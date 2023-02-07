Арсенал в бельевом шкафу: у главы счетной палаты Самарской области Елены Дубровой при обыске нашли схрон боеприпасов

Елену Дуброву отправили под домашний арест на два месяца. Фото: @Hinshtein

3 февраля в Самаре суд избрал меру пресечения председателю Счетной палаты Елене Дубровой, которую обвинили в превышении должностных полномочий. Чиновницу отправили под домашний арест на два месяца. Однако это не единственное уголовное дело, которое было возбуждено в тот день. При обыске в квартире Дубровой полицейские нашли целый арсенал боеприпасов, которым можно было бы вооружить воинское подразделение. «КП-Самара» выяснила подробности громкого дела.

Никогда не была замешана в скандалах

Елена Дуброва заняла пост председателя Счетной палаты Самарской области в 2019 году. До этого чиновница возглавляла департамент образования Самары. При назначении отмечалось, что чиновница зарекомендовала себя как ответственный управленец, который способен принимать решения в кризисных ситуациях, она обладает необходимыми навыками и опытом для работы в Счетной палате.

До настоящего времени Елена Дуброва не была замечена в каких-либо скандалах. Однако 31 января 2023 года самарчанку задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.

- Елену Дуброву подозревали в сокрытии выявленных нарушений во время проведения проверки еще с прошлого года. Счетная палата незаконно укрыла нарушения бюджетного законодательства, которые касаются руководителей ГКУ СО «Служба транспортного обеспечения», - сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Счетная палата официально отчиталась об устранении нарушений

Стало известно, что речь идет о проведенной Счетной палатой проверке финансово-хозяйственной деятельности организации за 2019-й и на 1 октября 2020-го года. Документ об итогах размещен на официальном сайте палаты в открытом доступе, однако какие именно нарушения были скрыты, неизвестно.

ГКУ СО «Служба транспортного обеспечения», которой с 2020 года руководит Игорь Мельников, упоминается в акте проверки в связи с нарушением положения об оплате труда сотрудников. Счетная палата выявила нарушения в части установления ежемесячных премий и надбавок за напряженность, а также оплаты сверхурочных и в расчете командировочных. Также в документе указано, что компании не возместили расходы на уплату налогов по части переданных в безвозмездное пользование автомобилей. После проведения проверки Счетная палата отчиталась, что «Служба транспортного обеспечения» устранила все выявленные нарушения, о чем также указано в отчете.

Хранила арсенал боеприпасов в бельевом шкафу

По подозрению в сокрытии выявленных нарушений главу Счетной палаты Елену Дуброву задержали 31 января 2023 года. При обыске в ее квартире полицейские обнаружили целый арсенал боеприпасов. По информации Александра Хинштейна, правоохранители изъяли более 1,2 тыс. патронов к разным видам оружия: от охотничьего и мелкокалиберного до боевого, включая патроны к автомату Калашникову и пистолету Макарова. Параллельно делу о превышении полномочий было также возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов).

- Почти уверен, что склад боеприпасов, найденный при обыске у председателя Счётной палаты Самарской области Елены Дубровой, был собран не ей самой. Родственники Дубровой — ранее служили в аппарате ГУМВД области: отец — подполковником в штабе, бывший муж — старшим опером в УЭБиПК, - сообщил в своем телеграм-канале депутат Хинштейн.

Интересно, что Дуброва хранила опасные боеприпасы даже не в специальном сейфе, а просто в шкафу. Сейчас полицейские выясняют причину, почему одинокая женщина в разводе продолжала хранить патроны у себя дома. В любом случае хранение оружия и боеприпасов – автоматически образует состав преступления.

«Комсомольская правда» продолжает следить за развитием событий.

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