«Во втором тайме наиграли на гол»: что сказали после матча «Крыльев Советов» с «Уралом» 24 октября 2022

Игорь Осинькин рассказал, что вдесятером было сложно перестраиваться и отыгрываться Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарские «Крылья Советов» на выезде в Екатеринбурге уступили местному «Уралу» со счетом 1:2 в 14-м туре РПЛ 24 октября 2022. На 24-й минуте встречи самарцы остались вдесятером после удаления Глена Бейла из-за игры рукой. Такое решение судья принял после просмотра VAR. Еще до просмотра в ворота «Крыльев» был назначен пенальти, одиннадцатиметровый реализовал Алексей Каштанов. Во втором тайме Юрий Газинский удвоил преимущество после подачи углового.

Один гол «Крылья» организовать все же сумели, когда на 82-й минуте отличился Максим Глушенков.

После игры главные тренеры подвели итоги встречи команд.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин: «Слишком жесткое наказание в такой ситуации»

Довольно рано оказавшись вдесятером в ситуации, когда нужно отыгрываться, самарцы предпринимали попытку перестраиваться в рамках своих возможностей, но сделать это было достаточно тяжело, отметил Игорь Осинькин.

Комментируя момент, когда судья показал Бейлу красную карточку, Осинькин сказал, что, с одной стороны, тренер может быть предвзят относительно ситуаций, касающихся его команды, но все-таки умышленного нарушения там не было, считает главный тренер самарцев. «Желтой карточки должно было хватить. Слишком жесткое наказание в такой ситуации», - сказал Осинькин.

По его словам, «во втором тайме наиграли на этот гол, на победу, наверное, вряд ли».

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко: «Когда «Крылья» остались в меньшинстве, мы иногда просто не знали, как использовать пространство»

Для «Урала» эта победа стала уже шестой подряд, считая два кубковых матча. После игры Гончаренко рассказал, что и на этот раз команда очень хотела выиграть. «Надеюсь, что победные очки будут придавать нам уверенности», - сказал наставник «Урала».

Комментируя игру после удаления у самарцев, Гончаренко отметил, что в некоторых ситуациях было непонятно, как использовать появившееся свободное пространство.

По итогам матча главный тренер «Урала» отметил, что в команде стараются не думать о победной серии, а целью всегда является следующая игра.

После этой встречи «Крылья» занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков в 14-ти играх. Следующий матч самарцы проведут на домашней арене, где 30 октября, в воскресенье, примут «Пари Нижний Новгород».

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