Чтобы не болтало в полете: самарские студенты разработали систему стабилизации для пикоспутников

Три ракеты с пикоспутниками напустили в небо над Волгой / Фото: Самарский университет

Студенты Самарского университета имени академика С.П. Королева разработали прототип системы стабилизации для пикоспутников. Это космические аппараты, чей вес не превышает 1 кг, а размер сравним с полулитровой алюминиевой банкой из-под напитков. Свое детище участники клуба «Космический градиент» на днях успешно испытали на острое Проран. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Создали стабилизатор для летающей «банки»

Системы ориентации и стабилизации — важный компонент больших космических аппаратов. Если бы не они, спутники после вывода на орбиту просто беспорядочно кувыркались бы в космосе и не смогли выполнять свои задачи: мониторить поверхность Земли и передавать данные.

Разработать полноценную систему ориентации стабилизации для пикоспутников довольно проблематично. Причина этому — малый размер «банки», в которую сложно уместить все необходимые датчики. Пока самарские студенты создали только систему стабилизации. Она позволяет сохранять в полете устойчивое положение корпуса вдоль одной оси. Это можно сравнить с крутящимся волчком.

Испытали прототипы на Проране

Молодые люди собрали три пикоспутника и три экспериментальные ракеты. Свои прототипы они испытали на острове Проран. Студенты запустили их в небо над Волгой на высоту 100 метров. И сами разработчики, и невольные свидетели эксперимента наблюдали за полетом затаив дыхание.

Запуск ракет прошел волнительно, но успешно / Фото: Самарский университет

— Моделирование ракет, их создание и сбор пускового оборудования началось еще летом. Работы продолжались до середины октября. Запуск ракет прошел успешно — ни один из пикоспутников не разбился, — рассказала студентка ИАРКТ Полина Яковлева, которая с нуля создала три ракеты и пусковую установку.

По словам руководителя клуба «Космический градиент» Алексея Кумарина, после того, как ракеты вывели пикоспутники на заданную орбиту, внутри аппаратов сработал специальный датчик. Затем на одну минуту запустился миниатюрный электродвигатель с маховиком на оси. У него задана определенная скорость вращения. Этот механизм стабилизировал спутник в пространстве, и тот не болтался в полете.

— Стабилизация получается за счет создания момента импульса раскрученного груза, как в колесе велосипеда — чем быстрее едем, тем проще держать равновесие. Испытания показали, что эта идея оказалась для пикоспутника вполне жизнеспособной, — рассказал Алексей Кумарин.

Экспериментальные ракеты и систему стабилизации разработали участники клуба "Космический градиент" / Фото: Самарский университет

Задел на будущее

Отметим, один из разработчиков системы — студент института двигателей и энергетических установок Николай Назаренко — создал драйвер, схема которого позволяет менять направление вращения оси двигателя. Как отмечают в Самарском университете, в дальнейшем эта разработка может помочь в создании системы ориентации, благодаря которой пикоспутник научится менять свое положение в пространстве. Однако перед этим необходимо еще будет разработать систему управления.

Ни один из пикоспутников после запуска ракет не разбился / Фото: Самарский университет

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