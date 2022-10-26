Готов на 65%: как продвигается строительство моста через Волгу у села Климовка

К концу года техническая готовность моста должна составить уже 75% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, как продвигается строительство нового моста через Волгу у села Климовка. Сейчас его готовность составляет 65%. К концу 2022 года этот показатель должен увеличиться до 75%, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу, который станет частью транспортного маршрута «Европа — Западный Китай», стартовало в декабре 2019 года. За это время рабочие успели многое сделать.

— Погружены все 688 трубосвай, работы идут на всех 26 опорах. Выполнены надвижки шести пролетных строений на левом берегу и четырех на правом. Надвижка очередного пролета на левом берегу запланирована на конец ноября 2022 года, — рассказал руководитель команды проекта «Тольятти» АО «Дороги и мосты» Дмитрий Кодаков.

Специалисты переложили два магистральных газопровода в районе масштабного объекта. Сейчас они завершают работы на третьем — «Челябинск - Петровск». Одновременно на площадке трудятся около 1200 человек, 336 единиц техники и 67 плавсредств. По словам министра транспорта и автодорог региона Ивана Пивкина, общая техническая готовность Климовского моста к концу 2022 года должна составить 75%.

Активно идет и строительство магистрали «Обход Тольятти». Там задействовано 2700 рабочих и 570 спецмашин. Объект включает 27 искусственных сооружений, среди которых мосты и путепроводы. Степень их готовности — 97%. Верхний слой асфальта уложен на 47 км дороги. Это 52% от общей протяженности трассы.

В скором времени начнется проектирование комплексов дорожного сервиса: автозаправок, стоянок, пунктов питания и др. Для них определили девять земельных участков. Отметим, рядом с магистралью расположены охотничьи угодья и пролегают пути миграции диких животных. Проект обхода Тольятти с мостом через Волгу предусматривает возведение специальных путепроводов, по которым звери смогут пересечь трассу. Чтобы они вдруг не вышли на дорогу в неположенном месте, установят сеточное ограждение. Напомним, ввести объект в эксплуатацию планируют в 2024 году.

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