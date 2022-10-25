Как изменится расписание электричек до Жигулевска в Самарской области в ноябре 2022

В Самарской области меняется расписание движение электричек до Жигулевска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области меняется расписание движение электричек до Жигулевска, об этом сообщают в Самарской пригородной пассажирской компании. Помимо ряда изменений, будут отменены два поезда.

Рассказываем, как изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевска с 1 ноября 2022.

Как изменится расписание с 1 ноября

Расписание электричек изменится с 1 ноября. Поезд № 6306/6305/6325 по выходным дням проследует по измененному расписанию. Отправление из Самары – в 8:46, прибытие на станцию Жигулевское море – в 11:16. По пути запланирована остановка в Курумоче с 10:15 до 10:25.

Поезд № 6326-6308/6307 также по выходным дням со станции Жигулевское море будет отправляться в 14:24, а прибудет в Самару в 16:56. По пути остановка в Курумоче с 15:15 до 15:28.

Поезд № 6302/6301 в ежедневном режиме будет отправляться со станции Пятилетка в 5:50, а на Жигулевское море прибудет в 7:44.

Поезд № 6376 ежедневно будет отправляться от Жигулевска в 16:07, на станцию Жигулевское Море прибудет в 17.21.

Поезд № 6375 ежедневно будет отправляться от Жигулевского Моря в 15.36, в Жигулевск прибудет в 15.52.

Отменяются поезда № 6378 от станции Отвага до Жигулевского Моря и поезд № 6377 от Жигулевского Моря до станции Отвага.

Как доехать из Самары до Жигулевска на «Ласточке»

Ранее до Жигулевска из Самары ходил скоростной поезд «Ласточка», но недавно его расписание изменилось. Теперь поезд ходит только в Тольятти.

Если поехать на «Ласточке», то добраться до Жигулевска можно только с пересадкой. Ранее мы рассказывали, как теперь ходит поезд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тематические вагоны и детское купе: как выглядит новый скорый поезд Самара — Санкт-Петербург

В Самаре показали, как выглядит новый скорый поезд до Санкт-Петербурга (подробнее)