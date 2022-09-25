Смотрите, как подрос! Опубликованы самые свежие фото со строительства моста через Волгу в районе Климовки

Новый волжский мост растет не по дням, а по часам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фотограф "КП-Самара" Светлана Маковеева сделала свежие фото моста, который строят через Волгу в районе села Климовка. Она сделала видовые фото со стороны, где находится село Ягодное.

Строительство идет и в выходные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Строительство идет вовсю - причем возводят не только сам мост, работы идут и на земле, здесь делают дорожную развязку. После появления мост свяжем две части трассы М5 и сократит автомобилистам путь на московском направлении. Предполагается, что здесь пройдет транспортный коридор Европа - Западный Китай.

Зрелище на самом деле внушительное Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мост через Волгу "Обход Тольятти" должен быть построен к 2024 году. Строительство ведёт АО «Дороги и Мосты». Работа ведется без выходных. Все опоры уже установлены, а мостовая часть уже надвинута к другому берегу почти на половину.

Сделать селфи на фоне исторического события Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас процесс строительства выглядит масштабно и внушительно. Многие, кто попадает сюда, спешат сделать фото и селфи на фоне исторической стройки. А автомобилисты признаются, что мечтают проехать по новому мосту.

К месту строительства подъезжает водный транспорт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стройка ведется в Ставропольском и Шигонском районах. С обоих сторон построены специальные временные дороги для грузовых авто с материалами.

Работать приходится не в самых простых условиях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Также людей и материалы подвозят к стройке на водном транспорте. Само место строительства ограждено. Но с берега виды открываются потрясающие.

Все опоры и краны установлены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конструкция будет представлять собой стальной мост с раздельными пролётными строениями шириной по 14,4 м по каждому направлению дороги с расчётными пролётами до 157,5 м. Мост будет включать четыре полосы движения с расчётной скоростью 120 км/ч. На объекте работают 718 специалистов, 123 единицы спецтехники, привлечено 45 плавсредств.

Останавливается работа только в самых плохих погодных условиях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Строительство моста ведется в рамках ГЧП. В дальнейшем трасса будет платной для использования. Стоимость строительства постоянно растет - в этом году она выросла еще на 10 миллиардов рублей. Выделение дополнительных средств уже согласовал президент РФ Владимир Путин.

Мост надвинулся к противоположному берегу уже наполовину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Благодаря новому мосту до Москвы можно будет добраться за 8 часов, вместо 16. Но для этого должна быть построена еще одна скоростная трасса. Движение будет осуществляться по 4 полосам. Проезд обойдется в сумму от 200 рублей за автомобиль.

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