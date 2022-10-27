«Ждем отзывов от бойцов»: Конструкторы печки для фронта рассказали, чем уникальна «Самарочка»

Печка на первый взгляд кажется очень простой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Должна быть экономична и не заметна"

Первые "Самарочки" - экономичные печки на дизтопливе - уехали на фронт. Их разработчики с нетерпением ждут обратной связи: удобна ли в использовании, всего ли хватает, в каких условиях используется, что еще нужно доделать?

- Обещали прислать ролик к концу этой недели. Нам важно понять, все ли правильно мы придумали, в каких помещениях она использоваться будет. В общем, очень ждем обратной связи, - рассказывает один из изобретателей печки Леонид Сирант.

С просьбой о разработке такого устройства к самарским инженерам обратились представители фонда "Звезда и лира". Они постоянно помогают нашим бойцам и об их потребностях знают не понаслышке. Задачу поставили так: нужно сделать печь на дизельном топливе, так как сейчас, осенью, дрова сырые. При этом она должна быть экономичной, долго отдавать тепло, быть переносной. А еще при ее работе не должен быть виден дым, чтобы враг не засек местоположение наших.

- За основу взяли принцип буржуйки. Сейчас есть печки из нержавейки, но там перестают гореть дрова - и она остывает. Поэтому выбрали материал, который дольше отдает накопленное тепло. Первая идея была моя, потом обсуждали все с коллегой Максимом Востровым. Затем мы обратились в Самарский университет, к профессору Валерию Шахову, профи в области газодинамики. И разработали систему работы печки на основе капельного метода, с аэродинамическим завихрителем, - говорит Леонид Сирант.

"Хватит на 9 часов"

Сама печка оборудована бачком для дизтоплива на пять литров, этого хватает на 9 часов обогрева. Печка безопасна, как раз благодаря капельному методу. Топливо подается на фитиль по паре капель и мгновенно сгорает, нигде не собирается, нет опасности перелива.

Ну а незаметность достигается скоростью сгорания топлива: чем она меньше, тем светлее и неприметнее дым.

- В типовых печках этот эффект создается с помощью вентилятора, а у нас он искусственный, достигаем поставленной цели с помощью аэродинамического завихрителя, позволяющего достичь нужных пропорций смешивания воздуха при сгорании топлива, - говорит Сирант.

Печку уже испытали в разных условиях: небольшую комнату в 10 кв.м. она нагревает до 15 градусов в течение часа.

"Подумали о мелочах"

Комплект на фронт отправили полный: сама печка легко разбирается и укладывается в чехол, туда же положили инструменты для обслуживания: устройство для продувки дозатора, щетку, запасной фитиль, инструкцию по сборке. Мешок весит около 20 килограммов.

- Старались продумать все для мелочей, чтобы парням на фронте было удобно, и чтобы от нашего устройства польза была. Сейчас мы патентуем "Самарочку" как изобретение и как промышленный образец. Хочется сказать спасибо и Средневолжскому машиностроительному заводу - они нам вовремя на помощь пришли. Печка кажется простой, но там много нюансов, нужно было очень аккуратно делать, - рассказывает изобретатель.

Сейчас изобретатели очень ждут обратной связи и готовы улучшать свою модель и сделать все, чтобы обеспечить солдат на фронте нужным теплом.