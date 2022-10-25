Дуршлаг, CD-диск и телескоп: показываем, как студенты наблюдали солнечное затмение в Самаре

Студенты наблюдали затмение с помощью подручных фильтров Фото: Анастасия РЕШ

В Самаре студенты наблюдали солнечное затмение через дуршлаг 25 октября 2022 года. Необычное природное явление учащиеся Самарского университета могли увидеть с 13:40 – 16:08. Показываем, как это было.

Студенты собрались в гуманитарном музейном центре Самарского университета. Сначала ребята прослушали лекцию о солнечном и лунном затмениях. После этого они вооружились CD-дисками, дуршлагами и двумя телескопами и отправились на наблюдения к памятнику Ломоносова.

Наблюдениям предшествовала лекция Фото: Анастасия РЕШ

- На солнечное затмение нельзя смотреть просто так, иначе можно повредить глаза. Даже ослепнуть, - рассказали члены астрономического клуба. – Однако в качестве фильтра можно использовать различные предметы – в том числе, например, CD-диски или даже обыкновенный кухонный дуршлаг.

Облака помешали в полной мере насладиться зрелищем необычного природного явления Фото: Анастасия РЕШ

К сожалению, надвигающиеся облака не позволили самарцам посмотреть природное явление.

Однако по словам участников клуба, они наблюдают за небесными объектами не только период затмения. Студентов с телескопами можно нередко увидеть во дворе кампуса в звездную ночь.

Какие еще фото удалось сделать самарцам во время солнечного затмения 25 октября 2022 можно увидеть здесь.

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