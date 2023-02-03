Превысила полномочия и хранила боеприпасы: что известно о задержании в Самаре председателя Счетной палаты Елены Дубровой

Елену Дуброву отправили од домашний арест до апреля 2023 года. Фото: @Hinshtein

Полиция задержала в Самаре председателя областной счетной палаты Елену Дуброву. Чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом стало известно во вторник, 31 января 2023 года, от депутата Госдумы Александра Хинштейна. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности громкого задержания.

Об Елене Дубровой известно, что она родилась в 1971 году. Окончила Самарскую государственную экономическую академию, работает в органах государственной и муниципальной власти с 2006 года. До 2019 года Елена Дуброва была главой департамента образования Самары. Кандидатуру на пост руководителя Счетной палаты предложил сам губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В своем обращении в губдуму глава региона отмечал, что чиновница зарекомендовала себя как ответственный управленец, который способен принимать решения в кризисных ситуациях, она обладает необходимыми навыками и опытом для работы в Счетной палате. В должность руководителя Дуброва вступила 11 марта 2019 года и до настоящего времени она не была замечена в каких-либо скандалах.

- Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва задержана по признакам ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Уголовное дело возбуждено ГСУ при ГУ МВД Самарской области. Подробности позже, - опубликовал пост в своем телеграм-канале депутат Хинштейн поздно вечером.

В течение следующего дня дело начало обрастать подробностями. Выяснилось, что Елену Дуброву подозревали в сокрытии выявленных нарушений во время проведения проверки еще с прошлого года. Счетная палата незаконно укрыла нарушения бюджетного законодательства, которые касаются руководителей ГКУ СО «Служба транспортного обеспечения».

- Вскрытые нарушения легли под сукно и не попали в акт проверки. Теперь за это Дубровой придется отвечать перед законом, - сообщил Хинштейн.

По информации Александра Хинштейна, при обыске в доме Дубровой полицейские нашли целый схрон боеприпасов. Правоохранители изъяли более 1,2 тыс. патронов к разным видам оружия: от охотничьего и мелкокалиберного до боевого, включая патроны к автомату Калашникову и пистолету Макарова. Параллельно делу о превышении полномочий было также возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов).

Как сообщил Александр Хинштейн, в четверг, 2 февраля, следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении Елены Дубровой под домашний арест. Известно, что чиновница уже признала свою вину и согласилась сотрудничать со следователями. По итогам судебного заседания Елену Дуброву отправили под домашний арест на 2 месяца.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

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