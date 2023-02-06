Самарская область выходит на новый уровень технологического и интеллектуального суверенитета

Глава Роспатента Юрий Зубов (в центре) готов оказывать Самарскому региону методическую поддержку для развития сектора инноваций. Фото: предоставлено НОЦ.

Интеллектуальная собственность – принципиальный вопрос

В новых геополитических реалиях перед Россией стоит масштабная задача импортозамещения и формирования промышленного суверенитета. Без четко организованной защиты интеллектуальных прав на изобретения и ноу-хау российских ученых и разработчиков решение этой задачи невозможно. А для этого необходимо наладить системную работу с интеллектуальными правами, начиная от поиска идей, их анализа и до патентования уникальных разработок.

2 февраля Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с руководителем Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрием Зубовым. На совещании были рассмотрены вопросы сотрудничества в сферах управления интеллектуальной собственностью, формирования региональных брендов, подготовки кадров, развития научного, инновационного и интеллектуального потенциала Самарской области.

- Вопросы интеллектуальной собственности для нашего региона крайне важны. В Самарской области создан НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», который входит в лидирующую группу. НОЦ сегодня объединяет 6 субъектов РФ, а если учитывать университеты – участники, то это 16 регионов. НОЦ может быть проводником обсуждаемых сегодня идей, организации работы. Уверен, это пойдет на пользу развитию научно-технологического потенциала нашего региона, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

В ходе совещания обсуждались предложения по дальнейшему ускорению темпов научно-технологического развития Самарской области, программы совместной работы региона и Роспатента. В кратчайшие сроки будет подготовлено соглашение между Роспатентом, Минэкономразвития и Правительством Самарской области. Документ поможет сформировать инфраструктуру управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, создать систему подготовки профильных кадров и развития компетенций в этой сфере. Юрий Зубов выразил готовность в оказании методической поддержки по применению на территории региона эффективных инструментов и сервисов для развития сектора исследований и разработок, в том числе специального налогового режима «патентной коробки», регистрации правовой охраны.

Востребованные инновации

На следующий день Юрий Зубов и генеральный директор АНО «Институт регионального развития» – управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Ольга Михеева посетили Самарский государственный медицинский университет и Самарский университет национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева. На базе этих вузов будут созданы экспертные центры сбора и анализа научных идей и разработок и помощь их авторам в проведении всей необходимой организационной работы для получения государственных патентов. У вузов имеется многолетний и богатый опыт по получению патентов на разработки, сделанные в их стенах. Юрий Зубов ознакомился с инновационными технологиями, созданными в этих вузах, и провел личные встречи с ректорами, чтобы обсудить стоящие перед ними задачи.

Федеральный институт промышленной собственности в течение всего 2023 года будет оказывать помощь в реализации технологических проектов научно-образовательного центра «Инженерия будущего» в части патентной аналитики, в рамках эксперимента от минобрнауки и федерального института промышленной собственности, участником которого стал Самарский университет им. С.П. Королева. Подтверждение этому – подписанное соглашение между Роспатентом, управляющей компанией НОЦ «Инженерия будущего» – Институт регионального развития и Самарским университетом.

В частности, всестороннюю помощь получит проект Самарского университета по созданию газотурбинных электростанций, которые могут использоваться для обеспечения электроэнергией объектов ЖКХ, инфраструктуры, бизнес-центры, торговые центры.

- Данные установки очень востребованы в России. Ими пользуются сотни, даже тысячи. Но эти установки - американского производства. Поэтому сегодня является крайне важной задачей производство таких установок на российский предприятиях, -подчеркнул Сопредседатель управляющего совета НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», ректор Самарского университета им. С.П. Королева Владимир Богатырев.