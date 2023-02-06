«Толчки ощущались и наблюдались»: как «Акрон» и «Крылья» пережили землетрясение в Турции

В отеле в Белеке колебания земли ощущались, но никто из футболистов не пострадал. Фото: ФК "Акрон"

Разрушительное землетрясение в Турции 6 февраля 2023 года не коснулось анталийского побережья, где проводят зимние тренировочные сборы футбольные команды из России. Представители самарских «Крыльев Советов» и тольяттинского «Акрона» рассказали, как пережили землетрясение.

«Акрон»: работаем в штатном режиме

Футболисты, тренерский и административный штаб тольяттинского «Акрона» находились в момент природного катаклизма в отеле в Белеке. Хотя Анталия располагается в 1000 км от эпицентра землетрясения, колебания земной поверхности здесь ощущались и наблюдались зримо.

- К счастью, подземные толчки не привели ни к каким разрушениям и серьезно не повлияли на план подготовки к рестарту сезона. Наш клуб выражает глубокие соболезнования родственникам погибших, всему турецкому и сирийскому народам, - заявили в пресс-службе «Акрона».

Тольяттинская команда в штатном режиме продолжает подготовку к матчу Кубка России с московским «Торпедо». «КП-Самара» публиковала список ближайших спаррингов «Акрона».

«Крылья Советов»: почти все улетели из Турции

В «Крыльях» природную катастрофу почти никто на себе не ощутил. Землетрясение случилось в промежуток между вторым и третьим сборами самарской команды, и большинство игроков, тренеров и сотрудников клуба еще 3 февраля отправились на выходные по домам либо в мини-отпуска в другие страны.

- В Турции решили остаться считанное количество человек из команды, с ними все в порядке, - сообщили «КП-Самара» в пресс-службе самарского клуба.

Пока никаких коррективов в планы подготовки не вносилось.

- Клуб будет следить за ситуацией. Третий сбор должен начаться 8 февраля, - заявили в «Крыльях Советов».

Гленн Бейл: «Ужасные новости, сил вам»

Голландский легионер «Крыльев Советов» Гленн Бейл на время короткого отпуска отправился с супругой в поездку по Италии. Свои заметки футболист выкладывает на русском языке в недавно заведенном телеграм-канале.

- Ужасные новости из Турции и Сирии. Выражаю соболезнования и поддержку сирийцам и турецкому народу, который всегда очень гостеприимно нас встречает, особенно на этих сборах. Сил вам! - отреагировал футболист на сообщения о последствиях землетрясения.

KP.RU рассказывала о том, что сейчас происходит в Турции после двух подряд землетрясений.