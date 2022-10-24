Погода в Самаре на неделю до 28 октября 2022: температура около 0 градусов и мокрый снег

В Самаре на неделе ожидается мокрый снег Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области в ближайшие дни синоптики прогнозируют около 0 градусов и мокрый снег. Рассказываем, какая погода ожидается в Самаре в предстоящую неделю до 28 октября 2022.

По данным Приволжского УГМС, в регионе ожидается от 0 до 6 градусов тепла. Температура постепенно будет снижаться на протяжении недели, а ночью достигнет значений со знаком минус. К концу недели в ночное время ожидается до -4 градусов.

На понедельник в Самаре и области объявлен желтый уровень опасности из-за усиления ветра, ожидаются порывы до 15-18 м/с.

Также на неделе ожидается дождь, а местами возможен и мокрый снег, который прогнозируют уже во вторник.

По данным синоптиков, на этой неделе регион накроет зоной осадков с порывистым ветром. Постепенно будет становится все холоднее, а также ожидается снег – до календарной зимы остается немногим более месяца.

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