Красоту не спрячешь под фуфайкой: в самарской женской тюрьме прошел конкурс красоты «Мисс ИК-15 2022»

Конкурс красоты в колонии - это магия контрастов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Женщину невозможно спрятать даже под тюремной робой, она в любой обстановке должна оставаться королевой. Именно так происходит в самарской колонии №15 УФСИН России по Самарской области. Вот уже более двух десятков лет в женском исправительном учреждении проходит конкурс красоты среди арестанток. Журналисты «КП-Самара» побывали на этом необычном мероприятии и прониклись атмосферой тюремной красоты и женственности.

В конкурсе красоты участвуют девушки, которые попали в колонию впервые Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конкурс красоты дает стимул быстрее исправиться и выйти на свободу

Конкурс красоты «Мисс ИК-15» в разные годы имел разные названия и был приурочен к разным датам. Однако цель конкурса всегда оставалась неизменной – дать возможность осужденным проявить свои таланты, поразить своей женственностью и красотой, а также вспомнить, что такое быть настоящей женщиной. По словам самих заключенных, такие мероприятия, проходящие в стенах колонии, дают стимул поскорее вернуться к обычной жизни и встать на путь исправления.

Начальник ИК-15 Руслан Норин сказал напутственные слова арестанткам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние три года конкурс «Мисс ИК-15» проходит в октябре, это мероприятие приурочено ко Дню образования женской исправительной колонии. 14 октября 2022 года учреждению исполнилось 93 года. Мероприятие традиционно проходит в стенах клуба на территории ИК-15. В подготовке и проведению конкурса красоты принимают участие сотрудники УИС и сами осужденные женщины.

- Мы начинаем готовиться к этому конкурсу уже с лета. Сначала в отряде путем общего голосования избирается девушка, а после уже начинается серьезная подготовка. Так как мы задействованы в рабочие часы на производстве, а также в других режимных мероприятиях, времени подготовиться к конкурсу остается всего пару часов до отбоя, - рассказывает журналистам одна из конкурсанток.

Древнегреческие богини, королевы и даже птицы

Каждый год организатор и идейный вдохновитель, осужденная Светлана Б. придумывает определенные темы для конкурсов. В прошлом году идея состояла в том, что конкурсантки представлялись в образах древнегреческих богинь, а в этом году они перевоплотились в королев разных стран. Девушки сами выбирали, кого они хотят представлять. Старшие отрядов – сотрудники колонии – помогали подопечным искать информацию о своем герое, показывали им фотографии, чтобы девочки могли быть визуально похожими на выбранных ими королев.

Осужденные девушки на один вечер перевоплотились в настоящих королев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Естественно, осужденным запрещено пользоваться средствами коммуникаций. Мы сами находили необходимую им информацию, распечатывали фотографии. Родственники передавали в колонию ткани и другие нужные для образа вещи, косметику и прочее, - рассказывает сотрудница УИС, которая руководит одним из отрядов в колонии.

Костюмы шьют сами и подручных средств

Большинство осужденных в рабочее время задействованы на швейном производстве, этот опыт пригодился им в создании костюмов на конкурс. Одна из конкурсанток по имени Екатерина выбрала для себя образ Великой правительницы России, своей тезки. Для того, чтобы воссоздать образ Екатерины Великой, осужденная своими руками сшила платье, которое вызвало фурор как среди зрительниц – других осужденных, так и не оставило равнодушными жюри.

- Я своими руками сшила наряд королевы из штор, в ручную нашила фурнитуру. Так получился этот наряд королевы Екатерины, - скромничает талантливая девушка.

Осужденные искренне поддерживают и восхищаются конкурсантками

Атмосфера на сцене царила волшебная – девушки с красивым макияжем, с вечерними прическами и в платьях дефилировали перед жюри и полным залом других осужденных. Девочки, чьи отряды представляли претендентки на титул «Мисс ИК-15», пришли с огромными плакатами, где собственноручно писали слова поддержки. Каждый выход конкурсантки сопровождался громкими овациями, аплодисментами и восхищенными возгласами. Некоторые осужденные помогали девочкам в гримерной, так как за время конкурса им нужно было несколько раз переодеться, поправить прическу или макияж.

Другие арестантки искренне поддерживали своих подруг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конкурс красоты состоял из пяти этапов, за каждый из которых жюри – начальник колонии, действующие сотрудники и ветераны УИС, а также представители спонсорских организаций – выставляли оценки от 1 до 10 баллов. Открыл мероприятие приветственным словом начальник женской колонии полковник внутренней службы Руслан Норин. Он пожелал девочкам победы и напомнил, что женщина в любой ситуации должна оставаться женщиной.

Конкурс красоты состоит из пяти этапов

На первом этапе конкурса семь конкурсанток перевоплотились в разных птиц и представили себя жюри. Второй этап был разделен на две части. Сначала девушки показывали свое умение танцевать, а потом блистали на сцене вокальными данными. После конкурса осужденные признались, что раньше никогда не пели и не танцевали, но на этапе подготовки в них открылись скрытые таланты, которые они, несомненно, будут развивать, когда выйдут на свободу.

Осужденные делают наряды из подручных средств Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Третий этап конкурса – «Перформанс». Конкурсантки своими руками из подручных средств создавали костюмы на тему природных стихий. В этом конкурсе девушки проявили смекалку и креатив, чтобы удивить публику своим мастерством. Девушка-огонь создала наряд из красного и желтого «дождика», которым украшают новогоднюю елку, девушка-цунами нашила на мешок из-под муки полиэтиленовые пакетики, что ассоциировалось с морской волной, а кто-то сделал платье из невесомых салфеток, которые при движении создавали эффект ветра и даже урагана.

Конкурсантки блистали талантами, в том числе и кулинарном мастерстве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четвертом конкурсе осужденные приготовили для судей кондитерские изделия. Кулинарные таланты девушек были с достоинством оценены членами жюри и гостями конкурса красоты на двадцатиминутном перерыве за чашкой чая. После небольшой паузы начался самый главный и торжественный конкурс «Королева бала», где девушки перевоплотились в королев разных стран.

В 2022 году "Мисс ИК-15" стала талантливая и креативная Екатерина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Единогласным решением жюри «Мисс ИК-15» была избрана заключенная Екатерина, которая на всех тапах конкурса красоты показала свои таланты, женственность и стала настоящей королевой этого вечера. В качестве приза девушка получила сверкающую диадему, цветы и подарки от спонсоров конкурса. Мероприятие завершилось церемонией награждения всех участниц конкурса красоты, а после осужденные сделали общую фотографию на долгую память.

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