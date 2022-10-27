Выгнали на улицу и повесили долги: в Самаре от сироты с двумя детьми требуют деньги за комнату, в которой они не живут

Алена Хатамова борется за справедливость и счастливую жизнь своих детей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Жительница Самары Алена Хатамова уже несколько лет ведет настоящую войну с Департаментом управления имуществом за комнату в общежитии, которую ей выделили на прошлой работе. Алена сирота, воспитывает двух несовершеннолетних детей, сама она с Оренбургской области, поэтому здесь в Самаре ей положиться не на кого. Сильная духом женщина не сдается и продолжает бороться с чиновниками в рамках суда. Алена Хатамова рассказала журналисту «КП-Самара» о своей нелегкой судьбе и о потрясениях, которая испытала ее семья за последние несколько лет.

Повесток не было, о судах не знала

История матери-одиночки началась в 2018 году, когда ее счета вдруг заблокировали, а с зарплатной карты начали снимать деньги в счет погашения долга. О каком долге идет речь Алена не понимала, ведь она не оформляла кредиты, а коммунальную плату за комнату в общежитии она платила исправно. Но как выяснилось, долг Хатамовой накопился именно за эту комнатку, которую ей выделили на прежней работе.

- О том, что у меня есть долг, я узнала только тогда, когда пришла сама в суд. Никаких повесток мне не приходило, а в 2017 году суд прошел даже без моего присутствия. В 2018 году Департамент управления имуществом Самары расторгли договор найма жилого помещения в общежитии и выселили меня с детьми без предоставления другого жилого помещения. Кроме того, нас всех сняли с регистрационного учета, - рассказывает Алена Хатамова.

Алена с детьми несколько лет прожила в общежитии на Николая Панова Фото: Александра БУДАЕВА

Женщина не согласилась с решением суда и подала апелляционную жалобу, которая приняла иск. Решение Октябрьского районного суда было отменено частично, в пользу администрации МП ЭСО Самары было принято взыскать с Хатамовой 58 955 тысяч рублей задолженности и накопившихся пенни в размере 5 тысяч рублей. Однако такое решение не устроило администрацию, и они подали иск в Президиум Самарского областного суда.

- Когда шли суды, моя дочь лежала дома с компрессионным переломом двух позвонков. Но председатель не приняла медицинские документы, а посоветовала сдать ребенка в дом инвалидов. Остальных детей направить в детский дом, где о них позаботятся, но комнату нужно было незамедлительно освободить. Перед Новым годом мы уехали из общежития и до сих пор не вернулись туда, - говорит Алена.

Снимает квартиру на пособия

Алене с детьми пришлось искать выход из сложившейся ситуации. Женщина сняла квартиру, аренду которой она по сей день оплачивает из государственных пособий. Алена Хатамова все это время не оставляла попыток восстановить справедливость и переоформить договор специализированного найма, но все ее обращения игнорировались. Дело сдвинулось с мертвой точки только после личного приема в Прокуратуре Самарской области. Алене Хатамовой предложили заключить договор о найме комнаты в общежитии, но уже не на Николая Панова, где они жили ранее, а в Кировском районе. Женщина приехала туда и ужаснулась – там был настоящий «бомжатник», а соседи представляли собой маргиналов. В таких условиях Алена побоялась растить своих детей, поэтому от предложения заселиться туда она отказалась.

- На приеме в Департаменте управления имуществом мне в открытую предложили прямо здесь и сейчас отдать им 50 тысяч рублей, тогда мне разрешат жить в общежитии на Панова. Таких денег у меня не было, тогда начались намеки на то, что можно продать ради этого имущество, золото, бытовую технику и прочее. Этот разговор поверг меня в шок, я решила, что будем решать только официально через суд, - возмущена самарчанка.

Женщина хочет вернуться именно сюда, отвергая менее комфортные варианты Фото: Александра БУДАЕВА

В июне 2022 года женщина снова пришла на прием в департамент управления имуществом. Там осуждался вопрос о том, что в комнате остались вещи Хатамовых – крупногабаритная мебель, которую Алене некуда вывезти. Иногда Алена приезжает в общежитие, чтобы проверить сохранность ее вещей. Комендант и соседи в курсе, что Алена с детьми больше не живет в комнате, однако в октябре 2022 года самарчанку вновь вызвали в Октябрьский районный суд в качестве ответчика.

- Заседание назначили на 19 октября, а 11 числа ко мне на работу пришли две женщины, которые представились судебными приставами. В грубой форме они сообщили мне, что вскроют дверь и вывезут мою мебель на свалку, так как судом меня и детей оттуда уже давно выселили. Это уже не первый раз, когда мне угрожают, терроризируют меня и даже моих детей. Так, из-за того, что у сына нет прописки, в кадетском училище офицер начал на него оказывать психологическое воздействие. Но как мне сделать прописку? С детьми никто не соглашается вписывать в свою квартиру, - говорит Алена Хатамова.

Начислили долг за четверых, которые уже давно не живут в общежитии

Алена не понимала, зачем департамент вновь подал исковое заявление, если долг она погасила. 19 октября 2022 года на заседании суда Алена узнала, что на этот раз предметом спора являлась задолженность за тот период времени, когда она уже не жила с детьми в общежитии.

- Они все это время начисляли по полной квартплату, хотя нас там не было. Кроме того, начисления были даже на мою старшую совершеннолетнюю дочь, которая съехала уже давно. Непонятно, на каком основании образовался долг, если несколько лет назад нас оттуда выгнали на улицу. Мало того, что у меня арестованы все счета, так приставы еще наложили арест на банковскую карту моего сына. Я делала эксперимент - переводила ему на счет деньги, а их сразу же списывали в счет погашения какого-то долга. Что они вообще хотят, чего добиваются этим?! - недоумевает женщина.

Несколько лет семья Хатамовых просит помощи, но ситуация не меняется, а долги появляются из ниоткуда Фото: Александра БУДАЕВА

Алена Хатамова на все суды ходит самостоятельно, все заявления и обращения пишет сама, но иногда просит помощи у юридически подкованных людей. На данную ситуацию обратили внимание в приемной члена общественной молодежной палаты седьмого созыва при городской думе. На основании доверенности интересы Алены стал представлять Александр Назаров, который начал помогать самарчанке в сборе и оформлении необходимых документов. На днях в Октябрьском районном суде состоится очередное заседание.

Редакция "КП-Самара" направит запрос в мэрию с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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