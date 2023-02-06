Тольяттинский «Акрон» сыграет на сборах с командами из Узбекистана, Армении и Сербии

Перед кубковой игрой "Акрон" проведет шесть спаррингов в Турции. Фото: ФК "Акрон"

Тольяттинский «Акрон» опубликовал список предстоящих контрольных матчей на сборе в Турции. Среди соперников волжан — преимущественно иностранные команды.

Тренерский штаб тольяттинского клуба запланировал три игровых дня, в каждый из которых будет проведено по два матча.

9 февраля «Акрон» сразится с узбекской «Бухарой» и сербским «Железничаром». На 17 февраля запланированы спарринги с армянским «Шираком» и еще одним клубом из Узбекистана - «Сурхоном».

Заключительный игровой день перед вылетом в Россию у «Акрона» - 21 февраля. Один из двух соперников тольяттинцев в этот день — российская команда «Динамо-2». С кем будет проведен второй спарринг — пока нет определенности.

26 февраля «Акрон» проведет в Жигулевске матч Кубка России с московским «Торпедо». Уже известно, как и по какой цене можно приобрести билеты на этот матч.