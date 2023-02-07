«Схватили дочь и поехали в поля»: землетрясение в Турции глазами самарцев

Землетрясение разрушило тысячи домов, завалы еще продолжают разбирать. Фото: REUTERS

«Объявили, что толчки могут повториться к 8 часам утра, причем предупредили, что активность будет сильнее. Мы с мужем и дочкой уехали подальше от города в мандариновое поле. Сидели там и ждали новостей».

Это рассказывает Анастасия, год назад она вместе с семьей переехала жить на юго-восточное побережье Турции. Как раз именно в этой части страны оказался эпицентр мощного землетрясения, которое содрогнуло не только Турцию, но и соседние Ирак и Сирию. Сотни жертв, тысячи раненых, разрушенные города — это землетрясение стало сильнейшим в Турции за последние 100 лет наблюдений.

«Шкафы и люстры шатались, все выбежали на улицу»

Анастасии повезло, они с мужем и дочкой живут в Мерсине. Там землетрясение разрушило несколько зданий, но масштабных разрушений не было.

— Мы проснулись в четыре утра, когда почувствовали толчки. Они были не очень сильные, но шкафы и люстры шатались. Все соседи выбежали на улицу и собрались около подъездов. Местным прислали сообщения, что к 8 часам утра толчки могут повториться. Мы с мужем взяли дочку и уехали подальше от города в мандариновые поля, — вспоминает Анастасия.

Там люди просидели около 3-4 часов, все это время они следили за новостями.

— В Мерсине низкая сейсмическая активность, поэтому землетрясение стало неожиданностью. Даже местные были в шоке от происходящего. Говорили, что такого не было уже давно. Люди очень напуганы, они боятся возвращаться домой — утром стояли на улицах, кутались в одеяла, жгли костры, чтобы согреться, — рассказывает Анастасия.

Сейчас власти снова предупреждают о сильных толчках, они будут с 17:00 до 19:00 по местному времени. Люди готовятся к ним.

В Стамбуле и на курортах все спокойно

В Стамбуле, где традиционно много туристов, в том числе из Самарской области, все довольно спокойно.

— У нас все в порядке, только погода ужасная. Толчков никаких не было, о землетрясении узнали из новостей, — рассказывает самарец Олег, который несколько дней назад прилетел в Стамбул. — Атмосфера, конечно, тревожная. Собираюсь ли улетать раньше времени? Нет, тут же все спокойно.

В Турции сейчас и две футбольные команды из Самарской области — «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон». Самарцы, правда, почти всем составом улетели — кто домой, кто в мини-отпуск в другие страны. В Турции осталось несколько человек. В клубе заявили, что с ними все в порядке, землетрясение никто не почувствовал.

Третий сбор «Крыльев» начнется уже завтра, 8 февраля, в клубе внимательно следят за ситуацией.

Как следят и в тольяттинском «Акроне». Команда в полном составе сейчас на сборах в Белеке. Там колебания ощущались, хоть Анталья и за 1000 км от от эпицентра. К счастью, разрушений не было и никто не пострадал.

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