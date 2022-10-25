Самарцы смогли рассмотреть затмение, несмотря на пасмурное небо / Фото: Самара № 1

Частное солнечное затмение запечатлели в Самаре днем 25 октября 2022 года. Горожане, которым удалось разглядеть сближение небесных тел среди плотных серых облаков, поделились в соцсетях фото.

Частное солнечное затмение – редкое астрономическое явление. Оно случается, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию. Луна проходит точно между двумя планетами, отбрасывая на Землю тень или полутень. В этот раз Луна прошла примерно в 500 км от поверхности нашей планеты. Так что жители Самары и других городов России могли наблюдать, как тень закрывает Солнце лишь частично.

Луна частично скрыла Солнце Фото: Анастасия РЕШ

Самарские любители астрономии с нетерпением ждали это событие. Местный клуб «АстроСамара» даже хотел организовать для всех желающих тротуарные наблюдения. Однако погода подкачала. Еще с утра небо было относительно ясным, вовсю светило солнце, но вот к обеду все заволокло серыми тучами. «Тротуарку» пришлось отменить.

Самарцы успели запечатлеть затмение, когда тучи ненадолго разошлись Фото: СОЦСЕТИ

Члены астроклуба решили во что бы то ни стало увидеть частное солнечное затмение и показать его землякам. Они нашли ближайшее к Самаре место с ясным небом. Им оказался город Балашово в Саратовской области. Он расположен примерно в 500 км от нашего региона. «Охота на затмение» увенчалась успехом. Любители астрономии успешно настроили прямую трансляцию и все-таки показали самарцам редкое явление.

К слову, некоторым счастливчикам повезло запечатлеть ЧСЗ и в столице 63 региона. Они улучили момент, когда тучи немного разошлись, и сфотографировали затмение. По словам горожан, это было завораживающее и невероятное зрелище.