили в этом доме, - уверен Владимир.

Теперь пятый подъезд заперт и обесточен. Жившие в нем пока разъехались кто куда смог. Подъезд отремонтируют, а что будет с квартирами, в которых нельзя жить?

Большая многодетная семья жила в этом подъезде на первом этаже в муниципальной квартире. По закону им теперь должны предоставить другое муниципальное жилье. Но уже почти год семья снимает комнаты в других квартирах этого же дома. Уезжать им некуда, а другого жилья пока так и не дождались.

Катер и окурки

Социальная неоднородность населения дома налицо. Во дворе зимует чей-то катер, в части квартир — огромные пластиковые окна, явно сделан хороший ремонт. В то же время не только на черной лестнице (вход на которую зияет отсутствием дверей), но и в «парадных», запирающихся на ключ, видны следы «посиделок», окурки, пустые банки и бутылки.

На черной лестнице видны следы посиделок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже принято решение, что в доме за 2023-2024 годы за счет средств фонда капремонта обновят крышу, фасад, усилят фундамент. От жильцов потребуются средства на экспертизу состояния перекрытий, а в дальнейшем — на их замену. Суммы для заказа экспертизы - не космические, по несколько тысяч рублей с квартиры (в зависимости от метража), вряд ли больше 10 тысяч. Но это сейчас.

Есть ли жизнь после капремонта?

- Возможность жить в историческом доме в центре города — это привилегия, которая накладывает на жильцов и обязанность участвовать в содержании дома. Сейчас фонд капремонта потратит минимум 140-150 миллионов рублей на реставрацию дома, причем внеочередную. Жильцы такие средства своими взносами явно не накопили. И дальше уже сами жители обязаны содержать памятник архитектуры в надлежащем состоянии, - справедливо отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн на недавнем совещании в администрации Самары.

Многие жители дома с этими словами согласны. Они готовы содержать свой дом и вкладываться в его эксплуатацию. Но у них возникает вопрос: а что будет дальше, после капремонта?

- Мы ни в коем случае не делим людей по социальному признаку. Кто-то и рад бы вложиться в содержание жилья, но объективно не имеет такой возможности. А у кого-то нет и желания. Люди, возможно, и переехали бы в лучшие условия, чем те, в которых они живут сейчас. Но нужно найти законные механизмы, которые позволяли бы им сменить жилье. Может быть, в рамках какой-то программы сохранения исторических зданий. Если такой программы нет, то было бы неплохо ее создать, - мечтает Владимир.

Этот вопрос инициативная группа задала на межведомственном совещании. Пока он остается открытым.